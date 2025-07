Vitorchiano Estate 2025: il programma completo tra sagre, musica e cultura

Torna anche quest’anno “Vitorchiano Estate”, il calendario di appuntamenti estivi promosso dal Comune di Vitorchiano con il contributo delle associazioni locali. La rassegna, articolata tra luglio e settembre, propone una serie di iniziative pensate per coinvolgere residenti e turisti: musica dal vivo, cinema, rievocazioni, eventi gastronomici e momenti dedicati alla cultura. Dopo le attività del mese di giugno, il programma entra nel vivo sabato 5 luglio con la Notte Rosa, che trasformerà le vie del centro in uno spazio animato da colori, spettacoli e degustazioni. Dall’11 al 13 luglio sarà poi la volta della Festa della Trebbiatura, seguita dal 21 al 24 luglio dal campus musicale organizzato dalla Banda Fedeli.

Cinema, musica e tradizione popolare

Dal 25 al 27 luglio debutta il Vitorchiano Film Festival, rassegna nazionale dedicata ai cortometraggi, con la direzione artistica di Federico Paolini. Il mese di agosto si apre con la tradizionale Sagra del Cavatello (31 luglio-3 agosto), durante la quale il 1° agosto si terrà anche l’evento “La Rupe si accende”, accensione della nuova illuminazione scenografica della rupe ovest. Seguono gli Gnocchi in Piazza il 9 agosto e la cena solidale “Vitorchiano con il cuore” il 16. Tra gli appuntamenti religiosi e musicali si segnalano la processione del 14 agosto in onore della Madonna Assunta e “Agosto in musica” il 21 agosto. Le mostre presso il complesso di Sant’Agnese saranno visitabili nei weekend per tutta l’estate.

Settembre tra memoria contadina e identità locale

Il programma di “Vitorchiano Estate 2025” si concluderà nel mese di settembre con due eventi legati alle tradizioni agricole e religiose del territorio. Il 21 settembre è in programma la giornata delle donazioni AVIS e la seconda edizione della Festa dell’Aratura, a cura dell’associazione Carnevale e Cultura, con rievocazioni di mestieri rurali, cibo e animazione. Il 29 settembre si chiude con la festa di San Michele delle Vendemmie, dedicata anche alla valorizzazione della ciambella di San Michele, prodotto agroalimentare tradizionale del paese. Dal 25 luglio al 24 settembre è inoltre attivo il photo contest #lavitanelborgo, giunto alla sua nona edizione.