Festa della Repubblica 2026: aperture straordinarie e ingresso gratuito nei siti del PACT

Pubblicato il

In occasione della Festa della Repubblica, i luoghi della cultura del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia apriranno eccezionalmente al pubblico con aperture straordinarie. Un lungo fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio archeologico etrusco tra Tarquinia e Cerveteri, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

Lunedì 1° giugno apertura straordinaria

Lunedì 1° giugno tutti i luoghi della cultura del PACT saranno visitabili con orario e tariffa ordinari, dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30.

Sarà possibile visitare:

  • Museo Archeologico Nazionale Cerite
  • Necropoli della Banditaccia
  • Necropoli dei Monterozzi
  • Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Martedì 2 giugno ingresso gratuito

Martedì 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, l’ingresso sarà gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, secondo quanto stabilito dal Ministero della Cultura. Un’occasione preziosa per cittadini e visitatori per vivere un percorso tra storia, archeologia e memoria nazionale, approfittando di due giornate speciali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto

Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca per iscriverti