Eventi e cultura a Roma, il calendario degli appuntamenti sino al 21 marzo

Riceviamo e pubblichiamo

Al via una nuova settimana di eventi di Roma Culture con le iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine e con la programmazione di PPP 100 – Roma racconta Pasolini, dedicata alla celebrazione del centenario pasoliniano. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito culture.roma.it, culture.roma.it/pasolini100roma e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

Alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, fino al 16 aprile l’esposizione Pasolini pittore mette a fuoco le capacità pittoriche di Pasolini nel contesto della storia dell’arte del Novecento (visitabile dal martedì alla domenica ore 10-18.30; ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

Due gli appuntamenti di Pasoliniana, la rassegna che si svolge a corollario della mostra. Il 15 marzo alle 18 in Ennio Calabria, Pasolini e la Nuova Figurazione, l’artista Ennio Calabria è intervistato da Claudio Crescentini e Gabriele Simongini sul suo rapporto con Pasolini a partire dal 1962, anno d’inizio della loro relazione artistica e intellettuale.

Il 18 marzo alle 16 la performance Ecce Dominus. Caro Pier Paolo coinvolgerà uomini e donne sul tema dell’ “essere maschio” nella nostra contemporaneità attraverso il riflesso degli scritti di Pasolini. Il progetto performativo è di Laura VDB Facchini e a cura di Wind Mill No profit organisation. Vi prenderanno parte: Ali Assaf, Pino Boresta, Consuelo Ciatti, Aldo Demartis, Paolo Fabiani, Massimo Falegnami, Roberto Giliberto, Natia Japaridze, Francesco Landucci, Carolina Lombardi, Massimo Napoli, Simone Quilici, Erica Romano, Massimo Ruiu, Barbara Schaefer e Silvia Stucky. Info: https://www.galleriaartemodernaroma.it/it/mostra-evento/pasoliniana.

C’è tempo fino al 28 maggio, invece, per visitare al MAXXI Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO. Il corpo politico a cura di Hou Hanru, Bartolomeo Pietromarchi e Giulia Ferracci. In questa esposizione la chiave di lettura dell’opera pasoliniana viene restituita attraverso le voci di artisti contemporanei le cui opere evocano l’impegno politico dell’autore e l’analisi dei contenuti sociali ispirati alle sue opere. La mostra, visitabile dal martedì alla domenica ore 11-19 (la biglietteria è aperta fino a un’ora prima) è l’ultima tappa del progetto espositivo Pier Paolo Pasolini. TUTTO È SANTO coordinato e condiviso da Azienda Speciale Palaexpo di Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo che hanno voluto celebrare, nelle rispettive sedi museali, la figura del regista, scrittore e artista. Biglietti online su https://maxxi.archeoares.it.

ARTE

In occasione dell’inizio dei lavori di restauro architettonico e strutturale del Teatro Valle – Franca Valeri, la Sala Squarzina del Teatro Argentina ospita la mostra Il Valle, un teatro gajo e lucido. L’esposizione è dedicata alla storia dell’edificio e al progetto di recupero e valorizzazione e ripercorre le vicende storiche della sala teatrale, dai Capranica del Grillo, passando per il progetto del Valadier e gli interventi dello Studio Setacci, fino al progetto dello Studio Berlucchi, vincitore della gara d’appalto per il progetto di restauro. Vengono ricostruite tramite documenti le vicende del Valle – inaugurato il 7 gennaio 1727 con la tragedia Matilde di Farnabio Gioachino Annutini – e il visitatore viene accompagnato attraverso una serie di pannelli immersivi e un video per immagini che permettono di ricordare il valore civile e il prestigio artistico della monumentale sala teatrale che racconta la vivacità creativa e le politiche culturali della Città e dell’intero Paese che l’hanno attraversata. La mostra si compone di una prima parte sulla storia dell’edificio teatrale: dal ‘casone’ che Camillo Capranica fece costruire all’interno del suo cortile di Palazzo Capranica nel 1726, al progetto del 1822 del Valadier che volle farne un teatro “gajo e lucido”, rinnovato e in muratura. Una seconda parte della mostra è dedicata, invece, alla storia teatrale: dall’inaugurazione nel 1727 agli anni di Cimarosa, Rossini, Donizetti, fino ad arrivare ai successi del teatro di prosa con Adelaide Ristori, Eleonora Duse, Scarpetta, i De Filippo e Pirandello (la cui prima assoluta de I sei personaggi in cerca d’autore andò in scena proprio al Valle il 9 maggio del 1921 con esito tempestoso e contestato dagli spettatori al grido di “Manicomio! Manicomio!”); per continuare a essere il palcoscenico di, solo per fare alcuni nomi, Vittorio Gassman, Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Vito Pandolfi e Luchino Visconti. La mostra è un progetto realizzato dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale con la collaborazione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e sarà visitabile fino al 21 maggio a ingresso libero. Orari: venerdì e sabato 15-18, domenica 13-16. Info: www.teatrodiroma.net.

