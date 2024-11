Eventi culturali a Roma: opera, arte e creatività sino al 4 dicembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo

Prende il via una nuova settimana di eventi dedicati a chi vive la città con le tante iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un ricco programma di appuntamenti di teatro, danza, musica, cinema, letteratura e, ancora, gli incontri, i laboratori, i workshop e le attività dedicate a bambine e bambini e alle loro famiglie proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024″.

IN EVIDENZA

Con il celebre capolavoro verdiano Simon Boccanegra si inaugura il 27 novembre alle 18, al Teatro Costanzi, la Stagione 2024/2025 del Teatro dell’Opera di Roma. La nuova produzione, diretta da Richard Jones, pluripremiato regista britannico, vede sul podio, a dirigere l’Orchestra, il direttore musicale dell’Opera di Roma, Michele Mariotti, mentre la direzione del Coro è affidata a Ciro Visco. In scena la storia del primo doge di Genova, Simon Boccanegra, con il suo tormento di uomo diviso tra l’amore per la figlia e il compimento dei propri doveri istituzionali. Una tragedia in cui il mare, cornice onnipresente nell’opera, è sia sfondo di una Genova in tumulto sia riflesso dell’animo inquieto dei protagonisti. Sul palco, nel ruolo del titolo, il baritono Luca Salsi. Accanto a lui, nel ruolo di Maria Boccanegra, il soprano Eleonora Buratto. A cantare Jacopo Fiesco è invece il basso Michele Pertusi mentre il tenore Stefan Pop è Gabriele Adorno. Nei panni del filatore d’oro Paolo Albiani, canta il baritono Gevorg Hakobyan e, in quelli del popolano Pietro, il basso Luciano Leoni. Nelle repliche del 29 novembre, 1 e 4 dicembre, Simon Boccanegra è interpretato dal baritono Claudio Sgura, Maria Boccanegra dal soprano Maria Motolygina, Jacopo Fiesco da Dmitri Ulyanov, Gabriele Adorno da Anthony Ciaramitaro. A firmare scene e costumi è Antony McDonald, mentre le luci sono di Adam Silverman. Coreografa per i movimenti mimici è Sarah Kate Fahie e maestro d’armi è Renzo Musumeci Greco. L’Orchestra e il Coro sono quelli del Teatro dell’Opera di Roma. Repliche fino al 5 dicembre: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20; sabato alle 18; domenica alle 16.30. Biglietti online su www.ticketone.it. La serata inaugurale sarà trasmessa anche da Rai Cultura in prima serata su Rai5 alle 21.15 e in diretta su Rai Radio 3 alle 18.

Dal 30 novembre al 4 dicembre, la Sala Santa Rita, spazio polifunzionale di Roma Capitale in via Montanara 8, in occasione del 70° anniversario della scomparsa di Frida Kahlo, ospita la mostra Dipingo fiori per non farli morire, proposta dall’Associazione Metamorfosi e a cura di Carlo Lucidi. Con oltre 80 artiste provenienti da tutto il mondo, l’esposizione – promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali – racconta, attraverso il gioiello contemporaneo, l’influenza duratura e universale dell’artista. In mostra, oltre 300 opere che esplorano il legame tra creatività, resilienza e identità femminile, attraverso pezzi unici realizzati con materiali che spaziano dall’oro ai metalli riciclati, dalla ceramica ai tessuti. Un tributo alla leggendaria artista messicana, ma anche un’occasione per riflettere sull’impatto della creatività femminile nell’arte contemporanea. Il gioiello, da sempre simbolo di personalità e identità, diventa il mezzo attraverso il quale le artiste dialogano con le tematiche di Kahlo: il dolore, la speranza, il doppio, l’identità. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 11 alle 19; il mercoledì dalle 11 alle 14.

TEATRO E DANZA

Con il titolo Immaginari Futuri, prende il via il 27 novembre la V edizione di Drag Me Up – Art for Inclusion, il festival drag e di performing art queer a cura di Ondadurto Teatro e con la direzione artistica di Karma B e Margò Paciotti. In diversi spazi della Capitale, fino al 15 dicembre, spettacoli, musica, talk, installazioni e arte contemporanea per accendere i riflettori sulla non discriminazione e l’inclusione di genere. Tra i primi appuntamenti, dal 27 novembre al 1° dicembre è in programma D.M.U. – Residenza di creazione queer dedicata allo sviluppo del format Drag College che mira a un dialogo innovativo tra le generazioni sul tema del bullismo. Date: presso il Centrale Preneste Teatro (via Alberto da Giussano 58), il 27 novembre ore 10-13 e il 30 novembre ore 15-19; presso bar.lina (viale dello Scalo San Lorenzo 49), il 1° dicembre dalle 16 alle 18 (ingresso libero. Info alla mail info@dragmeup.it). Il 2 dicembre alle 21, all’OFF/OFF Theatre (via Giulia 20), Drag Me Up the Opening Show, spettacolo che vedrà in scena le Drag Queen più talentuose, provenienti dalla scena drag contemporanea, dello spettacolo e della tv. Sul palco Nehellenia, La Fay e La Diamond; presentano Karma B e Margò Paciotti (biglietti online su www.vivaticket.com).

È in corso fino al 13 dicembre la XIX edizione di In Altre Parole 2024, rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea a cura dell’Associazione Culturale DianAct Platea che, sul palco del Teatro Manzoni (via Monte Zebio 14), presenta lavori teatrali inediti provenienti da tutto il mondo allo scopo di favorire il confronto tra autori, traduttori e pubblico e di stimolare l’incrocio di idee, fantasie e visioni. Il 27 novembre alle 17.30 è in programma la lettura scenica de Il tempo dei ciliegi, pièce onirica di Kateřina Rudčenková (con supervisione alla traduzione di Annalisa Cosentino) a cura di Emanuela Giordano. Un omaggio al Giardino dei ciliegi di Anton Čechov in cui si alternano sogno e realtà e si intrecciano le vite e le aspirazioni di tre donne di diverse generazioni, interpretate da Mascia Musy, Claudia Della Seta e Alessandra Barbonetti. Il testo è indicato per un pubblico adulto. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata alla mail prenotazioni@teatromanzoniroma.it, al numero 06.3223634 o via WhatsApp al 327.8959298.

Fino al 15 dicembre, appuntamento con la XXVI edizione di Flautissimo, il festival diffuso a cura dell’Accademia Italiana del Flauto, diretto da Stefano Cioffi. Il 27, 28 e 29 novembre alle 20, al Teatro Torlonia, in collaborazione con la Fondazione Teatro di Roma, va in scena la prima assoluta di In fondo al campo, spettacolo scritto e diretto da Giulia Bartolini, con Zoe Zolferino e Grazia Capraro e le musiche di Vanja Sturno. La storia di Miss Ufo, una donna sarda che racconta alla giornalista di una piccola tv privata di essere stata rapita dagli alieni. Un incontro anomalo, sospeso tra spazio e tempo, tra terra e cielo.

Ci si sposta al Teatro India, il 3 dicembre alle 21, per la prima replica de Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini: in prima nazionale, il racconto della vita e della morte di Angela, una donna dal carattere impossibile, portata sul palco da Peppe Servillo accompagnato da Cristiano Califano alla chitarra. La storia di un’eroina eccessiva e imprevedibile che incarna in maniera emblematica tutti gli orrori dell’Italia, capace di alternare toni drammatici e ossessivi a momenti comici (in scena anche il 4 dicembre).

Biglietti online su www.accademiaitalianadelflauto.it/biglietti.

In chiusura Ai Confini dell’Arte, il progetto crossdisciplinare proposto da Margine Operativo che si muove sulle linee di confine tra i differenti linguaggi delle performing arts contemporanee, in particolare sulle dinamiche di processualità artistica nel multiforme universo delle arti sceniche. Presso la sede di Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62), il 28 novembre alle 18.30, appuntamento con l’esito performativo della residenza artistica JESUS_appunti sulla fine del mondo che, partendo dal romanzo Il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago, vede in scena Yoris Petrillo dare corpo e voce al Cristo sulla croce: un uomo fatto di ossa, carne e sentimenti. Regia e drammaturgia: Pako Graziani; musica originale: Andrea Cota – Mondocane. Sempre a Fortezza Est, alle 21 è in programma Visioni interculturali per le arti performative: il progetto Le RE.M, incontro di presentazione del progetto ideato da Luca Lòtano che punta all’interazione tra culture attraverso l’arte vissuta da spettatrici e spettatori. Il 29 novembre alle 20.30, la fotografia incontra la danza in [Parentesi], progetto che si serve della fotografia e della performance per raccontare e mettere in relazione le condizioni di sfrenatezza e riposo. Di e con Jacopo Ruben Dell’Abate (che cura anche il suono) e Daria Greco; alle 21.30, Lucia Cammalleri, diretta da Pako Graziani, sarà sul palco per Un’altra Medea_terzo movimento, performance che intreccia e ibrida il teatro con la danza, il mito con la contemporaneità, e che procede in un percorso di evoluzione assemblando e innestando in ogni “movimento” materiali drammaturgici e coreografici nuovi. Ingresso libero.

Al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara (viale dell’Acquedotto Alessandrino), ultime date dal 27 al 30 novembre dalle 14 alle 17, per Farsi Corpo_terzo movimento, laboratorio dedicato alla danza e al teatro fisico nei paesaggi urbani naturali, a cura di Carlo Massari per C&C Company, incentrato sull’esplorazione del corpo come strumento principale di espressione e narrazione. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail lab@margineoperativo.net (max 15 partecipanti). L’esito finale dell’attività, con talk di approfondimento, è in programma a Fortezza Est il 30 novembre alle ore 18 (ingresso libero).

