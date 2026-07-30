Ferento Teatro Festival, omaggio a Fabrizio De André con “…Ma sono mille papaveri rossi”

Prosegue il cartellone del Ferento Teatro Festival 2026 con una prima nazionale dedicata a Fabrizio De André. Giovedì 31 luglio, alle 19.30, il palco delle Antiche Terme ospiterà “…Ma sono mille papaveri rossi”, uno spettacolo che rende omaggio al grande cantautore attraverso le sue canzoni e le sue poesie, scegliendo di raccontarne l’universo artistico senza ripercorrerne la biografia.

L’allestimento prende le mosse dalla scomparsa di De André, avvenuta nel gennaio 1999, e lascia che siano le sue opere a parlare direttamente al pubblico, costruendo un ritratto fatto di parole, musica e immagini, lontano dalla retorica e fedele alla profondità del suo pensiero.

Musica, recitazione e poesia sul palco delle Antiche Terme

Lo spettacolo intreccia recitazione e musica dal vivo, alternando brani e testi poetici dell’artista genovese. In scena saranno Francesco Luongo, voce e recitato, Francesca Borriero, recitato, Giuseppe Di Taranto, voce e chitarra, e Davide Maria Viola al violoncello.

La cornice delle Antiche Terme di Ferento, con il pubblico raccolto a pochi passi dagli artisti, offre un’atmosfera particolarmente adatta all’ascolto delle opere di De André. Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto, alle 18.30, dalla visita guidata gratuita dell’area archeologica a cura di Archeotuscia.

Il festival prosegue fino al 19 agosto

Il Ferento Teatro Festival 2026, diretto da Patrizia Natale per il Consorzio Teatro Tuscia, proseguirà fino al 19 agosto, proponendo un cartellone composto da 23 appuntamenti, tra il Teatro Romano e l’area delle Antiche Terme, con sei prime nazionali.

Riconosciuto dal Ministero della Cultura, il festival è sostenuto da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Fondazione Carivit e ANCE, ed è partner del progetto Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura. Parallelamente continua anche “L’età della meraviglia”, iniziativa dedicata agli over 65 che unisce partecipazione agli spettacoli, visita guidata e momenti di socialità nell’ambito dei progetti di invecchiamento attivo.