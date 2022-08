Ferragosto…e dintorni: eventi e spettacoli a Roma sino al 23 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

Ancora due settimane di interessanti eventi di Roma Culture per gli abitanti della Capitale rimasti in città e i turisti di tutte le età.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estate Romana 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estate Romana 2022 “Riaccendiamo la città, insieme” sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

Fino al 23 agosto prosegue Cerchi e Fori, il programma di eventi serali gratuiti che dalle 20.30 alle 23.30 porta in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, straordinariamente pedonalizzate e animate da artisti di strada, tanti spettacoli di musica, danza, teatro, circo, clownerie e tanto altro. Gli spettacoli sono stati selezionati attraverso l’Avviso pubblico “Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi”. Tra gli appuntamenti in programma: il 10 agosto in Via dei Fori Imperiali all’altezza della Salara Vecchia, Abraxa Teatro propone I Vestiti Nuovi del Presidente a cura di Circomare Teatro, favola ispirata a “I vestiti nuovi dell’Imperatore” di Hans Christian Andersen (3 repliche 20.30, 21.30 e 22.30); l’11 agosto a cura di Zip Zone in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena appuntamento alle 20.30 e alle 22.30 con Mr Big Circus e il suo cabaret di clownerie. Lo spettacolo si alternerà con i ritmi cubani di Miguel Jimenez Diaz in programma alle 21.30 con Cuba Mon Amour. Il 12 agosto alle 20.30, all’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali, è a cura de Il Circo Verde asd lo spettacolo sui Trampoli di Eva Q; alle 21 e alle 23 numeri di circo, danza e altre disavventure con il Duo Quizas in Same But Different; alle 22 c’è ancora Eva Q in Dimmi di sì, spettacolo di magia comica, clown, acrobatica eccentrica e performance di fuoco.

Il 13 agosto in Via dei Cerchi all’altezza del civico 127 Finisterre propone Musiche dalle province zingare degli Acquaragia Drom, storico gruppo di musica popolare, pioniere della world music italiana (3 repliche 21, 21.45 e 22.30). All’altezza della Colonna Traiana Via dei Fori Imperiali ospita il 14 agosto Magik a cura dell’Associazione Culturale Alt Academy con Sam the Illusionist e Cornelia Paraipan: spettacolo di magia da scena e cabaret magico (3 repliche 20.45, 21.45 e 22.45). Per la notte di Ferragosto in Via dei Cerchi altezza incrocio via di San Gregorio arriva il Circo Cerini della compagnia Creme & Brulè, proposto da Zip Zone: l’unico circo con gli animali di fuoco in cui Alessio Dantignana e Valeria Pediglieri danzano tra le fiamme insieme alle loro creature fantastiche (20.30 e 22.30). Sempre il 15 agosto alle 21.30 Federica Pinna, La Fata luminosa, volteggerà sui trampoli e il suo abito illuminato con più di mille led. Martedì 16 agosto l’Associazione Culturale Alt Academy propone in Via dei Fori Imperiali all’altezza della Colonna Traiana African Tam Tam con Moustapha Mbengue, Ismaila Mbaye ed Elhadji Djibril Mbaye: musica, danza, ritmi e colori dell’Africa nera (3 repliche 20.45, 21.45 e 22.45). Sempre in Via dei Fori Imperiali ma all’altezza di Via della Salara Vecchia Abraxa Teatro propone il 17 agosto Circus Karakascio’ a cura della Compagnia Circus Karakascio’: sulle orme di Antoine de Saint-Exupéry, autore del “Piccolo Principe”, un varietà d’arte con numeri di giocoleria e bolle di sapone (3 repliche 20.30, 21.30 e 22.30).