In chiusura Novembre con Shakespeare, la seconda annualità di Connessioni – Classici e nuove performance, progetto a cura di Xenia in collaborazione con Artenova, con la direzione artistica di Paolo Pasquini e Gino Auriuso. Il 30 novembre, dalle 15 alle 18, sul piazzale antistante il Teatro Porta Portese (tra via Ettore Rolli, via Cesare Pascarella, via Portuense e via Carlo Porta), ultimo appuntamento per Piazza Shakespeare. Tra gli eventi della giornata, a ingresso libero: alle 15 è in programma Shakespeare a voce alta, laboratorio per tutte le età di lettura interpretativa dei Sonetti di Shakespeare; alle 16 c’è Il tuo Shakespeare, postazione mobile coordinata da Agnese Ciaffei e Carlo Ricci per la raccolta audiovideo di letture di Sonetti shakespeariani e di riflessioni generali sull’opera dell’autore da parte del pubblico.

Il Centro Nazionale di produzione della Danza ORBITA|Spellbound presenta, fino al 7 dicembre, ORBITA|Corpi in ascolto, un programma di spettacoli, residenze e pratiche sperimentali pensato come spazio di trasmissione, ricerca e incontro con diverse comunità. Appuntamento allo Spazio Rossellini (via della Vasca Navale 58), il 30 novembre alle 19.30 per Corpo a(l) corpo, esito del laboratorio di danza e teatro fisico a cura di Balletto Civile e dedicato a quindici adolescenti neuroatipici tra i 13 ed i 16 anni, pazienti dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Tor Vergata. Il percorso, durato due settimane, è stato coordinato dalla coreografa Michela Lucenti con cinque danzatori della compagnia e supervisionato da Maria Cristina Porfirio, medico presso l’Unità Operativa, e dalla psicologa Alessandra Bottino del Centro AITA. L’attività, la cui restituzione prevede la messa in scena di uno spettacolo e la visione di un docufilm entrambe aperte al pubblico, ha permesso ai giovani partecipanti di prendere contatto con il proprio e l’altrui corpo, liberandolo da abitudini e posture scorrette e drammatizzando sofferenze inespresse (biglietti online su www.vivaticket.com). Alle 20.30, seguirà un incontro-conferenza con gli artisti e il coordinamento scientifico del progetto in cui si parlerà di Neuropsichiatria Infantile e dei documentati benefici derivanti dalle pratiche corporee (gratuito con prenotazione obbligatoria su www.vivaticket.com).

Torna, per il secondo anno, Incarnazioni, la rassegna proposta dall’Associazione di Promozione Sociale Fluidonumero9 dedicata al processo di “embodiment” – l’atto di dare corpo e voce a un pensiero o a uno scritto, ideata per coinvolgere il pubblico nel processo creativo della performance di un testo (teatrale, poetico o letterario) – in programma dal 30 novembre al 16 dicembre in diversi luoghi della città. In calendario, seminari, laboratori e incontri dedicati a Virginia Woolf: attraverso i testi della scrittrice inglese si indagheranno la questione femminile e di genere ma anche le criticità legate ai conflitti internazionali. Il progetto si apre alla Biblioteca Franco Basaglia con La voce creativa dei sogni: seminario in programma dal 30 novembre al 3 dicembre dalle 10 alle 17 dedicato ad attori professionisti e studenti di recitazione di lingua italiana o inglese, condotto dallo studioso tedesco Oliver Mannel (Università delle Arti di Zurigo), il quale guiderà i partecipanti alla scoperta dell’opera di Virginia Woolf, in particolare dell’Orlando. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail info.teatroecologico@gmail.com (max 14 partecipanti).

Ci si sposta a Teatro Azione (via dei Magazzini Generali 34), il 30 novembre alle 18, per Dal testo letterario alla scena, tavola rotonda tra artisti della scena che si sono dedicati alla trasposizione teatrale di opere letterarie. Interverranno: Alessandro Fabrizi, Manuela Cherubini, Martina Badiluzzi, Nicola Russo, Marco Corsucci, Andrea Lucchetta e Arianna Pozzoli (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Fino al 10 dicembre, MRF5 propone la nuova edizione di Incontri Festival: ciclo di appuntamenti all’insegna della poesia, della musica e delle arti visive a cura di Luigi Cinque e Tommaso Ottonieri. Il 29 novembre alle 21, presso lo spazio Mitreo Arte Contemporanea (via Marino Mazzacurati 61) al Corviale, è in programma l’incontro finale del laboratorio su Il ritratto di Dorian Gray, tratto dal celebre romanzo di Oscar Wilde e a cura di Rocco Ditella. I giovani attori Davide Guarnaccia, Ilaria Arcangeli e Salvatore Castronuovo si confronteranno nella recitazione del testo con la compagnia teatrale Oltretà_Banca del Tempo di Corviale. Ingresso libero.

È in corso fino al 22 dicembre Urgenze – Festival diffuso di immersioni teatrali, rassegna ideata da Il NaufragarMèDolce che si interroga sui temi dei diritti delle donne e del femminicidio, su crisi adolescenziale e bullismo, integrazione, migrazioni e ambiente. Alla Casa del IV Municipio Ipazia di Alessandria (viale Rousseau 90), il 2 dicembre alle 15.30, Ivan Talarico conduce Il Teatro nella scrittura – Tra scrivere e trascrivere, laboratorio dedicato allo studio e sviluppo di brevi testi teatrali attraverso la scrittura scenica e la rielaborazione drammaturgica; il 3 novembre alle 21, torna l’appuntamento con Meccanica del Comico – Scuola Popolare di Teatro, laboratorio di tecniche teatrali volto a scoprire la propria comicità attraverso la parola, il corpo, la scrittura teatrale e l’improvvisazione. Con Chiara Casarico e Luciano Pastori. Ingresso libero.

Prosegue Mythica, progetto internazionale di Storytelling incentrato sul mito, in particolare declinato al femminile, ma anche sulle tematiche gender e di migrazione, proposto fino al 28 dicembre dall’Associazione Culturale Raccontamiunastoria. Il 1° dicembre alle 20.30, presso la Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura (via Appia Antica 136), è in programma lo spettacolo Ad Catacumbas: il Pretoriano di Cristo. La storia di San Sebastiano, comandante dei pretoriani e guardia personale dell’imperatore, perfetta incarnazione della “Romanitas” (la virtù romana) e del “mos maiorum” (la virtù morale degli antenati), rivive nelle parole di Davide Balbi a Paola Balbi in tutta la sua drammaticità e potenza (max 100 spettatori). Il 2 dicembre alle 20, i due attori saranno sul palco del Teatro L’Archivio 14 (via Lariana 14) con La regina dell’oceano e il mercante di perle, performance di Storytelling per far conoscere al pubblico il patrimonio della tradizione orale legata alla pesca delle perle (max 70 spettatori). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@raccontamiunastoria.com, ai numeri 349.8378830 e 339.6421465 (anche WhatsApp) o sui canali social dell’associazione.

Nell’ambito del cartellone promosso dalla Fondazione Teatro di Roma, al Teatro Argentina proseguono le repliche di Re Lear, tragedia in cinque atti di William Shakespeare, nella traduzione di Angelo Dallagiacoma e Luigi Lunari, diretto e interpretato da Gabriele Lavia con Luca Lazzareschi, Mauro Mandolini, Andrea Nicolini, Federica Di Martino, Silvia Siravo, Giuseppe Benvegna, Ian Gualdani, Giovanni Arezzo, Jacopo Venturiero, Beatrice Ceccherini, Eleonora Bernazza, Gianluca Scaccia, Jacopo Carta e Lorenzo Volpe. L’anziano re di Britannia decide di abdicare e dividere il regno tra le sue tre figlie, in proporzione all’amore che ciascuna di esse gli dimostra. Repliche fino al 22 dicembre: mercoledì 27 novembre e poi martedì e venerdì alle 20; mercoledì e sabato ore 19; giovedì e domenica alle 17.

Al Teatro Torlonia, il 3 dicembre alle 20 debutta Esagerate! di e con Cinzia Spanò, con la collaborazione alla drammaturgia di Paola Giglio. Una stand up comedy per riflettere sulla parità di genere e sul superamento degli stereotipi. Uno spettacolo che intrecciando numeri, dati, storia, sacro e profano intende divertire e anche indignare. Repliche fino all’8 dicembre. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Nella sala Oceano del Teatro India, il 30 novembre alle 17.30 viene presentato “e poi qui cadi” esito finale del laboratorio sulla regia del Questa sera si recita a soggetto di Luca Ronconi. Ideazione, drammaturgia e regia di Giacomo Bisordi, con le attrici e gli attori del Corso di Perfezionamento del Teatro di Roma – Teatro Nazionale e con la partecipazione straordinaria di Galatea Ranzi. Repliche: il 1° dicembre alle 21 e il 2 dicembre alle 20. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria alla mail scuola@teatrodiroma.net.

Al Teatro Nazionale di via del Viminale, il Teatro dell’Opera di Roma propone dal 28 novembre Passaporti di Danza, ciclo di appuntamenti ideati e condotto da Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza dell’istituzione capitolina, pensati per creare un dialogo con il pubblico sugli aspetti peculiari della danza in relazione alla proposta artistica. Si parte il 28 novembre alle 18 con Passaporto di Danza Contemporaneo in cui, con la giornalista e critica di danza Carmela Piccione, si entrerà nel vivo di due spettacoli che andranno in scena proprio al Teatro Nazionale: Omaggio a Martha Graham, a dicembre, e Trittico Contemporaneo, a marzo 2025. All’incontro interverranno anche Jacqueline Bulnes e Lorenzo Pagano che illustreranno al pubblico la “Tecnica Graham”, quel rivoluzionario vocabolario pensato da una delle più grandi coreografe americane del XX secolo, che ha influenzato e modificato la danza in tutto il mondo. Ne daranno dimostrazione gli allievi della Scuola di Danza. Il dialogo proseguirà con Francesco Annarumma, autore di Creature, la nuova creazione del coreografo napoletano nel programma del Trittico di marzo, con In Esisto di Vittoria Girelli e S di Philippe Kratz. Biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia il 30 novembre alle 19 la Cornelia dance company presenta HYBRIDUS, un trittico di danza contemporanea che affronta la figura dell’ibrido ispirato al celebre fenomeno dei Ballet Russes del Novecento. In scena tre diversi processi di trasformazione del corpo in relazione al mondo contemporaneo, in una dimensione che accoglie le differenze ed il bizzarro. Con i danzatori Eleonora Greco, Manuela Facelgi, Nicolas Grimaldi Capitello, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo, Simone Cristofori, Marta Ledeman e con la coreografia di Nicolas Grimaldi Capitello, Maša Kolar e Nyko Piscopo. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 29 e il 30 novembre alle 21 va in scena I 4 desideri di Santu Martinu di e con Dario De Luca – che cura anche la regia – e Gianfranco De Franco.