Il 17 marzo il MACRO inaugura quattro nuove esposizioni: After The Light, la prima mostra istituzionale che cerca di contestualizzare il lavoro dell’artista e osservatore della realtà sociale e politica del suo tempo Jochen Klein, all’interno delle più ampie riflessioni collettive e personali che hanno caratterizzato le vite e le pratiche di coloro che hanno lavorato con lui. L’esposizione accoglie anche opere di Julie Ault, Thomas Eggerer, Ull Hohn, Wolfgang Tillmans e Amelie von Wulffen. In partenza anche Beethoven Was a Lesbian che raccoglie pubblicazioni e registrazioni sonore che ripercorrono l’intera carriera di Pauline Oliveros, compositrice, performer, autrice ed educatrice, dai suoi primi lavori che uniscono improvvisazione, montaggio e suoni elettronici a quelli successivi che cercano sempre più di ampliare l’interazione tra dispositivi tecnologici, ambiente e musicisti. Lo stesso giorno apre al pubblico anche What why WET? di Leonard Koren, fondatore ed editore di WET: The Magazine of Gourmet Bathing, rivista che ha rappresentato un luogo di sperimentazione editoriale, grafica e narrativa. La mostra ripercorre la sua traiettoria dalle origini fino alla chiusura, avvenuta nel 1981, attraverso frammenti testuali e visivi in grado di raccontare il complesso immaginario della rivista tanto nei suoi aspetti editoriali quanto sociali. Si inaugura, inoltre, Tempus Fugit, la mostra di Studio Temp, studio di design grafico fondato da Guido Daminelli, Marco Fasolini e Fausto Giliberti, la cui ricerca visiva è orientata verso un processo di semplificazione formale, contaminato dalla grafica popolare e dallo stile tipografico internazionale. La mostra unisce rielaborazioni e dislocamenti di simboli appartenenti alla cultura urbana, alla suddivisione del ritmo lavorativo e alla storia romana, ponendo in relazione il museo con il contesto della provincia italiana. Tutte le esposizioni saranno visitabili fino al 27 agosto.

Proseguono, ancora, le altre mostre in corso: Hervé Guibert: This and More, esposizione a cura di Anthony Huberman organizzata in collaborazione con il Wattis Institute di San Francisco, che presenta una selezione di fotografie dello scrittore, giornalista e fotografo francese Hervé Guibert in cui oggetti inanimati, interni e spazi domestici evocano la presenza di personaggi fuori campo, catturando così l’assenza dell’elemento umano (fino al 21 maggio); Rome is still falling che presenta un nucleo di venti opere di Robert Smithson, realizzate tra il 1960 e il 1964. Il titolo della mostra deriva da una lettera che Smithson scrive, mentre si trova nella città eterna, nel luglio 1961, alla moglie Nancy Holt e nella quale compaiono, nell’angolo in basso a sinistra del foglio, le quattro parole: ‘‘Rome is still falling’’(fino al 21 maggio); Pendio piovoso frusta la lingua, personale di Diego Perrone che unisce opere degli ultimi vent’anni di produzione dell’artista italiano con cinque nuovi lavori: due opere/display, una distorsione dello spazio, un video e una serie fotografica (fino al 19 marzo). Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 14 marzo, alla Centrale Montemartini, la mostra Colori dei Romani. Mosaici dalle Collezioni Capitoline, presenterà al pubblico 16 nuove opere che propongono tipologie di manufatti finora assenti nel percorso espositivo: i mosaici a grandi tessere marmoree e l’opus sectile, raccolti nella nuova sezione “I colori del marmo”. Dal 17 marzo, invece, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, nell’ambito di QUOTIDIANA, il programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, per la sezione PAESAGGIO apre al pubblico, fino al 7 maggio, la mostra dei gemelli Carlo e Fabio Ingrassia (Catania, 1985) mentre per la sezione PORTFOLIO sarà esposta, fino al 9 aprile, l’opera della giovane artista Irene Fenara (Bologna, 1990).

Per il ciclo Archeologia in Comune il 15 marzo sono in programma due appuntamenti: alle 10.30 l’itinerario didattico Lungo le Mura: trekking urbano da Porta Nomentana a Porta Tiburtina, a cura di Lorenzo Conte; alle 14.30 la visita L’area del teatro di Marcello prima del “piccone”, con un percorso sia all’interno dell’area archeologica sia all’esterno, a cura di Stefania Pergola. Il 18 marzo alle 11 è prevista invece la visita guidata Mitra e il suo culto misterico, a cura di Elisabetta Carnabuci. Il 19 marzo alle 11.30 si svolge la visita guidata teatralizzata Il camminamento delle Mura Aureliane di via Campania, a cura di Antonella Gallitto e Simonetta Serra. Due le visite in programma il 21 marzo: alle 15 Il Museo Archeologico e la villa romana dell’Auditorium Flaminio, a cura di Alessandra Cerrito, e alle 15.15 il Ninfeo degli Annibaldi, a cura di Carla Termini.

