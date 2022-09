Fattorie Solidali presenti ad “Assaggi” con i prodotti da agricoltura sociale

Riceviamo e pubblichiamo

Fattorie Solidali, cooperativa sociale nata a Viterbo nel 2007 come spin-off del settore agricolo della Cooperativa Sociale Alicenova, è tra le oltre 60 aziende del territorio regionale partecipanti alla prima edizione di “Assaggi”, il salone dell’enogastronomia del Lazio in programma a Viterbo, a Palazzo dei Papi e nel centro storico, dal 30 settembre al 3 ottobre 2022. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo con il contributo di Camera di Commercio di Roma, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Regione Lazio e con il patrocinio del Comune di Viterbo. Una vetrina importante per il cibo biologico prodotto dalla cooperativa.

Sui banchi espositivi di “Assaggi”, Fattorie Solidali propone infatti i prodotti a marchio Sémina, derivanti dai progetti di agricoltura sociale e aderenti al marchio collettivo di qualità Tuscia Viterbese. “La nostra filosofia – spiegano i responsabili – è creare uno spazio di lavoro e socialità adeguato alle persone con disabilità, disagio psichico, dipendenze, giovani con disagio sociale, detenuti, migranti. I prodotti agricoli che ne derivano sono la sintesi delle esperienze vissute da queste persone”.

Fattorie Solidali conduce un’azienda agricola biologica composta da tre corpi: la Fattoria di Alice a Viterbo, la Fattoria Sociale Ortostorto a Montalto di Castro e la Fattoria Crocevia a Nepi. Nelle fattorie si producono ortaggi, frutta e olive, coltivati utilizzando metodi di agricoltura biologica ed ecocompatibile. Per completare la filiera, a Viterbo, è stato avviato un laboratorio di trasformazione agroalimentare, dove vengono realizzati confetture, marmellate, nettari, creme, salse, passate e sottoli. Recentemente, è stata introdotta la produzione di ortaggi di I gamma evoluta, puliti e confezionati, solo da risciacquare. Tutti i prodotti sono realizzati artigianalmente, utilizzando prevalentemente materie prime aziendali. Per ulteriori informazioni: www.fattoriesolidali.it – info@fattoriesolidali.it – 0761.398082.