Una riscrittura, in dialetto calabrese, liberamente tratta da alcuni fabliaux anonimi medievali, che parte da uno spunto – quello dei desideri concessi per volontà soprannaturale e sprecati per stupidità o cattiveria – presente in tutte le letterature. Una favola boccaccesca per celebrare l’amore e le sue vere gioie durature. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola il 29 e 30 novembre alle 21 e il 1° dicembre alle 17.30 Il Teatro delle Donne porta in scena Il disobbediente | Don Milani a San Donato di e con la regia di Eugenio Nocciolini, con Gabriele Giaffreda e gli allievi Alessia Niccoli, Mattia Ricchiuti, Rebecca Palmerini, Marco Salvadori, Giulio Valente e Vanessa Zingoni. Don Lorenzo Milani è da tutti ricordato soprattutto per il periodo vissuto a Barbiana ma il suo trasferimento in quella località avvenne in conseguenza di ciò che stava facendo a Calenzano, nella chiesa di San Donato. In scena viene raccontata la sua esperienza straordinaria della Scuola Popolare, che accoglieva insieme bambini e operai. Biglietti online su www.vivaticket.com.

MUSICA

Il 27 e 28 novembre torna Cartiera Soundscape, progetto di Cultural Pro in ATI con Ars Mundi APS che punta a valorizzare le sonorità della musica elettronica e tutte le discipline a essa correlate. Al Casale dei Cedrati (via Aurelia Antica 219), il 27 novembre alle 12 è atteso il DJ set di Loe Orange, conversazione musicale tra i due musicisti, sound designer e produttori Edoardo De Din e Lorenzo Pesci; segue, alle 13, il DJ set di Kapitano, con le sue sonorità che spaziano dal balkan all’afrobeat, dai ritmi meticci all’elettronica sperimentale, alla ricerca di una fusione tra psichedelia, elettronica e sonorità etniche. In chiusura, il collettivo Paroxysm, che fa della multi-sonorità e della contaminazione l’anima della propria ricerca, proporrà quattro set dalle 14 alle 15.30 (ogni trenta minuti). La giornata del 28 novembre prende il via alle 12 con Meditazioni Sonore, live set di Andrea Ciccarelli che unisce laptop, orchestre digitali, sintetizzatori e field recordings; alle 13, DJ set di Decomposer, collettivo musicale nato da un’idea di Agostino Maria Ticino che vede protagonisti batterie jazz, dinamiche e sintetizzatori vintage. Alle 14, live di Lorenzo BITW il cui sound fa della contaminazione tra ritmi e linguaggi la prerogativa fondante; chiude il programma, alle 15, Psykia, con i suoi set profondi, atmosferici e potenti. Ingresso libero.

Fino al 10 dicembre, appuntamento con Vibr@zioni, il progetto di Q Academy, con la direzione artistica di Roberto Maria Mongardini, che propone una serie di appuntamenti, tra lezioni-spettacolo e performance innovative, sul tema dei processi migratori e dell’impatto socioculturale nei territori in cui avvengono. Il 28 novembre alle 17, presso il Museo Civico di Zoologia, è in calendario la lezione-concerto Flussi e Suoni migratori, un incontro per raccontare la storia dei quartieri che insistono sul II Municipio, esplorando i principali flussi migratori che lo hanno plasmato, con un focus particolare sul Bioparco di Roma, a cura di Michele Colucci, ricercatore CNR-ISMED. Parallelamente, in una sala appositamente dedicata all’ascolto immersivo e alla diffusione multicanale, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza d’ascolto etnomusicologica che attraverserà contaminazioni, evoluzioni musicali e tematiche sviluppate sui flussi culturali migratori, a cura dei compositori Giuliano De Agostini (anche archeologo e musicologo) e Roberto Mongardini. Ingresso libero.

Per Ai Confini dell’Arte, il progetto crossdisciplinare proposto da Margine Operativo, presso la sede di Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62), il 28 novembre alle 19 è in programma l’esito performativo di Polifonie urbane, laboratorio di canto corale curato dal musicista e compositore Francesco Leineri che, alle 19.30, interverrà nel corso dell’incontro dal titolo Pratiche musicali performative in territorio urbano, talk sul processo creativo dei suoi progetti musicali, dedicati al dialogo con il presente e il territorio, dentro e fuori la sala da concerto. Alle 20, Luca Lòtano e Matteo Portelli presenteranno la performance finale del laboratorio Biografie sonore e spaesamenti audio. Ingresso libero.

Fino all’8 dicembre, presso la Casa del IV Municipio Ipazia di Alessandria (viale Rousseau 90), appuntamento con Performing Arts Music Picture Dance Theatre, progetto dell’Associazione Trousse aps. Il 30 novembre alle 20 è in programma Sonorità Multietniche, performance di musica, arte e video a cura di Tony Esposito, sul palco con la sua band. Ingresso libero.

Prosegue la programmazione della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 1° dicembre la giornata prende il via alle 12.30 con Jazz en France, concerto della Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi che, sempre nel Teatro Studio Borgna, proporrà un repertorio ispirato alla Francia e, in particolare, alla città di Parigi, che sin dagli anni ‘10 del secolo scorso ha accolto con entusiasmo i musicisti afroamericani e per prima li ha riconosciuti come artisti. Alle 21, in Sala Sinopoli, è in programma il concerto di Egberto Gismonti, virtuoso sia della chitarra che del pianoforte, il quale ha creato un corpus di opere che si collocano al crocevia tra la tradizione popolare del suo nativo Brasile e il mondo della musica classica. Il 3 dicembre, ancora alle 21 e sempre in Sala Sinopoli, c’è grande attesa per Robben Ford che per la sua nuova tournée italiana sarà affiancato da una “All Star Band” formata da musicisti straordinari: Darryl Jones, storico bassista dei The Rolling Stones, Larry Goldings alle tastiere e Gary Husband alla batteria. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Sempre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove prosegue la programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 28 al 30 novembre, il Direttore musicale dell’Accademia, Daniel Harding, e la violinista Clara-Jumi Kang proporranno, in Sala Santa Cecilia, un repertorio di musiche russe, francesi e tedesche. Aprirà la serata il Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude Debussy; secondo brano in programma, il Concerto nr. 2 per violino di Prokof’ev. Chiude la serata la Seconda Sinfonia di Johannes Brahms. Orari: giovedì ore 19.30; venerdì ore 20.30; sabato ore 18.

La giornata del 1° dicembre prenderà il via in Sala Petrassi alle 11.30 con un nuovo appuntamento di Puccini 100, il ciclo di incontri dedicato alle opere del maestro lucchese, nel centenario dalla sua morte, condotti da Michele dall’Ongaro il quale, questa settimana, guiderà il pubblico all’ascolto dell’opera Gianni Schicchi, con esempi musicali, filmati e documenti. Alle 17.30, a ingresso gratuito, appuntamento Con Luigi Nono nel centenario dalla nascita: un omaggio al compositore che si aprirà con la proiezione del film-documentario Luigi Nono. Infiniti possibili di Manuela Pellarin a cui seguirà, alle 19, il concerto Nono Fragmente-Stille, an Diotima. Sul palco, il Quartetto Prometeo composto da Nurit Stark (violino), Aldo Campagnari (violino), Danusha Waskiewicz (viola) e Francesco Dillon (violoncello). Quest’ultimo appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tranne dove diversamente indicato, biglietti online su www.ticketone.it.

Alla Casa del Jazz, torna il format I Grandi Maestri in cui alcuni dei più grandi musicisti jazz italiani parlano in prima persona di un grande artista che li ha particolarmente influenzati nel corso della propria carriera. Il 27 novembre a salire sul palco sarà Cinzia Tedesco che, con materiale audio e video, analizzerà lo stile, le caratteristiche, l’evoluzione del percorso artistico della sua “Maestra”, Ella Fitzgerald. Il 28 novembre è atteso il trio formato dal sassofonista Tim Berne con la fisarmonicista e polistrumentista Aurora Nealand e il violoncellista Hank Roberts, in Oceans And; il 29 novembre, presentazione live del terzo disco come bandleader per la trombettista e compositrice campana Lucia Ianniello, in quartetto con Paolo Tombolesi (pianoforte e tastiere), Roberto Cervi (chitarre) e Alessandro Forte (batteria). Il 30 novembre, I Got Rhythm – Il Jazz Incontra la Poesia, una serata speciale tra parole e musica con il poeta Nicola Bultrini e il critico letterario Filippo La Porta che vestiranno anche i panni di musicisti portando al pubblico tutto il loro amore per il jazz accompagnati da Mauro Verrone (alto sax), Claudio Corvini (tromba), Torquato Sdrucia (sax baritono), Oliver Von Essen (piano), Giulio Scarpato (contrabbasso) e Massimiliano De Lucia (batteria). Il 1° dicembre alle 18, è in cartellone, in prima nazionale Suoni parole velocità, concerto-spettacolo a cura di Francesca D’Aloja, con la pianista Silvia Manco e la voce narrante di Urbano Barberini; seguirà, alle 19, l’esibizione dell’Ensemble di Ottoni dell’Orchestra giovanile Fontane di Roma. Il 2 dicembre, il contrabbassista e compositore Henri Texier sarà in trio con Sébastien Texier (sassofono) e Gautier Garrigue (batteria) per presentare il suo ultimo album, An Indian’s Life. Infine, il 3 dicembre, la violoncellista tedesca Anja Lechner e il pianista francese François Couturier porteranno al pubblico composizioni originali, improvvisazioni o interpretazioni di opere note nel concerto Lontano. Tranne dove diversamente indicato, inizio spettacoli alle ore 21; biglietti online su www.ticketone.it.