Per il ciclo aMICi il 16 marzo alle 16 ai Mercati di Traiano Maria Paola Del Moro condurrà la visita Le iscrizioni del Museo dei Fori Imperiali ci raccontano, mentre il 18 marzo alle 15 alla Galleria d’Arte Moderna Daniela Vasta guiderà la visita alla mostra in corso Pasolini pittore. Tre gli appuntamenti previsti il 21 marzo: alle 16 al Museo di Roma la visita Inferi andata e ritorno: riflessioni sull’equinozio di primavera, a cura di Giulia Macaluso e Alessandra Cicogna; alle 16.30 alla Centrale Montemartini la visita Primavera alla Montemartini tra raffigurazioni vegetali e animali, a cura di Barbara Nobiloni; alle 17.30 al Museo dell’Ara Pacis l’incontro dal titolo Ara Pacis: il fregio vegetale e la nuova Età dell’oro, a cura di Lucia Spagnuolo.

Per tutti gli eventi, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Infine si segnala che per il ciclo di conferenze Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, che si svolgono al Museo di Roma a Palazzo Braschi, in presenza e online, il 16 marzo alle 16.30 è previsto l’incontro Creare comunità interculturali: il Progetto Europeo DRIS “Essere Fiume” con Isabella Serafini, Alessandra Tedeschi, Silvia Rossi, Milena Bertacchini, Alice Dente, Marcello Fagiani, Carmelo Pizza, Lorenzo Rinelli; il 21 marzo, sempre alle 16.30 la conferenza Dalla Torre dei Conti alla Torre delle Milizie: gli insediamenti fortificati alle pendici del Quirinale. Un racconto sulla Roma Medievale, con Nicoletta Bernacchio e Maria Paola Del Moro. La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili. Per seguire l’incontro online è invece necessario compilare sul web il modulo di prenotazione entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza; si riceverà poi una mail con il link all’aula virtuale sulla piattaforma Google Suite (info su https://www.sovraintendenzaroma.it/content/roma-racconta%E2%80%A6-le-professioni-del-patrimonio-culturale).

Al Teatro del Lido di Ostia fino al 26 marzo è ancora fruibile la mostra Concerto ad Hypnos, un percorso visivo a imitazione di una partitura musicale con le opere di Maurizio Perissinotto e la curatela di Gart Garden Art. In una stanza con un piccolo divano, alcuni elementi sparsi descrivono una sorta di naufragio. Alcune vecchie fotografie, frammenti di legno recuperato, teli da corredo e metalli ossidati si compongono, lasciando intuire la fragilità di un tempo dimenticato, la sua intima relazione con alcune figure del mito. Ingresso gratuito dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20.

TEATRO E DANZA

L’Azienda Speciale Palaexpo presenta al Mattatoio nuove modalità di formazione e produzione artistica grazie alla collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Il programma, che si svolgerà negli spazi della Pelanda, prevede l’ospitalità nei mesi di marzo e aprile di due progetti di didattica e spettacolo guidati rispettivamente da Giorgio Barberio Corsetti e Antonio Latella. Il primo progetto, Non è il mio cuore a perdersi, ma il mondo che lascio con la supervisione artistica di Corsetti, è volto allo studio di tre testi di Pier Paolo Pasolini, messi in scena dagli allievi registi di II anno, con gli allievi del secondo anno del corso di recitazione: Studio su “Porcile”, dell’allievo regista Sergio Biagi; Studio su “Histoire du soldat”, dell’allieva regista Giulia Funiciello; Studio su “Pilade – Appunti da un’Orestiade pasoliniana”, dell’allievo regista Mattia Spedicato. Il lavoro si concluderà con uno spettacolo itinerante pensato per gli spazi della Pelanda e aperto al pubblico il 17 e 18 marzo alle ore 18.30 e il 19 marzo alle ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli, proseguono fino al 19 marzo al Teatro dell’Opera di Roma le repliche di uno dei suoi spettacoli più amati: Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Un omaggio al grande maestro affidato alla lettura di Daniel Oren. La regia di Zeffirelli, che firmò anche le scene, è ripresa da Stefano Trespidi. I costumi sono di Raimonda Gaetani, mentre le luci sono disegnate da Vinicio Cheli. Sul palco: Nino Machaidze, Valeria Sepe, Brian Jagde, Luciano Ganci, Amartuvshin Enkhbat, Roman Burdenko, Matteo Falcier e Vittorio Prato con la partecipazione del Coro di Voci Bianche e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Queste le prossime date: 15, 16 e 17 marzo ore 20, 18 marzo ore 18 e 19 marzo ore 16.30. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della programmazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, fino al 2 aprile al Teatro Argentina va in scena Uno sguardo dal ponte, il capolavoro di Arthur Miller che vede protagonista, dopo il successo di M – Il figlio del secolo, l’attore Massimo Popolizio. Una fotografia cruda e drammatica di una delle mille facce della New York anni ‘50. Il testo (nella traduzione di Masolino D’Amico) concentra una serie di temi scottanti e attuali: la fuga dalla povertà, le tensioni dell’immigrazione clandestina, la caccia allo straniero e gli affetti morbosi che possono dilaniare una famiglia. Lo spettacolo, diretto e interpretato da Massimo Popolizio, vede in scena anche Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio e Gabriele Brunelli. Orari: martedì, giovedì e venerdì ore 20, mercoledì e sabato ore 19, domenica ore 17. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, dal 16 al 26 marzo Politeama presenta INTRAMUROS di Alexis Michalik. Il testo, tradotto da Virginia Acqua, che firma anche la regia, è un incrocio vorticoso di storie e stati d’animo che vengono rappresentati in tempo reale e flashback. Tempi e luoghi si avvicendano con ritmi forsennati: gli attori di volta in volta, oltre il loro ruolo principale, devono recitare i personaggi che ciascuno fa rivivere nel proprio ricordo. Sul palco Carlotta Proietti, Gianluigi Fogacci, Ermenegildo Marciante, Valentina Marziali e Raffaele Proietti. Le musiche sono di Fabio Abate; costumi di Susanna Proietti, luci di Umile Vainieri, scene di Fabiana Di Marco.