Il 18 agosto a Via dei Cerchi Finisterre porta all’altezza del civico 127 la Banda della Ricetta – A fuoco lento, spettacolo originale in cui si canta del buon cibo in un repertorio tra il folk e la canzone d’autore, con tanti aromi anche di paesi lontani (3 repliche 21, 21.45 e 22.30). All’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali il 19 agosto per Il Circo Verde asd alle 20.30 performance sui Trampoli firmata da Alice Blasi; Alice Bella alle 21 porta al pubblico il suo spettacolo Alice!, show di mimo, manipolazione, giocoleria e contact, mentre alle 22 è la volta di Fil Magic Show di e con Filippo Porcari: spettacolo di magia tutto da ridere. Appuntamento alle 23 con Bon Bon Rouge in ‘Na scarpa e ‘na panchina, spettacolo leggero e un po’ eccentrico.

Il 20 agosto in Via dei Fori Imperiali, all’altezza di Via della Salara Vecchia, Abraxa Teatro porta in scena La Saga di Annone. Le avventure dell’elefante albino di Papa Leone X a cura della Compagnia La Bottega dei Comici. Le maschere della commedia dell’arte ripercorrono fatti storici, in un bellissimo intreccio tra accadimenti reali del 1500 e una vicenda surreale nata dal mistero dell’elefante albino (3 repliche 20.30, 21.30 e 22.30).

Domenica 21 agosto Finisterre propone in Via dei Cerchi all’altezza del civico 127 Fra la gente e le strade de Roma – Poesia in musica da Trilussa e Magni: spettacolo ispirato a Trilussa e ai suoni sonetti popolati che va dalla canzone romana fino ai grandi classici di Luigi Magni (3 repliche 21, 21.45 e 22.30).

Il 22 agosto in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena la compagnia Endaxi di Paolo Scannavino e il suo Scannamago con Tipota mettono in scena per Zip Zone Ghirigoro, il circo più piccolo del mondo con numeri circensi di elevato contenuto tecnico (3 repliche 20.30, 21,30 e 22.30).

Il 23 agosto all’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali per Il Circo Verde asd spettacolo sui Trampoli di Nicola Macchiarlo alle 20.30 e a seguire, alle 21, Super Standard Show con i grandi classici della giocoleria e dell’arte. Alle 22 torna La Compagnia della Settimana Dopo con lo spettacolo di clown teatrale Area 52 e alle 23 Niandra che scende in strada con un tavolino imbandito per due a lume di candela con il suo spettacolo Appuntamento al buio.

APPUNTAMENTI SPECIALI

Dal 10 al 13 agosto il piazzale antistante il Teatro Costanzi per la prima volta si trasforma in un’arena cinematografica sotto le stelle con Cinema Opera, la proposta del Teatro dell’Opera di Roma che, dopo il successo della stagione estiva sul palcoscenico delle Terme di Caracalla, porta sullo schermo cinque capolavori del melodramma e della danza, realizzati in collaborazione con Rai Cultura. Si parte con tre film-opera firmati alla regia da Mario Martone nelle due passate stagioni, quando il teatro era chiuso a causa della pandemia: Il barbiere di Siviglia (10 agosto), La Traviata (11 agosto) e La bohème (12 agosto). Sabato 13 agosto, doppio appuntamento: Il suono della bellezza, viaggio musicale girato nella Galleria Borghese e diretto da Daniele Gatti con le voci di Rosa Feola, le note di Vincenzo Bellini e la danza di Eleonora Abbagnato che omaggia l’Apollo e Dafne di Bernini; a seguire, Nuit Romaine, film diretto da Angelin Preljocaj e ambientato nel cuore di Palazzo Farnese con Eleonora Abbagnato accompagnata dal primo ballerino Friedemann Vogel. Proiezioni alle ore 20.30 a ingresso libero.

Torna TOKAMAK – Reattori e Contenti, il ciclo di spettacoli e proiezioni di Antonio Rezza e Flavia Mastrella per celebrare la loro carriera. Da non perdere il 17 agosto alle 21 sulla Scalinata di Valle Giulia la proiezione di Samp. Protagonista del film è Samp, killer di professione, ingaggiato da un potente presidente per uccidere i tradizionalisti. I due artisti prenderanno parte alla serata a ingresso gratuito.