Al Teatro Torlonia torna l’appuntamento con la rassegna La musica è una cosa meravigliosa: otto eventi monografici fino al 25 maggio 2025, dedicati ad alcuni tra i principali autori della storia della musica quali Brahms, Bach, Wagner, Grieg, Schubert, Mozart, Stravinsky e Mendelssohn. Un viaggio in compagnia della grande musica, in collaborazione con Roma Tre Orchestra. Ogni serata sarà arricchita dalla presenza di un esperto che parlerà del compositore, del senso dei pezzi che si andrà ad ascoltare, del ruolo che quello specifico repertorio ha avuto nell’evoluzione del pensiero musicale. Il secondo appuntamento, il 1° dicembre alle 11, è dedicato a Johann Sebastian Bach del quale verranno proposte le Variazioni Goldberg BWV 988. A eseguirle saranno Leonardo Spinedi, (violino), Lorenzo Rundo (viola) e Angelo Maria Santisi (violoncello) accompagnati da Guido Barbieri (narratore). Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 1° dicembre alle 21 il M° Francesco Leineri e il Roma Rainbow Choir presentano CHRISTMAS LIVE AID, concerto in occasione della giornata nazionale contro l’HIV, in collaborazione con Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”. Il repertorio proposto spazia dalla musica polifonica profana del XVI secolo fino a brani attuali ed iconici della comunità LGBTQI+ propriamente arrangiati, affiancando nello stesso concerto Orlando di Lasso al Rocky Horror Picture Show, Josquin Desprez a Britney Spears, John Dowland a Raffaella Carrà, con l’unico scopo di praticare un’azione corale collettiva nella gioia del cantare insieme. Per l’occasione prima dell’esibizione si terrà un dibattito sulle malattie infettive e le campagne di prevenzione. Ingresso libero.

Nella Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca il 3 dicembre alle 21 Cantata contro la Guerra | O “La Rivoltosa” di Cristian Ceresoli, con le musiche di Casadei, Ceresoli, Gallerano, Monti, Piro, Pizzicato e Vetrone. Sul palco Silvia Gallerano e Fabio Monti (voce) accompagnati da Gianluca Casadei alla fisarmonica. Un concerto partecipato, uno spettacolo, un musical e una festa dove si ascolta e si canta e viene voglia di ballare e ci si commuove ascoltando una delle storie più ribelli. Biglietti online su www.vivaticket.com.

INCROCI ARTISTICI

Appuntamento a Villa di Massenzio, dal 30 novembre al 14 dicembre, con Nuvola Creativa Festival delle Arti, il progetto multidisciplinare presentato dall’Associazione Neworld che, per la VII edizione, ha scelto il tema Terra / Riflessioni sul rapporto uomo e ambiente. Tra i primi eventi della rassegna, il 30 novembre alle 11, all’interno del Mausoleo di Romolo, l’artista Francesca di Ciaula porterà al pubblico l’azione artistica Pace sulla Terra; dalle 11.30 alle 16, Evergreen – ovvero: Se il Parco sconfigge le Mura, performance itinerante con Petra Arndt, Roberta Guerrera, Armando Moreschi, Bivio Piumetini, Daniele Villa, Giovanna Ranaldi, Franco Ottavianelli, Marcella Cardini e Gianni Piacentini; alle 11.30, ancora all’interno del mausoleo, Madre terra – Una vocazione per l’umano, incontro-dibattito con Maresa Elia (medico-chirurgo, specialista in Medicina dei Sistemi Integrati), Rossella Seller (psichiatra) e Letizia Leone (poetessa) sulla relazione sacra tra l’uomo e l’ambiente. Modera: Alice Straffi, critica e storica dell’arte. Dalle 12.30 verranno proiettati, inoltre, i video: ékleipsis (L’ abbandono) diretto e interpretato da Lara Ferrara e Terra, opera di video-arte composta proposta da Maria Lucia Carbone. Segue, alle 15, Shades of defensiveness di Villő Steiner, performance e installazione artistica in cui il pubblico viene invitato a creare un’opera collettiva che esprima l’importanza del cambiamento; alle 15.30, Campi Essenziali, un invito poetico a sentire gli elementi della Natura a cura dei Poeti Viandanti: Sandra Cervone, Sara di Mare, Catia Ferrara, Marilina Manzo, Loredana Nugnes, Marion Nugnes, Simona Saletti e Stefania Simeoni. Il 1° dicembre alle 11.30, appuntamento con Air collection 2224, performance di arte in movimento di e con Barbara Lalle con Martino Pirella, per raccontare pezzi della nostra storia e della fragilità dell’ecosistema della nostra società. Ingresso libero.

Si intitola Immaginari Futuri (come il sottotitolo della rassegna) il video virale che Karma B e Margò Paciotti, alla direzione artistica della V edizione di Drag Me Up – Art for Inclusion, il festival drag e di performing art queer a cura di Ondadurto Teatro, condivideranno online dal 1° dicembre. Immagini, riflessioni e pensieri che mettono al centro il tema del festival, al confine tra i generi performativi, tra video e performance multidisciplinare, tra comunicazione e video sociale. Visibile live nei luoghi attraversati dal festival e online sul sito e sugli account Facebook e Instagram della manifestazione. Sempre online, sui canali social, il 3 dicembre alle 18 La Sheeva condurrà Dram Me… Make Up #1, laboratorio di sperimentazione dell’estetica Drag, al fine di mettersi “nei panni dell’Altro”, come premessa per il riconoscimento e il rispetto di ogni diversità. Partecipazione gratuita.

INCONTRI

Nell’ambito della seconda annualità di Incontri Festival, la rassegna di poesia, della musica e delle arti visive a cura di MRF5, il 27 novembre alle 17 e alle 20, presso il Museo Laboratorio della Sapienza Università di Roma (piazzale Aldo Moro 5) è in programma Scritti alla rovescia – La scrittura dei pittori, laboratorio a cura di Tommaso Pomilio con letture di testi di artisti visivi. Tra i partecipanti: Chiara Portesine e Carla Subrizi. Sempre alle 18, presso il Centro Polivalente Nicoletta Campanella (via Marino Mazzacurati 74), Tiziana de Rogatis conduce Le storie della “Storia”, incontro per celebrare il cinquantenario del romanzo La Storia, scritto nel 1974 da Elsa Morante. Ingresso libero.

La Biblioteca Goffredo Mameli ospita, dal 28 novembre al 1° dicembre la seconda edizione del Festival dell’Ascolto – Ci vuole orecchio proposto da Fandango Libri e Fandango Podcast e con la direzione artistica di Vins Gallico. Un ricco programma di incontri dedicati al mondo del podcast, dall’ecologia allo sport, dalla storia contemporanea alla letteratura, dalla salute e alla tecnologia, che vedrà gli interventi di tanti ospiti d’eccezione. Il 28 novembre si parlerà di: Perché lo fai? Fare podcast oggi in Italia (e non fallire), con Andrea Borgnino, Andrea Colamedici, Rossana De Michele, Carla Fiorentino e Giulio Gaudiano. Moderatore: Vins Gallico (ore 17); Molecole – Cinque storie di tossicità e inchiesta, un racconto sui disastri climatici italiani e sui legami territoriali con Rita Cantalino e Alessandro Coltré. Moderatrice: Claudia Vago (ore 18); La Telefonata live e Dentro il Match, sul podcast sportivo e comedy La Telefonata, con i suoi protagonisti, e la presentazione del nuovo numero de Il Tennis Italiano, con Paolo Bertolucci, Giorgio Di Palermo, Adriano Panatta e Domenico Procacci. Moderatrice: Emanuela Audisio (ore 18.30); Ilsa, una storia colombiana, i popoli indigeni della Colombia, le questioni ambientali, i diritti umani, i rischi di chi fa attivismo, con Serena Del Prete e Laura Greco. Moderatrice: Marica Di Pierri (ore 19.30).

Il 29 novembre sono in programma gli incontri: Chiusi in biblioteca o al volante di un camper…, in cui si presenteranno Stesiperletesi e Ticket to Read, due podcast che affrontano i libri, con Adriana Migliucci, Enrico Orlandi e Margherita Schirmacher. Moderatrici: Eleonora Mele e Luisa Sguera (ore 16.30); L’Italia di Berlinguer, sui podcast Quando c’era l’Unità e Tutto quello che non doveva succedere, con Andrea Cardoni e Roberto Roscani. Moderatore: Malcom Pagani (ore 17); Il Mal Bianco. Dal radiodramma al podcast, sul radiodramma della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté tratto da Il Mal Bianco, con Livia Antonelli e Imogen Kusch e parte del cast e della troupe della scuola Volonté. Moderatore: Alessandro Bianchi (ore 17.30); Affittasi utero, in cui si parlerà di GPA, una delle più importanti discussioni etiche e sanitarie del nostro tempo con Chiara Lalli. Moderatrice: Tiziana Triana (ore 18); Almeno credo, sul pellegrinaggio agnostico tra religioni sorprendenti di Carlo Ruggeri che interverrà con Errico Buonanno e Ivana Marrone. Moderatrice: Margherita Schirmacher (ore 18.30); Gaza ogni giorno, la storia del popolo palestinese dal punto di vista dell’informazione indipendente, con Valerio Nicolosi. Moderatrice: Micol Meghnagi (ore 19); Il cuore scoperto, un’inchiesta giornalistica che esplora le relazioni affettive, con Sara Bruni, Giulia Galzigni e Ivana Marrone. Moderatrice: Roberta Sofia (ore 19.30).