In Sala Piccola, si concludono il 18 marzo le repliche di ELISABETTA I Le donne e il potere di David Norisco. Uno spettacolo con Maddalena Rizzi, diretta da Filippo d’Alessio, nei panni di una delle figure più emblematiche della storia alle prese con il potere: una partita a scacchi immaginata dagli uomini ma giocata da una donna.

Orari spettacoli: ore 21, domenica ore 17.30. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, nell’ambito di Orbita la Stagione Danza realizzata da ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza, il 18 e 19 marzo ospita Shoes on: un archivio di gesti e movimenti che dalle forme più ancestrali evolve fino a posture proprie dell’atletica o della danza. Un’indagine architettonica sul corpo nudo che, attraverso diversi registri, mostra le potenzialità e la sensibilità creativa della nudità stessa, generando un continuo capovolgimento compositivo. Idea e coreografia sono di Luna Cenere; sul palco Michele Scappa e Davide Tagliavini. Le musiche sono di Renato Grieco. Orari: sabato ore 21, domenica ore 17. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Prosegue la programmazione di Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Appuntamento nel Teatro Studio Borgna il 17 marzo con Amaro Freitas, uno dei nomi di punta del pianismo jazz contemporaneo, e il suo nuovo album Sankofa, una ricerca spirituale nelle storie dimenticate, tra le filosofie antiche e le figure ispiratrici del Brasile nero. Si cambia registro il 18 marzo in Sala Petrassi con Vento Popolare, lo spettacolo di Eugenio Bennato. Sul palco, con il cantautore napoletano, Ezio Lambiase (chitarra classica ed elettrica), Mujura (chitarra acustica, basso, voce), Sonia Totaro (voce e danza) e Francesca Del Duca (percussioni, voce). Il 19 marzo alle 18 si torna al Teatro Studio Borgna per Kay McCarthy, l’artista che da oltre quarant’anni è portavoce della tradizione musicale irlandese in Europa. Ad accompagnarla, Susanna Valloni (flauto, ottavino, recorder, tin whistle), Cristiano Brunella (violino), Stefano Diotallevi (pianoforte, tastiera), Piero Ricciardi (bodhrán, cnámha), Fabio Scanzani (violino, uilleann pipes) e Marco Testoni (handpan, percussioni). A distanza di due anni dai tre concerti sul palco della Cavea, Fabrizio Moro torna il 20 marzo in Sala Santa Cecilia con Live 2023 – Racconti Unplugged: spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente. La compositrice, cantante e artista visiva Cécile McLorin Salvant sarà protagonista della serata del 21 marzo in Sala Petrassi con il suo ultimo lavoro Ogresse, una favola musicale in forma di cantata che fonde i generi folk, barocco, jazz e country. L’opera è arrangiata da Darcy James Argue per un’orchestra di tredici elementi e polistrumentisti. Tranne dove diversamente indicato, inizio concerti alle ore 21.

Sono due le Lezioni di Rock, la rassegna curata da Ernesto Assante e Gino Castaldo, in programma questa settimana alle 21. Si parte il 17 marzo in Sala Petrassi con Le generazioni: la cadenza generazionale della rivoluzione, dalla beat generation alla generazione alpha. Il 18 marzo si passa in Sala Sinopoli per Lucio e Lucio, speciale omaggio a due artisti che hanno cambiato il nostro modo di ascoltare, vivere e intendere la canzone: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Una serata all’insegna della memoria con ospiti d’eccezione: Paola Turci, Noemi, Chiara Galiazzo, Erica Mou, Mark Hanna con la sua band e Stefano Di Battista.