PPP100 – ROMA RACCONTA PASOLINI

Novità dei prossimi giorni è la manifestazione L’elefante di Pasolini organizzata da Spin-Off presso il parco “L’isola che non c‘è” in via dell’Ateneo Salesiano, nel Municipio III. Dal 17 al 19 agosto si terranno iniziative come laboratori, pièce teatrali, concerti e ritratti fotografici incentrati sulla figura del poeta, con lo scopo di tenere vivo il suo ricordo. Tutti e tre i giorni avranno una parte formativa iniziale, dalle 18 alle 20, costituita da laboratori di arte partecipata, di poesia e di fotografia (unita alle parole), alla quale seguirà ogni sera, a partire dalle ore 21.30, un live show. Si comincia con i monologhi in musica dal titolo Ragazze di malavita, storie di amori a perdere di e con Sabrina Zunnui (17 agosto), per poi proseguire con il concerto-reading Le canzoni de Pierpaolo di e con Aureo Duo di Marco Testoni e Bibi Zeni (18 agosto) e concludere con Chicco Sband Live Show (19 agosto). Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Prosegue fino al 4 settembre al Palazzo delle Esposizioni, Ruediger Glatz. Reflecting Pasolini, la prima personale italiana del fotografo tedesco Ruediger Glatz, a cura di Alessio de’ Navasques. In mostra oltre 60 immagini in bianco e nero dedicate a Pier Paolo Pasolini e una testimonianza della performance Embodying Pasolini, presentata nel giugno 2021 negli spazi del Mattatoio di Roma, in cui la performer e attrice Tilda Swinton insieme a Olivier Saillard, curatore e storico della moda, hanno indagato, nella monumentalità scultorea dei costumi di Danilo Donati, la memoria dei personaggi pasoliniani che li hanno indossati. Da martedì a domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima.

TEATRO E DANZA

Prosegue fino al 4 settembre nei Giardini della Filarmonica (in Via Flaminia, 118) I Solisti del Teatro, lo storico festival romano a cura della Cooperativa Teatro91. Tra gli eventi in scena nelle prossime due settimane, prosegue lo speciale danza con Elegia, coreografia e regia di Ricky Bonavita, sul palco con Valerio De Vita ed Emiliano Perazzini, e Due uomini sfiniti con coreografia a cura di Valerio De Vita che danzerà con Emiliano Perazzini e Francesca Schipani (10 agosto). Elisa Barucchieri porta in scena Non tutti sanno che (11 agosto) mentre sono di Luigi Martelletta le coreografie de Il lago dei cigni sulle musiche di Peter Ilič Čajkovskij (12 agosto). Torna la prosa il 17 agosto con I Mezzalira-Panni sporchi fritti in casa: racconto tragicomico scritto da Agnese Fallongo, sul palco con Tiziano Caputo e Adriano Evangelisti, diretto da Raffaele Latagliata. Il 19 agosto per il format Musa e getta, tratto dall’antologia al femminile curata da Arianna Ninchi e Silvia Siravo (che per l’occasione saranno sul palco), va in scena L’anello magico, testo in cui la scrittrice Angela Bubba racconta Maria Callas. Patrizia Schiavo scrive, dirige e interpreta la pièce Penis project per umani migliori con Antonio De Stefano, Emanuele Durante, Roberto Fazioli, Dario Guidi, Eugenio Marinelli (20 agosto). Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30. Per l’acquisto dei biglietti il botteghino è aperto dalle 19 alle 22.