Il 30 novembre si parte con Cerchio di parola, un metodo di indagine che permette il confronto emotivo, con il Collettivo Vanvera (ore 11; prenotazione obbligatoria alla mail ilcuorescoperto@gmail.com); ancora, 100 anni della radio, con Marta Perrotta. Modera: Sara Sanzi (ore 16); Pentiti minori con Attilio Bolzoni e Giulia Lecce. Moderatore: Giovanni Tizian (ore 17); La suite di Java, Anno 2053, le Intelligenze Artificiali si spengono, con Banshee Productions e Mercurio Books (ore 17.30); Gagliarda Potenza, a cent’anni dalla nascita di Goliarda Sapienza, un’indagine letteraria con Mis(S)conosciute. Moderatrice: Anna Giurickovic Dato (ore 18); Scandali, due progetti sugli aspetti più neri e crime della nostra società con Valeria Montebello e Fabio Ragazzo. Moderatrice: Maria Saracino (ore 18.30); Colonne sonore e sound design, sull’importanza del suono, con Michele Boreggi, Luca Santarelli e Angelo Bonanni (ore 19) e Disangro (ore 19.30). Moderatore: Paolo Girella; Parapsicologia da cameretta, con Davide Grillo. Moderatrici: Eleonora Mele e Luisa Sguera (ore 20).

Il 1° dicembre: incontro su Teatri di guerra di e con Graziano Graziani. Moderatore: Andrea Cardoni (ore 16); Lago, veleni e resistenza con Forum Territoriale Parco delle Energie e Andrea Pistorio. Moderatrice: Sara Vegni (ore 16.30); Nel nome di James, conversazione sul podcast intorno alla figura di James Baldwin nel centenario della nascita, con Giulia Caminito, Djarah Kan e Clara Marziali. Moderatrice: Lavinia Azzone (ore 17); Abissi, con Francesca Buoninconti. Moderatore: Valerio Millefoglie (ore 17.30); La malattia dell’ostrica, dialogo con Claudio Morici sulle psicopatologie degli scrittori e delle scrittrici. Moderatrice: Florinda Fiamma (ore 18); Da Pinocchio a Masterchef, una storia dell’agricoltura, con Antonio Pascale (ore 19).

Ingresso libero.

Nell’ambito di Nuvola Creativa Festival delle Arti, il progetto multidisciplinare proposto dall’Associazione Neworld, nel Mausoleo di Romolo a Villa di Massenzio, il 1° dicembre alle 12 è in programma Restauro sostenibile, incontro-dibattito con l’architetto Cristiano Ferrari che tratterà il tema del restauro e della rigenerazione sostenibile di edifici storici e moderni, in riferimento, in particolare, al caso studio di Palazzo Gulinelli Canonici Mattei di Ferrara; alle 14.30, Carmine Valentino Mosesso presenta il suo libro La terza geografia (Neo Edizioni, 2021) in compagnia del poeta e scrittore Ciro Cianni. Ingresso libero.

Continua fino al 10 dicembre Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, festival ideato dalle associazioni Fuori Contesto Aps e Dire Fare Cambiare Aps. Il progetto, con la direzione artistica di Giulia Morello ed Emilia Martinelli, abbraccia i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030, affrontando tematiche legate ai diritti umani, all’ambiente e all’inclusione sociale attraverso eventi gratuiti e a basso impatto ambientale. Il 3 dicembre alle 18, nella Sala del Carroccio del Campidoglio, è in programma il talk Le scelte che fanno la differenza, una riflessione sui risultati raggiunti, le barriere esistenti e i limiti dell’accessibilità nella produzione culturale museale, nello spettacolo dal vivo e nell’audiovisivo. Intervengono: Vera Arma, Chiara Borsella, Giuseppe Comuniello, Emilia Martinelli e Luigi Vetrani; modera, Giulia Morello. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@fuoricontesto.it o al numero 376.2137662.

Nell’ambito della seconda annualità di Incarnazioni, la rassegna proposta dall’Associazione di Promozione Sociale Fluidonumero9, alla Biblioteca Franco Basaglia, prende il via dalla definizione di “embodiment” l’incontro con Nadia Fusini del 3 dicembre alle 18.30: la scrittrice, anglista e traduttrice parlerà al pubblico del linguaggio woolfiano e della nuova traduzione del romanzo Orlando (ingresso libero fino a esaurimento posti).

È alle battute finali Sempre più Fuori, AUTO(RITRATTI), il festival multidisciplinare a cura di Cranpi. Tra gli ultimi appuntamenti in programma, il 28 novembre alle 19, al Goethe-Institut (via Savoia 13), Antonella Lattanzi dialoga con Chiara Tagliaferri a partire dai temi contenuti nel libro Morgana. Il corpo della madre, terzo e ultimo volume firmato dalla scrittrice piacentina insieme a Michela Murgia. Un testo che esplora le varie forme di maternità, in un viaggio attraverso le vite di donne straordinarie: Maria di Nazaret, la madre per eccellenza, Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa, e Sylvia Plath, la poetessa tormentata. Un invito a tutte le donne a riflettere sul proprio ruolo e a immaginare un futuro più libero e autentico. Incontro con traduttore in lingua dei segni LIS a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona realizzato dalla Cooperativa Segni di Integrazione. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Prosegue fino all’8 dicembre New Generation 25 – La performance che non può finire, il progetto proposto dall’Associazione La Capriola e da Abraxa Teatro, con la direzione artistica di Emilio Genazzini, volto alla creazione di un gruppo artistico composto da giovani attrici e attori per la messa in scena di uno spettacolo. Il 27 novembre dalle 10 alle 17 e il 28 novembre dalle 14.30 alle 21, al Teatro Marconi (viale Guglielmo Marconi 698/e), sono in programma il secondo e il terzo incontro della seconda fase di creazione della performance. Gli appuntamenti sono aperti al pubblico che potrà intervenire su tematiche e azioni, divenendo parte integrante del progetto. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail abraxateatro@abraxa.it.

Nell’ambito di Flautissimo, il festival diffuso proposto dall’Accademia italiana del Flauto, diretto da Stefano Cioffi, proseguono le Letture in Biblioteca con e a cura di Serena Sansoni, dedicate, in questa edizione, a Il tempo e l’abisso. Il viaggio verso l’invisibile negli scritti di Dino Buzzati. Questa settimana, appuntamento il 3 dicembre alle 11 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi. Ingresso gratuito.

Nella Sala Santa Rita, spazio polifunzionale di Roma Capitale in via Montanara 8, prosegue fino al 12 dicembre La Magia dei Classici. Scrittrici e scrittori di oggi raccontano i grandi della letteratura, rassegna a cura del Premio Strega Alessandro Piperno che vede protagonisti alcuni grandi nomi della letteratura mondiale, divenuti ormai dei “classici”, raccontati da scrittori, poeti e saggisti del panorama contemporaneo. Un viaggio attraverso le parole che hanno fatto la storia del Novecento che questa settimana vedrà protagonista Charles Baudelaire. Il 28 novembre alle 18 Valerio Magrelli, tra i massimi poeti della letteratura italiana contemporanea e illustre francesista, guiderà il pubblico nell’universo del poeta, saggista, e prosatore francese i cui temi – il male, l’odio, la natura, la metropoli – hanno ispirato intere generazioni di critici, da Walter Benjamin a Giovanni Macchia.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, realizzata in collaborazione con Mondadori e con il supporto di Zètema Progetto Cultura. Il calendario completo è disponibile su www.culture.roma.it. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per consentire la massima visibilità dell’evento, gli incontri verranno registrati e successivamente pubblicati sul canale YouTube di Culture Roma.

La Fondazione Musica per Roma propone il 1° dicembre alle 19.30, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il quarto appuntamento della rassegna Lezioni di Creatività Contemporanea 2024, che vede il coinvolgimento di illustri personalità del mondo della scultura, dell’arte figurativa, della fotografia, dell’architettura e del design. Questa settimana, sul palco salirà l’artista Edoardo Tresoldi che con le sue opere di arte pubblica di grandi dimensioni esplora la relazione tra corpi, architettura e paesaggio. Biglietti online su www.ticketone.it/artist/lezioni-creativita.

Al Teatro Argentina, il 1° dicembre alle 11 torna la rassegna Quando la scienza fa spettacolo. Dialoghi tra Scienza e Arte, a cura di Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni e con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. Quattro domeniche, fino al 12 gennaio 2025, alla scoperta dei quattro elementi naturali (Acqua, Aria, Terra, Fuoco) che compongono il nostro pianeta, per ragionare con scienziati e divulgatori del mondo della cultura, di sostenibilità ambientale e della salute della Terra. Un singolare dialogo tra arte e scienza che vede anche l’intervento di attrici e attori con la lettura di brani di romanzi, estratti di giornali, piccoli racconti e poesie. Gli incontri, immaginati come un raffinato viaggio multimediale, sono inoltre punteggiati da immagini e filmati. In questo secondo appuntamento, a ragionare sull’elemento “Aria”, saranno Massimiliano Pasqui, ricercatore Istituto di Bioeconomia del Cnr, e Lorenzo Pinna, giornalista scientifico e autore Superquark. Letture poetiche affidate a Emiliano Masala. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Tornano gli appuntamenti con Alfabeto Morante, la rassegna di Biblioteche di Roma dedicata a Elsa Morante, una delle autrici più significative del Novecento italiano, a 50 anni dalla prima pubblicazione nel 1974 del romanzo La Storia. Il ciclo di incontri è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con l’Associazione Culturale Doppiozero e curato da Angela Borghesi, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi Milano Bicocca. A ospitare l’ottavo appuntamento, eccezionalmente aperto a tutto il pubblico e a ingresso libero, il 28 novembre alle 17.30, sarà la Biblioteca Casa della Memoria e della Storia. Con Stefania Lucamante si approfondirà il tema La persistenza del passato e la traccia dell’oblio: “La Storia”, l’ebraitudine di Elsa Morante e l’inutile esercizio della memoria. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Info: promozionedellalettura@bibliotechediroma.it.