Il 19 marzo alle 18 la Sala Petrassi ospita Federico Buffa in RivaDeAndrè Amici Fragili. Nel 1969, dopo una partita del Cagliari a Genova, Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André: all’apparenza un incontro tra due mondi lontanissimi e invece, in mezzo ai silenzi, cominciano a scorrere i pensieri di due randagi che, in campi diversi, hanno sempre scelto di stare dalla parte degli altri randagi. Lo spettacolo è diretto da Marco Caronna anche sul palco (voci, chitarre) con Alessandro Nidi (pianoforte, tastiere). Light designer Francesco Trambaioli, visual Francesco Arcuri.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Questi gli appuntamenti della settimana alla Casa del Jazz. Il 16 marzo alle 21 salirà sul palco il trombettista e compositore Ralph Alessi, tra gli interpreti più originali del panorama jazz. Alessi sarà in concerto accompagnato da Florian Weber (piano) e Mark Ferber (batteria).

Il 19 marzo alle 11, un nuovo appuntamento di Smoke Gets in Your Eyes – Storia della fotografia jazz, ciclo di lezioni a cura di Luca Bragalini in cui si indaga il rapporto tra due arti che si sono spesso incontrate nel corso del Novecento: la fotografia e il jazz. Questa settimana si parlerà di Gjon Mili Jam Session: il jazz omaggia la fotografia. Il 21 marzo alle 21 da non perdere l’incontro con Marcello Rosa, storico protagonista del jazz in Italia. Trombonista, compositore, arrangiatore, autore e conduttore di programmi radiotelevisivi, è anche un appassionato divulgatore. Nel corso dell’incontro a cura di Luciano Linzi si ripercorreranno le fasi salienti della sua carriera.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Ancora all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per i concerti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 16, 17 e 18 marzo nella Sala Santa Cecilia, a dieci anni dalla sua ultima presenza, torna sul podio dell’Orchestra e del Coro Thomas Adès. Il compositore, direttore e pianista aprirà la serata con la più celebre composizione di Gustav Holst, la suite The Planets, in cui il compositore inglese ha tradotto in musica i diversi caratteri astrologici di ciascun pianeta, le idee, le tradizioni e le emozioni associate all’influenza sulla psiche umana dei pianeti. Il primo è Marte, portatore di guerra, una marcia che è stata spesso citata nelle pellicole cinematografiche di Hollywood e che John Williams ha evocato nella sua Marcia imperiale, uno dei temi più celebri della saga di Guerre stellari. Nella seconda parte del concerto risuonerà in prima esecuzione italiana il Paradiso per orchestra e coro femminile dello stesso Adès. Orari: giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.30, sabato ore 18. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Presso il Teatro del Lido di Ostia appuntamento il 18 marzo alle 21 con Le città invisibili, spettacolo musicale liberamente tratto dall’omonimo libro di Italo Calvino, in compagnia dell’Orchestra di Villa Pamphilj, ensemble promosso e sostenuto dalla Scuola Popolare Di Musica Donna Olimpia. Un viaggio musicale tra le città descritte da Marco Polo all’imperatore Kublai Khan: voci cantate e sussurrate che intrecciano resoconti dettagliati e insieme enigmatici di luoghi incontrati o forse solo immaginati. Direzione e arrangiamenti sono di Fabrizio Cardosa; sul palco Daniela Troilo, Asia Cannone (voce), Francesco Belfiore (flauto), Raffaela Brambilla, Marina Laurenzana, Emiliano Cozzi, Antonio Settimo (sassofoni), Riccardo Marini (pianoforte), Daniele Mancini (tastiere), Fabio De Vincenti (chitarra), Matteo Tavolini (basso elettrico) e Francesco Paradisi Miconi (batteria). Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

KIDS

Tra gli eventi dedicati da Biblioteche di Roma ai bambini e ai ragazzi nel segno della lettura e delle attività culturali, si segnala che il 15 marzo alle 17 alla Biblioteca Guglielmo Marconi si terrà il primo di quattro appuntamenti, rivolti a ragazze e ragazzi di 11-14 anni, di Filosofiamo insieme tra immagini e parole!, iniziativa a cura del filosofo Giancarlo Chirico. Ciascun incontro è dedicato a un argomento specifico su cui condividere riflessioni ed esperienze attraverso il metodo del dialogo filosofico (prenotazione obbligatoria: guglielmomarconi@bibliotechediroma.it – 06.45460301). Il 16 marzo, alle 16.45, presso la Biblioteca Casa dei Bimbi, in programma l’incontro, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, Voglio raccontarti una storia, percorso artistico espressivo che dà vita alle storie attraverso l’utilizzo di differenti forme artistiche come il teatro e le arti visive. L’attività è in collaborazione con l’Associazione Albatros (info e prenotazioni: 06.45460381 – casabimbi@bibliotechediroma.it). Il 18 marzo alle 11, presso la Biblioteca Vaccheria Nardi è previsto l’evento Tana per i libri!, letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 7 anni a cura del personale della biblioteca e delle volontarie del Servizio civile (prenotazione obbligatoria: 06.45460491 – ill.vaccherianardi@bibliotechediroma.it). Il 21 marzo alle 17, presso la Biblioteca Fabrizio Giovenale si terrà l’incontro Le cacciatrici di storie, letture ad alta voce per bambini di 3-6 anni (prenotazione obbligatoria: fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it).