Nell’Arena all’aperto prosegue il Tor Bella Monaca Teatro Festival, a cura dell’Associazione Culturale Seven Cults. Ultimi appuntamenti con gli spettacoli teatrali in programma fino al 15 agosto: Nicola Pistoia dirige Giancarlo Fares e Sara Valerio per Piccoli crimini coniugali, una riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia (10 e 11 agosto). Claudio Del Toro, Luca Marchioro e Massimiliano Kodric saranno sul palco della Sala Piccola per DIVINA MIMESIS Pasolini Opera Pop: Pasolini incontra Dante in questo spettacolo con la regia di Luca Ferri (12 e 13 agosto). Il Vantone di Plauto va in scena nella versione innovativa del 1963 richiesta a Pasolini da Vittorio Gassman con Domenico Pantano, Monica Guazzini, Nicolò Giacalone, Paolo Ricchi, Anna Lisa Amodio, Fatima Romina Ali, Giacomo Mattia e Claudia Salvatore e la regia di Nicasio Anzelmo (12 e 13 agosto). La tragedia classica torna con Edipo a Colono di Sofocle tradotto e adattato da Gina Merulla che ne cura anche la regia. Sul palco Mamadou Dioume con Fabrizio Ferrari, David Marzi, Alberto Bucco, Carlotta Mancini e Lorenza Sacchetto (14 e 15 agosto). Inizio spettacoli ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti va in scena fino al 14 agosto una delle più famose commedie shakespeariane, Il sogno di una notte di mezza estate diretta da Riccardo Cavallo. Farà il suo esordio in scena il 19 agosto, invece, lo spettacolo diretto da Valentino Villa Il racconto d’inverno (in programma fino al 28 agosto) mentre bisognerà attendere il 22 e il 23 agosto per le due prime repliche de Il racconto di Riccardo, di e con Carlo Ragone, per la regia di Loredana Scaramella. Spettacoli dal mercoledì alla domenica alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

MUSICA

Continua il viaggio in musica di Jazz&Image Live@Colosseo 2022, la rassegna musicale a cura dell’Associazione culturale Sound & Image in programma al Parco del Celio. Si comincia il 10 agosto con lo spettacolo Mazza Bum Bum ‘C’è live e live’ con la Small Orchestra Combo diretta dal M° Gianni Mazza. Si prosegue poi l’11 agosto con un doppio concerto: prima Marta Giulioni Quartet e, a seguire, Michela Lombardi Quartet. Venerdì 12 agosto sarà la volta di Ninon Valder Solo con lo spettacolo Argentina en el alma, seguito dal concerto di Susanna Stivali insieme al Colours Jazz Ensemble diretto da Massimo Morganti; sabato 13 agosto arriveranno sul palco Rita Marcotulli in piano solo e, a seguire, Silvia Manco Trio con un tributo a Geri Allen. E poi: il 14 agosto Javier Girotto Quartet presenta Alrededores de la Ausencia; il 15 agosto ancora Javier Girotto con Aires Tango; il 16 agosto il Luca Mannutza Trio; il 17 agosto il Giovanni Amato Quartet e il 18 agosto Marcello Rosa and his band. Altra staffetta in programma venerdì 19 agosto: all’esibizione iniziale di Mike Del Ferro featuring Max De Aloe Trio, seguirà quella di Pat Senatore. Sabato 20 agosto in programma una serata speciale con l’esibizione di Grazia DiMichele, Mariella Nava e Rossana Casale mentre domenica 21 agosto salirà sul palco del Celio la Marco Tiso Orchestra. Infine, lunedì 22 agosto in programma il Nicola Stilo Trio e martedì 23 agosto il Trio di Salerno, seguito dal concerto del Luca Gallo Trio con Gabriel Marciano. Inizio concerti ore 21.30. È possibile prenotare inviando una mail a prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. L’acquisto dei biglietti è presso il botteghino della manifestazione.

Sempre aperto anche ad agosto il jazz club di Village Celimontana che nel verde dell’omonima villa prosegue con la sua programmazione curata da Jazz Village Roma. Tra i prossimi concerti, con inizio alle ore 22, si segnalano: Silvia Manco Quartet con lo spettacolo Bossa e Samba Vibes (10 agosto), Eddy Palermo Brasilian Trio (11 agosto), Madame De Freitas e la Conventicola degli Ultramoderni (12 agosto), Mafalda Minnozzi con il suo progetto musicale Fotogrammi (13 agosto) e Samuel Stella & The Muddybrothers (14 agosto). Il Ferragosto sarà speciale grazie all’arrivo di alcuni esponenti illustri del jazz romano, ospiti del Lino Patruno Jazz Show, dedicato al jazz classico degli anni ’20 e ’30. Si prosegue poi con la Bixi Big Band – The Essence of Swing (16 agosto), le Pepper and The Jellies con il loro Feminine Echoes (17 agosto), l’Acoustic Swing Trio con Bepi D’Amato (18 agosto) e ancora Lino Patruno e His Blue Four (19 agosto). Sabato 20 agosto arriverà sul palco del Village il contrabbasso swing di Guido Giacomini, mentre il 21 agosto sarà la volta di Roberta Vaudo & The Blue Whistles. Ospite di Greg e del suo spazio del lunedì Greg Ogny Luneday sarà il prossimo 22 agosto la Zuma Zuma Live Band, mentre il 23 agosto toccherà alla band Big Cat Swing. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

