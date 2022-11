Fattorie Solidali, volge al termine il progetto In Barattolo￼

Riceviamo e pubblichiamo

Volge al termine, dopo un anno di attività, il progetto In Barattolo, di cui è capofila la cooperativa sociale Fattorie Solidali, finalizzato a confezionare in ottica di filiera corta le esperienze di agricoltura sociale portate avanti in collaborazione con Parsec Agri Cultura e Alicenova.

Le attività si sono svolte nel laboratorio sperimentale di trasformazione alimentare a Sacrofano, all’interno del Parco Regionale di Veio (Roma) e il progetto è stato finanziato da LazioCrea nell’ambito dell’avviso pubblico per interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (legge regionale numero 24 del 27 giugno 1996).

I ragazzi e gli operatori coinvolti hanno recentemente partecipato all’evento “Halloween Party 2022” organizzato dalla Regione Lazio nella cornice del Castello di Santa Severa, dove si sono svolti eventi, spettacoli e iniziative di vario genere tra cui il mercato dei produttori a marchio “Natura in Campo”, il marchio istituito dalla Regione Lazio per la promozione dei prodotti dei parchi della Regione. Sia Fattorie Solidali che Parsec Agri Cultura hanno aderito al marchio, dando così risalto alla collaborazione con il Parco Regionale di Veio.

In Barattolo ha come obiettivi l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, migliorare le condizioni psicologiche e professionali delle comunità vulnerabili e contribuire a rafforzare le reti territoriali in un’ottica di solidarietà e sostenibilità. Esso si è concretizzato attraverso esperienze di inclusione lavorativa, produzione biologica eco e socio sostenibile, vendita a km 0 tramite i gruppi di acquisto solidale (GAS) e i circuiti di vendita locali tradizionali.

Fattorie Solidali, infatti, si occupa di favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone fragili attraverso attività di coltivazione, allevamento, trasformazione e vendita di prodotti allevamento e ha avviato una linea di prodotti a marchio proprio, Sémina, che racchiude tutta la propria produzione.