Si segnala, inoltre, che fino ad aprile è ancora in corso il progetto Esplorazioni in Biblioteca, che attraverso incontri e laboratori intende avvicinare bambini e ragazzi di 6-13 anni ai temi scientifici in modo interattivo e coinvolgente. Tra scienza, gioco e scoperta, bambini e ragazzi possono conoscere e svelare, divertendosi, misteri e meraviglie del nostro Pianeta. Programma degli appuntamenti su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/esplorazioni-in-biblioteca/31958.

Al Teatro del Lido di Ostia il 17 marzo, dalle 17 alle 19, la scrittrice e poetessa Silvia Vecchini condurrà il laboratorio gratuito di scrittura Le nostre parole nascoste rivolto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni (max 12 partecipanti) per divertirsi tra lettere sparpagliate, versi scritti con le forbici oppure cancellando, ispirati dalle parole dei poeti e dalle parole quotidiane (iscrizione obbligatoria: promozione@teatrodellido.it).

Il 19 marzo invece, alle 17.30, l’Accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con Teatro Il Parioli, presenta Il lupo e i sette capretti di e con Danilo Conti e Antonella Piroli, per bambini dai 3 ai 10 anni. Uno spettacolo che ripropone l’omonima fiaba dei fratelli Grimm per insegnare, grazie alla magia del teatro, a guardare al di là delle apparenze e a imparare dalle esperienze negative per il futuro. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nella Sala Piccola del Teatro Tor Bella Monaca il 19 marzo alle 17, per bambini dai 6 anni in su, in programma lo spettacolo Giro Giro Mondo, con Silvia Forconi, Alice Civallero, Sara Todisco, Andrea Izzo e Federico Pappalardo che cura anche la regia. Un simpatico viaggio tra le curiosità dei diversi continenti, incontrando personaggi familiari, tratti dalle fiabe più conosciute, alle prese con la vita comune. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Tra gli appuntamenti per bambini e famiglie promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala che al Planetario di Roma il 18 marzo, alle 11 e alle 17, in Vita da Stella con il dottor Stellarium, i bambini, accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni dello stravagante dottore, potranno scoprire tutte le stelle che si vedono in una notte e nel pomeriggio. Il 19 marzo invece, alle 12 e alle 18, i più piccoli con i loro genitori potranno partecipare allo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, che trasformerà la sala in una rampa di lancio verso lo spazio. Biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it.

Nell’ambito degli appuntamenti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedicati al pubblico giovane e alle famiglie, il 19 marzo alle 11.30 torna l’appuntamento con i Family Concert: sul palco della Sala Sinopoli, il Quintetto di ottoni dell’Accademia di Santa Cecilia composto da Andrea Lucchi ed Ermanno Ottaviani (trombe), Fabio Frapparelli (corno), Andrea Conti (trombone), Gianluca Grosso (tuba), eseguirà il concerto Brass parade con musiche di Gabrieli, Bach, Arnold, Barber, Arthur Frackenpohl ed Eugène Bozza.

Il 19, 20 e 21 marzo invece, in sala Coro, si terrà la lezione-concerto interattiva Suona una volta un pezzo di legno. Protagonisti saranno i legni: flauto, oboe, clarinetto e fagotto, le cui caratteristiche verranno illustrate al giovane pubblico anche attraverso l’esecuzione di brani musicali che hanno per protagonisti questi strumenti. Saranno inoltre raccontate alcune curiosità davvero particolari (per bambini di 6-11 anni: domenica alle 16; lunedì e martedì alle 10 e alle 11.30). Per tutti i concerti biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nella Sala Fontana del Palazzo delle Esposizioni, prosegue fino al 26 marzo la mostra Facciamo pace?! – La voce dei bambini sulla guerra, organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e Comunità di Sant’Egidio. La guerra in Ucraina ha riportato il tema della pace al centro del dibattito internazionale e ha rivelato con più chiarezza come tante parti del mondo, vicine e lontane, siano colpite da conflitti e violenze. Il percorso espositivo vuole portare all’attenzione del pubblico le difficoltà e le sofferenze vissute nella guerra, dando voce a coloro che ne sono le prime e più innocenti vittime: i bambini. La mostra è aperta a tutti ma è concepita per essere fruita, in modo particolare, da un pubblico giovane e soprattutto dai bambini. Ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Per le visite guidate e i laboratori rivolti alle scuole, è richiesta la registrazione su https://bit.ly/mostrapace. Per altre info: mostrapace@gmail.com.