Giovedì 11 agosto alle ore 21 è in programma un nuovo concerto a cura di Roma Tre Orchestra, realizzato nell’ambito della stagione concertistica La musica è una cosa meravigliosa. All’interno del comprensorio INPS di via Carlo Spinola nel Municipio VIII si terrà lo speciale omaggio ad Antonin Dvorak. L’Orchestra, insieme alla pianista Anna Rigoni, eseguirà per il pubblico il Quintetto per pianoforte n.2 in la maggiore, op. 81. Evento gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

All’ombra della Basilica di San Paolo, per la manifestazione estiva a ingresso gratuito Parco Schuster a cura dell’associazione Remuria, ancora tante serate all’insegna dell’intrattenimento con live, spettacoli e dj set. Tra gli eventi in programma si segnalano: il 15 agosto Borghetta party di Ferragosto, festa danzante con la Crew di Borghetta Stile; il 20 agosto da non perdere il live di musica funky elettronica firmato Booda; il 23 agosto appuntamento con lo spettacolo di teatro comico di Tiziano Scrocca e Luca Bocchetti. Inizio eventi alle ore 21.

ARTE

Ampia l’offerta a disposizione del pubblico durante il periodo dal 10 al 23 agosto con i Musei Civici e gli altri spazi culturali della città che rimarranno aperti, comprese le numerose mostre temporanee attualmente in corso.

Proseguono le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Nell’ambito del programma aMICi sono previsti due appuntamenti: la visita guidata Le vite degli altri, a cura di Barbara Nobiloni, il 17 agosto alle 17, che descrive alcuni personaggi dell’antichità attraverso i monumenti funerari conservati alla Centrale Montemartini (www.centralemontemartini.org); il 18 agosto alle 15 l’incontro, a cura di Gaia Dammacco, su Paolo Antonio Paschetto e le vetrate su temi naturalistici che l’artista ha realizzato nel 1920 alla Casina delle Civette (www.museivillatorlonia.it). Attività gratuite riservate ai possessori della MiC card. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Al Palazzo delle Esposizioni e alla Galleria d’Arte Moderna continua fino al 4 settembre, Il video rende felici. Videoarte in Italia, la mostra unitaria articolata in due spazi dedicata alla videoarte e al cinema d’artista in Italia, dalla fine degli anni Sessanta ai primi decenni del nuovo secolo. In mostra nelle due sedi 19 installazioni a cui si aggiungono oltre 300 opere, per un totale di oltre 100 artiste e artisti coinvolti, oltre a video monocanale, installazioni video, multimediali, interattive e numerosi documenti, bozzetti, disegni, locandine, manifesti, fotografie e cataloghi, che ne ripercorrono il processo produttivo e il contesto storico. Info su www.museiincomuneroma.it e www.palazzoespozioni.it.