Al Teatro del Lido di Ostia il 29 novembre alle 19, per il secondo appuntamento della rassegna Condividere le Emozioni, a cura di Luciano Meldolesi e dedicato all’esplorazione del Teatro di Narrazione, si terrà un focus su tre artisti chiave: Laura Curino, Ascanio Celestini e Davide Enia. Ingresso gratuito.

KIDS

Fino all’8 dicembre, l’Associazione Culturale Progetto Goldstein propone, in diversi luoghi del XIII e XIV Municipio, il progetto Un giorno tutto questo niente sarà tuo: un ricco programma di attività dal racconto alla scrittura, dalla creazione di brani all’arrangiamento e produzione musicale, dalla poesia alla street art, fino all’upcycling. Il 29 novembre dalle 17 alle 19, nel polo culturale Ex Campari (via Gaetano Mazzoni 85), è a cura di Leonardo Varriale il laboratorio Parola Street in cui linguaggio del corpo e arte circense si fondono per dare voce alle storie e ai sogni dei partecipanti, portando alla luce l’anima e l’identità del territorio e di chi lo abita. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria al link www.progettogoldstein.it/un-giorno-tutto-questo-niente-sara-tuo.

Per Nuvola Creativa Festival delle Arti, il progetto multidisciplinare presentato dall’Associazione Neworld, il 1° dicembre alle 10.30 Gabriele Manili propone, all’interno del Mausoleo di Romolo di Villa di Massenzio, Gli alberi, laboratorio didattico-artistico per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni con le loro famiglie. Attraverso la riscoperta degli alberi, della loro storia e prendendo spunto dalle leggende su di essi, verrà creato un percorso teatrale sul rapporto tra l’uomo e la natura, conducendo i piccoli partecipanti attraverso un percorso di riscoperta della loro unica identità come esseri viventi. Ingresso libero.

È in corso fino all’8 dicembre KIDS URBAN ARTmobile, l’hub culturale viaggiante, studiato per lo sviluppo delle abilità artistiche di bambine, bambini e adolescenti, ideato da Ruotalibera Cooperativa sociale onlus. Ogni giornata proporrà diverse interessanti attività. Si parte con I novellanti raccontano: Le storie abitano i libri, performance di reading teatrali a cui seguiranno vari laboratori artistici e manuali: Scintille sceniche, per esplorare il legame tra fanciullezza e natura, tra famiglia e consapevolezza del viaggio verso la maturità; M.A.G.I.E. (Materiale Artistico Generato da Ispirazione Ecologica), nel corso del quale i giovani partecipanti daranno vita a oggetti ispirati alle storie raccontate; Carta animata, dall’idea allo Storyboard, in cui bambine e bambini saranno accompagnati nella creazione di nuovi racconti che verranno poi rappresentati graficamente in sequenza per la realizzazione di storyboards; un laboratorio di Stop motion, per la realizzazione di cortometraggi di animazione, attraverso l’utilizzo di oggetti di uso comune (il risultato verrà condiviso sulle pagine social della cooperativa); Let’s Make-up, laboratorio di trucco scenico.

Per tutti, inoltre, saranno disponibili: Le risposte della memoria, un angolo videobox dove il pubblico potrà raccontare il proprio punto di vista sul quartiere; Bookcrossing – work in progress, dove chiunque potrà depositare dei libri e prenderne altri per la lettura.

Questa settimana, l’appuntamento è il 1° dicembre dalle 10.30 alle 13.30 a Piazza Smart, nel giardino del Centro Culturale Gabriella Ferri (via delle Cave di Pietralata 69/73). Ingresso gratuito.

In chiusura Ai Confini dell’Arte, il progetto crossdisciplinare di Margine Operativo che, per il giovane pubblico dai 5 anni in su, il 30 novembre alle 19, presso la sede di Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62), propone All’improvviso, spettacolo del Teatro delle Apparizioni di e con Fabrizio Pallara. Un narratore, come un giardiniere, raccoglie “semi” dal pubblico: idee, domande e risposte per costruire una storia. Parole e musica dal vivo (a cura di Riccardo Gola) in dialogo per esplorare le possibilità di un racconto. Ingresso libero.

Al Teatro del Lido di Ostia il 1° dicembre alle 17, per bambine e bambini dai 7 anni in su, Teatro del Drago presenta HAPPY B., uno spettacolo tragicomico che fonde teatro, danza, circo contemporaneo e teatro di figura. Regia e drammaturgia di Mariasole Brusa, autrice e performer Erika Salamone, musiche originali Filippo Bonelli. Anita, una bambina di nove anni, festeggia il compleanno da sola. Attraverso una serie di avventure, scoprirà che la solitudine non è un nemico da sconfiggere, ma una condizione da esplorare e comprendere. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 3 e 4 dicembre alle 9.30, per la rassegna Teatro per le nuove generazioni, arriva lo spettacolo musicale 1, 2, 3… STELLA! di Teatro Verde. Sul palco una irriverente orchestra di orchi, una banda degli amici della fattoria e Bingo Bongo. Per l’occasione ci sarà anche un ospite speciale: Babbo Natale. In scena, numerose storie e canzoni racconteranno del Natale, dell’attesa, dei doni, della Befana, di dolci e di luci. Insieme ai protagonisti, bambine e bambini faranno il giro della terra per scoprire come e cosa si festeggia per il nostro pianeta. Una grande festa per piccoli e piccolissimi con musica, canzoni originali, pupazzi, ombre e giochi. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Tra le iniziative per i più piccoli promosse questa settimana da Biblioteche di Roma, il 27 novembre alle 17 alla Biblioteca Giordano Bruno, per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, in programma Un paese di fiabe, letture di favole regionali e attività laboratoriali alla scoperta dell’Italia con le volontarie del Servizio Civile (info e prenotazioni: 06.45460461 – giordanobruno@bibliotechediroma.it); in contemporanea, alla Biblioteca Laurentina, per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, si terrà L’angolo delle letture di Roberta, letture ad alta voce di albi illustrati a cura di Roberta Villani. Info e prenotazioni: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Flaminia, il 28 novembre e il 3 dicembre alle 15, per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su, tornano i laboratori di giochi di ruolo e narrazione condivisa Playing&Stories, per immergersi nelle atmosfere fantasy e fantascientifiche de L’Unico Anello (Giochi Riuniti) e Tales From the Loop (Wyrd edizioni). Info e prenotazioni: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it.

Doppio appuntamento il 30 novembre: alle 10 alla Biblioteca Joyce Lussu, letture e giochi da tavolo adatti a tutta la famiglia insieme all’associazione Officina Ludica (info e prenotazioni: 06.45460351 – joycelussu@bibliotechediroma.it), mentre alle 11 alla Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj, per bimbi tra i 12 e i 24 mesi e i loro genitori (massimo un accompagnatore per ciascun bimbo), in programma le letture a bassa voce di Nati per leggere. Info e prenotazione: 06.45460691 – l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Infine, il 3 dicembre alle 17 alla Biblioteca Penazzato, in programma Lettura che avventura: più leggi, più sogni, letture “fantasmagoriche” per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura dei volontari del Servizio Civile. Info e prenotazioni: 06.45460530-31 – prenotazioni.penazzato@gmail.com.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte a bambine, bambini e famiglie, al Planetario di Roma, il 30 novembre alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, per volare insieme in direzione di stelle lontane e scoprire i colori e le forme di mondi ancora inesplorati. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

CINEMA

Fino al 13 dicembre è in corso The 48 Hour Film Project Roma – Everybody loves cinema, il concorso dell’Associazione Le Bestevem che mette in primo piano il cinema di oggi e di domani con il fortunato contest internazionale The 48 Hour Film Project giunto quest’anno alla XVIII edizione. Il progetto permette a chiunque di partecipare, mettendo in gioco il proprio talento e la propria creatività per realizzare un cortometraggio in sole 48 ore. I cortometraggi realizzati verranno proiettati al Nuovo Cinema Aquila dal 2 al 4 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 20.30 e poi dalle ore 23 a mezzanotte, a ingresso libero e gratuito. Nelle tre giornate, inoltre, sono in programma una serie di incontri dedicato al binomio Settima Arte e Musica con attrici, attori e professionisti del settore, noti anche per la propria passione e abilità come musicisti (dalle 21 alle 22) e con alcuni ex partecipanti al concorso (attrici, attori, registi, sceneggiatori) divenuti apprezzati e noti professionisti del cinema italiano, raggiungendo un grande consenso di pubblico e critica (dalle 22 alle 23).

Il 27 novembre alle 21, inoltre, è in programma la proiezione del film Due vite per caso di Alessandro Aronadio che incontrerà il pubblico insieme al cast.

Ingresso libero e gratuito.

Alla Casa del Cinema, il 27 novembre alle 21, in occasione del centenario della nascita dello sceneggiatore e regista Brunello Rondi, si terrà la proiezione di uno dei suoi film cult, Il demonio, che ha ispirato anche William Friedkin per L’esorcista. Tra melodramma, horror e saggio antropologico, il film – presentato alla Mostra di Venezia – è un fulgido esempio del miglior cinema “maledetto” italiano. Biglietti online su www.boxol.it/casadelcinema.

In arrivo il 28 e 29 novembre il festival Checkpoint – Festival of Interactive Experiences dedicato alla valorizzazione culturale e artistica delle opere interattive, focalizzato sulla rassegna culturale di opere, workshop per le scuole e panel tematici con esperti del settore. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.checkpointconference.com.

Si conclude, infine, il 1° dicembre la IX edizione di Uno sguardo raro, l’unico festival di cinema internazionale interamente dedicato alle storie di vita legate a malattie rare e disabilità promosso dall’Associazione Nove Produzioni e Fabbrica Artistica con la collaborazione di una fitta rete di partner che ne condividono la missione. Ingresso gratuito, info su www.unosguardoraro.org.