CINEMA

Al Nuovo Cinema Aquila il 18 marzo è in programma l’anteprima del film 2028: la ragazza trovata nella spazzatura, diretto e interpretato da Michal Krzywicki (Polonia, 2021, v.o. sottotitolata). Al termine della proiezione delle ore 21, il regista, in compagnia della protagonista e sceneggiatrice Dagmara Brodziak e la produttrice Natalia Bednarska, risponderanno alle domande del pubblico. Seguirà, nel foyer del cinema, un concerto acustico folk/jazz di Marta Pytel e Iga. Il film sarà in programmazione dal 23 marzo.

Arriva in sala, dal 16 marzo, Educazione fisica (Italia, 2022), commedia di Stefano Cipani scritta dai fratelli D’Innocenzo e tratta dall’opera teatrale “La palestra” di Giorgio Scianna, con Claudio Santamaria, Sergio Rubini, Giovanna Mezzogiorno e Angela Finocchiaro. Lo stesso giorno, ritorna sul grande schermo Holy Spider (Francia/Germania/Svezia/Danimarca, 2022; v.o. sottotitolata), thriller di Ali Abbasi con Mehdi Bajestani, Zahra Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani.

Proseguono le proiezioni in corso: il film d’animazione Marcel – The Shell di Dean-Fleischer-Camp (USA, 2021); Disco Boy (Francia/Belgio/Polonia/Italia, 2023) di Giacomo Abbruzzese; Formiche di Valerio Nicolosi (Italia, 2022); l’edizione restaurata di La Maman et la putain (Francia, 1973; v.o. sottotitolata) diretto da Jean Estauche; Women Talking – Il diritto di scegliere (USA, 2022; disponibile anche in v.o. sottotitolata) di Sarah Polley. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema. Info su https://www.cinemaaquila.it.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni torna l’appuntamento con la rassegna A qualcuno piace classico. Il 21 marzo alle 20 verrà proiettato il film di Alfred Hitchcock Sabotaggio (1936, in v.o. sottotitolata). Verloc, tranquillo esercente di un cinema, è in realtà un terrorista responsabile di una serie di attentati che sconvolgono Londra. Sarà sua moglie ad avere i primi sospetti su di lui, rischiando di pagarne le conseguenze. Adattamento del romanzo di Joseph Conrad L’agente segreto, è una delle vette del periodo inglese di Hitchcock, per la costruzione perfetta della suspense. Presenterà il film Raffaele Meale. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su https://www.palazzoesposizioni.it dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima.

INCONTRI

Ancora nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni è in programma il 15 marzo alle 18.30 la presentazione del libro La Formula della Creazione di Michelangelo Pistoletto (Cittadellarte, 2022) in cui l’artista, in dialogo con Franco Bernabè, ripercorre il percorso umano e artistico che lo ha portato a definire questa Formula: una via per l’equilibrio armonico che deve condurre la nostra presenza su questo pianeta e che offre l’opportunità di riconsiderare i cardini della nostra esistenza (ingresso libero fino a esaurimento posti con possibilità di prenotazione sul sito https://www.palazzoesposizioni.it). Presso la Libreria, il 18 marzo alle 15 appuntamento con la presentazione della graphic novel La caduta di Macbeth di Federico Mele (Fanucci, 2022). L’adattamento a fumetti rilegge l’opera originale di William Shakespeare seguendo la progressiva degenerazione del protagonista attraverso i suoi tormentati pensieri. Un’atmosfera tenebrosa ammanta l’ambientazione medievale dei disegni, dove le vicende umane si mescolano al soprannaturale. L’autore incontrerà il pubblico con Alessandro Ruggieri, editor di Fanucci Comics (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Per il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, il 15 marzo alle 16 la Sala Squarzina del Teatro Argentina ospita “Il pozzo della solitudine e le ali della libertà”. Un itinerario nella letteratura femminile, di Gemma Costa con Claudio Costa e Anna Maria Curci e le letture di Gemma Costa, L’evento rientra nella rassegna Il 996 – Belli da Roma all’Europa, ciclo di incontri a cura del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli per approfondire la produzione letteraria e poetica di uno dei massimi interpreti della cultura della nostra città. Ingresso libero.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in occasione della Giornata internazionale per i Diritti della Donna, il 15 marzo alle 18 in Sala Piccola, prima dello spettacolo ELISABETTA I Le donne e il potere, si terrà la presentazione del libro COMPAGNE. Una storia al femminile del Partito comunista italiano (Donzelli, 2022), evento a cura della Biblioteca territoriale “Le scarpe rosse” e il coordinamento donne SPI CGIL Lega VI. Alla presenza dell’autrice Livia Turco, il racconto delle donne nel Partito Comunista Italiano che hanno svolto un ruolo fondamentale introducendo la pratica della vita quotidiana nel partito, facendo convivere legami umani e passione civile. Interverranno Fiorella Pellegrini, Svetlana Celli, Nella Converti, Michela Cicculli, Maria Antonietta La Polla, Vanda Raco e Marta Bonafoni. Conclude Pompeo Bozza. Ingresso libero. Chi prenderà parte alla presentazione potrà usufruire di un biglietto ridotto a 5 euro per lo spettacolo delle ore 21. Info: 06.2010579 (dalle 10.30 alle 19.30) – promozione@teatrotorbellamonaca.it.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo riprende la rassegna TBQLetteraturaDuemila, progetto in collaborazione con Biblioteche di Roma a cura della giornalista Francesca De Sanctis in cui si cerca di raccontare, attraverso le voci degli scrittori, il mondo in cui viviamo. Appuntamento il 16 marzo alle 21 con Parole senza rete del giornalista e conduttore Michele Santoro che a partire dalla lettura del suo libro Non nel mio nome (Marsilio, 2022), in cui il giornalista espone il suo punto di vista sulla guerra russo-ucraina, si allarga a una riflessione più ampia sugli scenari politici attuali e futuri. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