Al MACRO proseguono le mostre in corso: fino al 30 ottobre Il disegno di una mostra di Lisa Ponti (1922-2019), un’ampia selezione di opere dell’artista, editor, critica e scrittrice, figlia di Gio Ponti. Fino al 28 agosto Cinzia says…, antologica dedicata all’artista, stilista e designer Cinzia Ruggeri (1942-2019); fino al 4 settembre The Orbzerver, tributo al leggendario musicista e artista Lee Scratch Perry; fino al 9 ottobre Richard Serra: Animal habitats live and stuffed…Roma, La Salita, 1966 dedicata alla prima personale dell’artista Richard Serra, tenutasi a Roma nel 1966 alla Galleria La Salita e All Capitals della designer Julia Born, che presenta un’esposizione monumentale di iscrizioni, segni, impronte, estrapolati dai loro contesti originali come monumenti o semplici muri; fino al 23 ottobre Espressionismo sociale, dedicata al poliedrico compositore Egisto Macchi (1928-1992); fino al 6 novembre Sharp Smile dell’artista francese Eva Barto (1987) che si interroga sulle relazioni che governano i codici della proprietà e della produzione e, in particolare, quelle che regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo nel sistema dell’arte contemporanea. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì ore 12-21, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Mattatoio, fino al 4 settembre, il Padiglione 9a ospita la mostra SEDIMENTS. After memory a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, che, attraverso le opere di Victor Fotso Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, indaga i quattro segni distintivi della modernità liquida: le rivoluzioni ostacolate, le soggettività postcoloniali, il consumismo vuoto e la cittadinanza precaria. Ingresso libero da martedì a domenica ore 17-22, ultimo ingresso ore 21.

INCROCI ARTISTICI

Si conclude il 15 agosto Ferragostia Antica, programma di eventi gratuiti tra spettacoli, musica, circo e visite guidate performative alla scoperta del Borgo di Ostia Antica (in Piazza della Rocca, 13) a cura dell’Associazione culturale Affabulazione. Il 10 agosto secondo appuntamento con Dove l’acqua di Tevero s’insala: visita guidata alla Tor Boacciana, straordinariamente aperta al pubblico. L’11 e 12 agosto appuntamento alla scoperta de La chiesa di Sant’Ercolano a Ostia Antica: l’avventura dove meno te l’aspetti!. Le visite guidate, a cura di Visit Ostia Antica, si tengono alle 18 e alle 19.30. Il 13 agosto alle 21 da non perdere lo spettacolo di teatro-circo Operativi! con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti per la regia di Mario Gumina; a seguire, alle 22.30, il comico e prestigiatore Raffaello Corti porta in scena il suo spettacolo Faccestamagia. Il 14 agosto alle 21 c’è il concerto della Banda Cecafumo, orchestra di fiati diretta dal M° Adriano Petretti; a seguire, alle 22.30, La Posta di Sonia in concerto. Il 15 agosto primo appuntamento di Ferragosto alle ore 21 con El Tango es una posibilidad infinita, spettacolo di danza e musica a cura dell’Associazione LaborTango; alle 22.30 Teatro dei Venti presenta Pentesilea, spettacolo di teatro di strada con trampolieri e musica dal vivo. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.com.

Ultime proiezioni prima della pausa estiva al Casilino Sky Park (in Viale Bella Villa 106) per Summer Slam Park, manifestazione multidisciplinare a cura dell’Associazione Metabolica. In programma alle 21 ci sono la proiezione di Licorice Pizza, film diretto da Paul Thomas Anderson (10 agosto) e lo spettacolo-concerto di Ivan Talarico, cantautore, poeta e teatrante (11 agosto). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

CINEMA

La grande cinematografia internazionale è in programma sullo schermo dell’Isola del Cinema, la manifestazione dell’Associazione Amici di Trastevere giunta quest’anno alla sua 28° edizione. Nei prossimi giorni in piazza San Bartolomeo all’Isola si potranno vedere, tra gli altri: Belfast di Kenneth Branagh (10 agosto), Madres paralelas di Pedro Almodovar (11 agosto), West Side Story di Steven Spielberg (12 agosto), Spider Man – No way home di Jon Watts (13 agosto), Esterno Notte parte 1 di Marco Bellocchio (14 agosto), Elvis di Baz Luhrmann (15 e 23 agosto), Paris 13 arr. di Jacques Audiard (16 agosto), Esterno Notte parte 2 di Marco Bellocchio (17 agosto), Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green (18 agosto), Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (19), È stata la mano di Dio (20 agosto),The French Dispatch di Wes Anderson (21 agosto) e Occhi blu di Michela Cescon (22 agosto). Inizio proiezioni ore 21.30. Acquisto biglietti online su https://dice.fm.