Nella Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma, prosegue fino al 22 dicembre, la rassegna, a cura di Marco Berti e Francesca Pappalardo, dedicata a uno dei più grandi registi della storia del cinema, Billy Wilder. In programma le proiezioni dei film Scandalo Internazionale (28 novembre); L’asso nella manica (29 novembre); Sabrina (30 novembre); Quando la moglie è in vacanza (1° dicembre); Stalag 17 – L’inferno dei vivi (3 dicembre). Inizio proiezioni alle ore 20.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su www.palazzoesposizioniroma.it a partire dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima. Senza prenotazione è comunque possibile accedere alle proiezioni fino a esaurimento dei posti disponibili, presentandosi prima dell’inizio del film.

Al Nuovo Cinema Aquila dal 29 novembre al 1° dicembre in programma la III edizione della rassegna Incontri con il Cinema Buddhista, realizzata da Fondazione Maitreya e Asiatica Film Festival, con il contributo dell’otto per mille dell’Unione Buddhista Italiana. La rassegna, che presenta il buddhismo come religione, disciplina, filosofia, teologia, mitologia e tradizione, propone undici opere tra fiction, documentari e un cortometraggio, provenienti dal Bhutan, Cina, Germania, Giappone, India, Italia, Myanmar, Nuova Zelanda, Olanda e Spagna. La proiezione delle opere sarà accompagnata da presentazioni e incontri.

Il 2 dicembre, inoltre, al termine della proiezione delle 18.30, ci sarà l’incontro con il regista Igor D’India per l’anteprima di Abyss Clean Up, il documentario sulle discariche sottomarine scoperte dai ricercatori del Cnr e della Sapienza Università di Roma. Alla proiezione, in anteprima romana, saranno presenti oltre all’autore anche la dott.ssa Martina Pierdomenico, ricercatrice del CNR-IGAG e protagonista del film, e il prof. Francesco Latino Chiocci della Sapienza Università di Roma.

Proseguono in settimana anche le proiezioni dei film già in corso: Giurato numero 2 di Clint Eastwood (anche in v.o.s.); Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, vincitore alla Festa del Cinema di Roma 2024 del premio per il miglior attore, assegnato a Elio Germano; Parthenope di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Programmazione completa su www.cinemaaquila.it.

ARTE

Il 30 novembre, all’interno del Mausoleo di Romolo a Villa di Massenzio, la VII edizione di Nuvola Creativa Festival delle Arti a cura dell’Associazione Neworld prende il via alle 10 con l’inaugurazione della mostra Terra | Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente in cui verranno esposte le opere di diversi artisti di arte visiva – pittura, scultura, arte digitale, installazioni interattive, fotografia – emergenti e affermati, italiani e internazionali. In particolare, per tutta la durata del festival saranno disponibili due installazioni: Synesthesia Razionale di Marco Mirra, che esplora il concetto di sinestesia attraverso l’interazione tra immagini visive e suoni; Emergency Call Center di Maria Korporal, un video-telefono multimediale interattivo, dal forte impatto narrativo, che mostra al pubblico gli effetti devastanti degli eventi climatologici estremi. Visitabile questa settimana: sabato ore 10-18; domenica ore 10-17; martedì ore 10-16. Ingresso libero.

Ultime battute per Ai Confini dell’Arte, il progetto crossdisciplinare proposto da Margine Operativo. Dal 28 al 30 novembre dalle ore 18, presso la sede di Fortezza Est (via Francesco Laparelli 62) è in programma Traiettorie delle performing arts nella natura urbana, mostra a cura di Carolina Farina che presenta i punti di sconfinamento tra opera d’arte, formati performativi e paesaggi urbani naturali attraverso gli scatti di diversi fotografi. Ingresso libero.

Per la V edizione di Drag Me Up – Art for Inclusion, il festival drag e di performing art queer a cura di Ondadurto Teatro, presso il bar.lina (viale dello Scalo San Lorenzo 49), il 1° dicembre alle 18.30 appuntamento con il vernissage della mostra My Body Tales // My Body is a cura di Andrea Acocella: racconto fotografico dell’artista Emanuele Marchetti che, attraverso più di cento polaroid, esplora il corpo di un giovane omosessuale di provincia, tracciandone un racconto intimo e personale. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre dalle 16 alle 21.

Nell’ambito di Ora è qui. La quarta dimensione della cultura, festival a cura delle associazioni Fuori Contesto Aps e Dire Fare Cambiare Aps, c’è tempo fino al 30 novembre per scoprire alla Biblioteca Cornelia, presso la Sala polifunzionale ex Campari, i progetti artistici: Storie Fuori posto, mostra interattiva multimediale per raccontare storie che fanno la differenza, attraverso tredici oggetti “parlanti”, ognuno veicolo, attraverso QRcode, di una storia di disabilità; Storie che cambiano il mondo, realizzata dall’illustratrice Elisa Pacitti e prodotta da M.A.S.C. Aps in collaborazione con Dire Fare Cambiare Aps, che mette al centro dodici storie positive di integrazione; Telefono di quartiere, a cura di Hubstract Made for art e Fuori Contesto, in cui il pubblico potrà interagire con un apparecchio telefonico fisso vintage, ispirato alle Favole al telefono di Gianni Rodari, da cui ascoltare tutte le voci del territorio e, dunque, la sua memoria. Visitabili gratuitamente negli orari di apertura della biblioteca: fino a giovedì ore 10-19 e venerdì ore 10-14.

Fino al 13 dicembre, presso la Fornace del Canova (via Antonio Canova 22 – Municipio I), Canova 22 presenta Close Up, progetto che indaga i nuovi linguaggi dell’arte con esposizioni, videobook, incontri, racconti, performance e proiezioni. Fino al 1° dicembre dalle 15.30 alle 19.30, è visitabile Io e le altre, mostra fotografica dedicata al mondo femminile a cura di Laura Fusco e con le opere della fotografa Barbara Cannizzaro. L’esposizione si sviluppa in tre ambienti e ripercorre, in tre differenti tappe, l’evoluzione di una ricerca durata oltre dieci anni. La selezione degli scatti ha interessato più cicli fotografici (Ritratti sbagliati, Non-conforme, Vite Imperfette, etc), dal primo approccio alla fotografia della Cannizzaro – che ha riguardato essenzialmente l’autoritratto come strumento di indagine introspettiva – all’esplorazione dell’universo femminile che ha coinvolto tante donne in un percorso di consapevolezza, accettazione ed emancipazione. La violenza di genere, nelle sue molteplici declinazioni e sfumature, è il campo di indagine che ha portato la fotografa dall’IO al NOI, dal personale al sociale. Per l’occasione, il 1° dicembre alle 18 e alle 19, il pubblico potrà assistere a Stories, performance di e con Eleonora Varricchio (ingresso libero).

Prosegue il progetto dell’artista Ilaria Paccini dal titolo Roma Speciale – Alieni in movimento a Roma Capitale, che propone una percezione altra della città, “aliena” che permetta di tracciare una mappa diversa di Roma attraverso la realizzazione di 15 opere di street art raffiguranti altrettante specie (animali e piante) alloctone o IAS (Invasive Alien Species). Ogni opera è eseguita su 6 metri quadri di alluminio, materiale sostenibile e artisticamente innovativo. È in corso la realizzazione, in piazza San Silvestro il live painting (dalle 10 alle 16) del murales raffigurante la Popillia Japonica o Scarabeo Giapponese che verrà presentata il 29 novembre al pubblico corredata di QRcode con tutte le info sul progetto e vedrà l’intervento di Umberto Pessolano dell’ISPRA per presentare il tema delle specie animali e vegetali alloctone e la loro interazione con l’ambiente antropizzato. Prende il via il 2 dicembre in Piazza del Popolo il live painting dell’Agave americana (tutti i giorni ore 10-16 fino al 6 dicembre). Accesso libero.

Al Palazzo Esposizioni Roma, dal 27 novembre apre al pubblico la nuova mostra Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo. Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo, finanziata dal National Biodiversity Future Center (NBFC), curata da Sapienza Università di Roma. In una fase storica caratterizzata da una crisi della biodiversità e da un’insicurezza climatica causate principalmente dalle attività umane, l’esposizione intende attirare l’attenzione sulla fragilità degli equilibri che regolano gli ecosistemi, sull’interdipendenza tra le diverse forme di vita esistenti sul nostro pianeta e sul nostro rapporto con la biodiversità. Visitabile fino al 30 marzo 2025. A corredo della mostra è previsto anche un ciclo di incontri il primo dei quali è in programma il 28 novembre alle 18.30. In Sala Auditorium si parlerà di Come funziona il mondo in compagnia di Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn (ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione consigliata su www.palazzoesposizioniroma.it dalle ore 9 del giovedì precedente all’incontro fino a un’ora prima)

Sempre fino al 30 marzo 2025 è fruibile la mostra Francesco Clemente. Anima nomade, a cura di Bartolomeo Pietromarchi. L’esposizione, concepita dall’artista come un’unica grande installazione, si sviluppa nella rotonda del piano nobile e nelle sette sale laterali, in cui sono esposte una serie di opere ambientali attraverso le quali ripercorrere temi e immagini rivelatrici del lavoro di Francesco Clemente. Insieme alle Tende realizzate nel 2013, sono visibili le Bandiere del 2014; due grandi sale, inoltre, sono interamente dedicate ai wall drawing realizzati dall’artista in situ per questa occasione. Ad accompagnare la mostra, anche un ricco programma di eventi collaterali e un’articolata offerta didattica.

Fino al 16 febbraio 2025 invece, nella grande sala del piano nobile e nelle tre sale adiacenti, è visitabile invece la mostra L’ultimo meraviglioso minuto di Pietro Ruffo, a cura di Sébastien Delot, nella quale l’artista si interroga sull’impatto dell’uomo sulla Terra, condensando nelle opere esposte la storia del nostro pianeta e della conoscenza. Nel percorso espositivo opere come Le Monde Avant la Création de l’Homme, un lavoro lungo 21 metri, inserito nell’installazione immersiva L’ultimo meraviglioso minuto che ricrea l’atmosfera di una foresta primordiale. E poi ancora le opere circolari intitolate De Hortus, i cinque grandi quadri della serie Antropocene Preistoria e la video installazione Il Giardino planetario realizzata in collaborazione con Noruwei. La mostra termina con una riflessione su Roma, vista e sezionata nelle sue varie fasi storiche e geologiche.