Il Teatro del Lido di Ostia ospita il 17 marzo un nuovo appuntamento di EDUCAZIONE POETICA PUBBLICA – lettura ad alta voce di opere teatrali contemporanee a cura di Flavia Gallo. Una proposta di Humanitas Mundi Teatro per l’allenamento del corpo poetico, della parola e della relazione umana, attraverso la lettura ad alta voce di opere della letteratura drammatica europea contemporanea. L’incontro di questa settimana, in programma alle ore 17, sarà dedicato alla Passione secondo Giovanni di Antonio Tarantino. Ingresso gratuito.

Nell’ambito della programmazione di Musica per Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone tornano le Lezioni di Letteratura di Marco Balzano. Il 20 marzo alle 19.30 si parlerà de Le operette morali di Giacomo Leopardi: prose filosofiche, ma anche dialoghi, racconti mordaci, bozzetti sarcastici e ironici che rivelano il coraggio di sfidare le idee dominanti del proprio tempo facendo emergere una dimensione teatrale e di narrazione che solo in anni recenti è stata messa più a fuoco. La lezione dello scrittore e docente Marco Balzano si propone di ripercorrere alcune delle prose più significative dell’opera, mettendole in dialogo con le poesie, il diario e le lettere. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Proseguono fino al 28 marzo gli appuntamenti nelle Biblioteche di Roma in occasione della Giornata internazionale della donna 2023: il 16 marzo alle 17.30 la Biblioteca Valle Aurelia ospita l’incontro Donne e salute mentale. Il peso della cura, un’occasione per approfondire il tema della salute mentale declinata in ottica di genere. Interverranno Federico Russo (psichiatra e Direttore di UOC SM Distretto 13), la psichiatra Giulia de Angelis e Marta Feliciangeli (presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio XIII). Il 18 marzo alle 10 presso la Biblioteca Elsa Morante secondo appuntamento del ciclo Donna come la rivoluzione: omaggio alle donne afgane e iraniane a cura del gruppo Litorale Romano Amnesty International. L’incontro di questa settimana osserverà il seguente programma: Le donne in Iran e in Medioriente con Giulia Di Piero (Amnesty International viceresponsabile Coordinamento Nazionale Donne); la presentazione del libro Storia di una truffa sentimentale online di Roberta Galimberti (psicologa e psicoterapeuta); Le donne attualmente con Manuela Campitelli (giornalista e presidente dell’Associazione D di Donna). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tra gli altri appuntamenti in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma: il 16 marzo presso la Biblioteca Flaminia, nell’ambito di Orbite Letterarie. Breve rassegna di distopie, ucronie e fantascienze, appuntamento alle 17.30 con Fantascienza e distopia nella scrittura delle donne, in cui si parlerà di fantascienza come riflessione sul presente e prospettiva ecologica della narrativa in compagnia di Maria Rosa Cutrufelli (L’isola delle madri, Mondadori 2020) e Maristella Lippolis (La notte dei bambini, Vallecchi 2022). Ingresso libero fino a esaurimento posti. La Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj propone il 17 marzo alle 16.30 Passeggiando nella storia. La Repubblica Romana da Villa Pamphilj al Gianicolo, itinerario a piedi in compagnia di Maurizio Tonali, esperto di storia del Risorgimento. In biblioteca sarà disponibile anche una vetrina tematica con diversi libri disponibili al prestito per approfondire la storia della Repubblica Romana (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a villinocorsini@bibliotechediroma.it).