Terminata la programmazione dal vivo, sul palco all’aperto di Tor Bella Monaca Teatro Festival prende il via dal 16 agosto la rassegna cinematografica Cinema di raccordo, sempre a cura dell’Associazione Culturale Seven Cults, con alcuni dei più importanti film della recente stagione cinematografica e alcuni grandi classici del passato. Si comincia martedì 16 agosto con Belfast di Kenneth Branagh e si prosegue con Licorice pizza di Paul Thomas Anderson il 17 agosto, Corro da te di Riccardo Milani il 18 agosto, Spencer di Pablo Larraìn il 19 agosto, La crociata di Louis Garrel il 20 agosto, La persona peggiore del mondo di Joachim Trier il 21 agosto e Qui rido io di Mario Martone il 23 agosto. Inizio proiezioni ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Ultime serate in compagnia del grande cinema all’Arena Cinema Parchetto Salario (Via dell’Ateneo Salesiano, 107) per la manifestazione gratuita Il cinema oltre, in programma fino al 14 agosto nell’omonimo parco. La rassegna a cura dell’Associazione Culturale Spin-Off proporrà nei prossimi giorni: L’odio di Mathieu Kassovitz (10 agosto), Crazy for football di Volfango De Biasi (11 agosto), Zootropolis di Byron Howard e Rich Moore (12 agosto). La manifestazione saluterà poi il pubblico con due ultime serate in musica: sabato 13 agosto si esibirà il Gipsy Jazz Quartet mentre domenica 14 agosto sarà la volta di Barbara Eramo & Diana Tejera. Inizio proiezioni e spettacoli ore 21.30.

Nel verde di Villa Borghese continua la programmazione di Caleidoscopio, rassegna gratuita della Casa del Cinema in programma nel Teatro all’aperto Ettore Scola. Nei prossimi giorni, ad attendere gli spettatori ci saranno le proiezioni di: Essere Giorgio Strehler di Simona Risi (10 agosto), La supertestimone di Franco Giraldi (11 agosto), L’ultimo bacio di Gabriele Muccino (12 agosto). Serata speciale, invece, sabato 13 agosto con la proiezione de Il Sorpasso, capolavoro di Dino Risi, seguito dal documentario L’estate di Bruno Cortona di Gloria De Antoni. La programmazione proseguirà poi con: Il corsaro, opera diretta da Carlo Montanaro per la rassegna Verdi / Piave (14 agosto), Piccola posta di Steno (15 agosto), il musical West Side Story di Robert Wise e Jerome Robbins (16 agosto), il documentario Il nostro Eduardo di Didi Gnocchi e Michele Mally (17 agosto), Il commissario Pepe di Ettore Scola (18 agosto), Ricordati di me di Gabriele Muccino (19 agosto) e I soliti ignoti di Mario Monicelli (20 agosto). Ancora la grande opera il 21 agosto con Stiffelio con il direttore Andrea Battistoni, per la regia di Guy Montavon e, per concludere, Nosferatu. Il principe della notte di Werner Herzog (22 agosto) e Flashdance di Adrian Lyne (23 agosto). Inizio film ore 21.

Nello Spazio Incontri della Biblioteca Laurentina continua la rassegna cinematografica a ingresso gratuito Elsa sotto le stelle a cura dall’Associazione La Mimosa. I film di questa settimana sono: Pulp Fiction di Quentin Tarantino (10 agosto), Tolo Tolo di Checco Zalone (11 agosto), The Blues Brothers di John Landis (12 agosto), Uccellacci e Uccellini di Pier Paolo Pasolini (15 agosto), Il Marchese del Grillo di Mario Monicelli (16 agosto), La grande scommessa di Adam McKay (17 agosto), Io c’è di Alessandro Aronadio (18 agosto), La La Land di Damien Chazelle (19 agosto), Festina lente di Lucilla Colonna (22 agosto) e Midnight in Paris di Woody Allen (23 agosto). Inizio proiezioni ore 21.15.