Per tutte e tre le esposizioni, biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nella Sala Fontana, termina infine il 1° dicembre la mostra a ingresso gratuito Luigi Billi. Flashback opere 1992-2015 a cura di Patrizia Mania e Nicoletta Billi. A otto anni dalla scomparsa di Luigi Billi (Firenze 1958 – Milano 2016), l’esposizione ne esplora il percorso artistico attraverso circa 50 opere, riproponendone le tappe più significative.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. Ingresso consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Al MACRO, prosegue fino al 16 febbraio 2025 la mostra collettiva Post Scriptum. Un museo dimenticato a memoria. L’esposizione, che nel titolo riprende l’espressione “Dimenticare a memoria” coniata alla fine degli anni Sessanta da Vincenzo Agnetti (1926-1981), conclude la programmazione del museo con la direzione artistica di Luca Lo Pinto per suggerire l’approccio agli esiti di un progetto che in cinque anni ha portato l’istituzione museale a interrogarsi sulla propria identità, le proprie modalità di produzione e relazione con gli artisti e il pubblico. Esposte per l’occasione le opere di oltre 30 artisti italiani e internazionali, tra cui quelle di Tolia Astakhishvili (con Thea Djordjadze, Heike Gallmeier, Dylan Peirce), Maurizio Altieri, Beatrice Bonino, Francesca Cefis, Pippa Garner, Lenard Giller, Felix Gonzalez-Torres, Thomas Hutton, KUKII (aka Lafawndah), Rosemary Mayer, Charlemagne Palestine, Lorenzo Silvestri, Gillian Wearing. E ancora quelle di Luciano Fabro, Isa Genzken, Simone Forti, Issy Wood, Pierre Guyotat, Absalon, Maurizio Altieri, Paolo Pallucco & Mireille Rivier, Hamishi Farah e Sandra Mujinga. Del percorso espositivo fa parte anche l’installazione Yard dell’artista statunitense Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 – 2006) presente nel cortile del museo. Visitabile da martedì a venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19; lunedì chiuso. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Tra le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali torna il 1° dicembre il consueto appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città, come il Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso alle 15.30) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10-16, ultimo ingresso alle 15), che custodisce i frammenti marmorei della Forma Urbis Romae, tra le più rare e importanti testimonianze della città antica, allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7-17.30, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). Nei Musei civici si potranno ammirare gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo al Museo di Roma, in corso al Museo di Roma a Palazzo Braschi, visitabile invece con biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta per i possessori di Roma MIC Card). Fanno eccezione alla gratuità anche la visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50; www.circomaximoexperience.it.) e le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia, le strutture sotterranee situate sotto il Casino Nobile, realizzate durante la Seconda guerra mondiale (max 20 partecipanti a turno, www.museivillatorlonia.it/it/mostra-evento/visita-al-bunker-e-ai-rifugi-antiaerei-di-villa-torlonia). In entrambi i casi si potrà partecipare alle visite con biglietto a tariffazione ordinaria oppure con biglietto ridotto se possessori di Roma MIC Card.

Tanti gli incontri in programma durante la settimana nelle varie sedi museali. Alla Casa Museo Alberto Moravia, il 28 novembre alle 17, è in calendario Voltati parlami, una lezione teatralizzata di Lucia Lavia in dialogo con Eugenio Murralli, sull’omonimo testo teatrale di Alberto Moravia, dedicato al tema dell’incomunicabilità e della distanza, pubblicato per la prima volta nel 1984 sul Corriere della Sera. I protagonisti sono Alice e Byron, lei colma di parole, lui muto. Nella lettura di Lucia Lavia emerge il tema della dipendenza affettiva: la solitudine, l’incapacità di amare, la paura di essere visti, di essere accolti e di accogliere. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 27 novembre alla mail info@fondoalbertomoravia.it. Al Museo di Roma in Trastevere, a ingresso gratuito, per il ciclo di incontri con i 15 autori della mostra fotografica in corso Roma ChilometroZero, il 28 novembre alle 17.30, a parlare dei propri percorsi fotografici saranno Andrea Agostini (Il gioco dei timidi), Alfredo Corrao (Pubbliche intimità) e Alessio Cupelli (Torpigna).

Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, il 30 novembre alle 12, per i Concerti di musica da camera a cura di Roma Tre Orchestra, il pianista Roberto Prosseda eseguirà un repertorio dedicato alla Scuola romana, gruppo di compositori italiani del Novecento che si sono distinti per un approccio innovativo e sperimentale, con una selezione di brani di Goffredo Petrassi, Ennio Morricone, Sergio Cafaro, Aldo Clementi, Boris Porena, Marcello Panni, Luca Lombardi e Michele Dall’Ongaro. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per il ciclo Dalle carte alle storie. Storia e storie d’Archivio, il 3 dicembre alle 17, nella Sala Ovale dell’Archivio Storico Capitolino (piazza dell’Orologio), con Anne-Madeleine Goulet (Direttrice di ricerca al CNRS) si parlerà del Salotto romano della Princesse des Ursins, la nobildonna francese Marie-Anne de la Trémoille che nel 1675 sposò il principe Flavio Orsini. Saluti istituzionali di Federica Pirani (Direttrice dell’Archivio Storico Capitolino). Modera Elisabetta Mori (Archivista storica). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti (max 50 partecipanti).

Doppio appuntamento al Museo di Roma a Palazzo Braschi nell’ambito del ciclo di conferenze Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, rivolte a docenti, studenti universitari e a tutti i cittadini per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale: il 28 novembre alle 16.30, Annapaola Agati (Sovrintendenza Capitolina) e Luca Scarzella (Vertov – Video and Media) terranno l’incontro Raccontare la storia. Il bunker di Mussolini a Villa Torlonia. Lo storico dell’arte e l’esperto di video installazioni; il 3 dicembre, sempre alle 16.30, a cura di Francesca Romana Stabile (Università degli Studi Roma Tre) si terrà l’incontro Le case per il popolo a Roma. Il Rione San Saba. L’architetto. Partecipazione libera fino a esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata allo 060608 (max 60 partecipanti).

Proseguono, infine, gli spettacoli a tema astronomico al Planetario di Roma che per il pubblico adulto propone: Space Opera (27 e 30 novembre alle 16; 28 novembre alle 18); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (27 novembre alle 17; 29 novembre alle 16; 30 novembre alle 10); Ritorno alla Stelle (27, 29 e 30 novembre alle 18; 28 novembre alle 17); From Earth to the Universe (in inglese – 28 novembre alle 16; 29 novembre alle 17); Quando cadono le stelle (30 novembre alle 11); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (30 novembre alle 17). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma, si segnala che alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia il 27 novembre alle 17 si terrà la presentazione del libro Il colonialismo degli italiani. Storia di un’ideologia (Carocci, 2022) di e con Emanuele Ertola. Intervengono Gaia Delpino e Vittorio Longhi, modera Matteo Stefanori. Il 29 novembre alle 17.30, invece, Mirko Bettozzi presenterà il libro Antonello Trombadori. Una vita partigiana (Castelvecchi, 2024). L’incontro, a cura di ANPI, sarà accompagnato dagli interventi di Silvia Calamandrei, Bruno Gravagnuolo e Alessandro Valentini, con la moderazione di Marco Noccioli e la presenza di Duccio Trombadori. Si segnala inoltre che, nella stessa sede, fino al 10 gennaio 2025 è visitabile la mostra fotografica e documentaria Il 1924. Attacco alla stampa, agonia della libertà, nascita del totalitarismo a cura di Enrico Menduni, realizzata dalla Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi (ingresso libero). Info: 06.45460503 – casadellamemoria@bibliotechediroma.it.

Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, il 28 novembre alle 17, presentazione del romanzo A Beautiful Nothing di Enrico Terrinoni (Blu Atlantide, 2024). Dialoga con l’autore il critico letterario e scrittore Dario Pontuale (ingresso libero fino a esaurimento posti); info: 06.45460301 – guglielmomarconi@bibliotechediroma.it.

Ancora nella stessa data, ma alle 18.30, alla Biblioteca Casa delle Letterature, i curatori Giuseppe Del Bello ed Ernesto Di Cianni presenteranno il libro Il medico e il professore. Nicola Del Bello e Giuseppe Prezzolini: storia di un’amicizia con lettere (Edizioni di Storia e Letteratura, 2024), insieme alla giornalista Conchita Sannino e alla presidente della LUISS School of Law, Paola Severino, con letture di Francesco Ferrari e Riccardo Satta Flores; info: 06.45460581 – casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Due gli eventi in calendario il 3 dicembre, entrambi alle 17.30. La Biblioteca Enzo Tortora ospiterà la presentazione delle storie finaliste della settima edizione del concorso DiMMi – Diari Multimediali Migranti, raccolte nell’antologia Nella stessa acqua (Terre di mezzo, 2024). Interverranno Samanta Amet, tra le autrici in gara, e Mustafa Reza, finalista nel 2023, in dialogo con l’attivista Lucia Mazzanti e Paule Roberta Yao, coordinatrice dell’ITHACA Diary Contest e finalista nel 2019 (info: 06.45460601 – ill.enzotortora@bibliotechediroma.it). Alla Biblioteca Flaminia, invece, si terrà la presentazione del romanzo La fabbrica delle ragazze di Ilaria Rossetti (Bompiani, 2024). Con l’autrice dialoga Paolo Petroni; introduce e conduce Elisabetta Putini; letture a cura di Dario del Vecchio e Sabrina Mancini. Info e prenotazione: 06.45460441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it.