Non interrompe la sua programmazione l’Arena Garbatella di Olivud srl. Sullo schermo di piazza Benedetto Brin si potranno vedere nei prossimi giorni: Illusioni perdute di Xavier Giannoli (10 agosto), Freaks Out di Gabriele Mainetti (11 agosto), House of Gucci di Ridley Scott (12 agosto), È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (13 agosto), Elvis di Baz Luhrmann (14 agosto), La figlia oscura di Maggie Gyllenhall (15 agosto), Diabolik dei Manetti Bros. (16 agosto), Gli Stati Uniti contro Billie Holiday di Lee Daniels (17 agosto), C’era una volta il crimine di Massimiliano Bruno (18 agosto), Il bambino nascosto di Roberto Andò (19 agosto), Nostalgia di Mario Martone (20 agosto), E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pif (21 agosto). Inizio proiezioni ore 21.15. Posti contingentati, prenotazione facoltativa alla mail arenagarbatella@gmail.com. Acquisto biglietti e abbonamenti sul posto (dalle ore 20.30) oppure biglietti online su http://www.2tickets.it.

Nel verde di Villa Ada, sul piazzale di Forte Antenne, proseguono le proiezioni a ingresso gratuito del Festival del Cinema del Secondo Municipio – Cinema al Forte Antenne. Nei prossimi dieci giorni – dal 10 al 20 agosto – la manifestazione a cura de Il Condominio APS ospiterà Stravaganza, evento per riflettere sui diritti civili al quale parteciperanno rappresentanti della comunità lgbtq+ italiana ed internazionale, collettivi, registi e attori, performer e artisti legati al mondo queer. Tra i vari appuntamenti si segnalano: la proiezione di Mulholland Drive di David Lynch in occasione del ventennale dall’uscita in sala, seguita dal dibattito I personaggi femminili nel cinema di David Lynch (10 agosto); la proiezione di Porpora, documentario di Roberto Cannavò dedicato alla leader del movimento trans Porpora Marcasciano, ospite della serata (11 agosto). E poi ancora le proiezioni di Welcome home e 26 de Diciembre di Silvia Maggi (12 agosto), Unapologetic di Ashley O’Shay (13 agosto), Party Monster di Fenton Bailey e Randy Barbato (14 e 19 agosto), Paris is burning di Jennie Livingston (17 agosto), Gli anni amari di Andrea Adriatico, ospite della serata (18 agosto) e Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (20 agosto). Inizio proiezioni alle ore 21.

KIDS

Prosegue Hansel, Gretel e la Fata Smemorina, il progetto del Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione Clinicopedagogica e Psicosociale rivolto ai bambini e ai loro nonni in programma nel Giardino del Teatro Mongiovino (in via Giovanni Genocchi, 15) ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per il ciclo Fiabe e leggende, viaggio attraverso la lettura e la conoscenza delle fiabe e leggende dei diversi paesi del mondo, il 10 agosto in Polonia, l’11 agosto in India, il 12 agosto nella Repubblica Democratica del Congo. Il 15 agosto è la volta del Belgio, il 16 agosto dell’Afghanistan, il 17 agosto delle Filippine, il 18 agosto della Cina, il 19 agosto della Romania, il 22 agosto della Costa d’Avorio e il 23 agosto dell’Irlanda. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti per un massimo di 50 partecipanti, con prenotazione obbligatoria alla mail gruppoaccademia.info@yahoo.it o al numero 329.2163484 (anche via Whatsapp).

Promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali sono i due laboratori didattici gratuiti nell’ambito della mostra Biodiversità a Roma alla Casina delle Civette di Villa Torlonia: il 17 agosto Disegna la biodiversità di Villa Torlonia con gli illustratori Eva Villa e Alessandro Troisi e il 23 agosto Laboratorio didattico e gioco con le carte collezionabili Bioviva Nature Challenge, alla scoperta della biodiversità del Pianeta, a cura di Città del sole. Per bambini da 6 anni in su, inizio ore 10. Info e prenotazioni: redazione@pandion.it, 335687447.