Festa della Repubblica 2026: aperture straordinarie e ingresso gratuito nei siti del PACT

In occasione della Festa della Repubblica, i luoghi della cultura del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia apriranno eccezionalmente al pubblico con aperture straordinarie. Un lungo fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio archeologico etrusco tra Tarquinia e Cerveteri, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

Lunedì 1° giugno apertura straordinaria

Lunedì 1° giugno tutti i luoghi della cultura del PACT saranno visitabili con orario e tariffa ordinari, dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30.

Sarà possibile visitare:

Museo Archeologico Nazionale Cerite

Necropoli della Banditaccia

Necropoli dei Monterozzi

Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia

Martedì 2 giugno ingresso gratuito

Martedì 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, l’ingresso sarà gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, secondo quanto stabilito dal Ministero della Cultura. Un’occasione preziosa per cittadini e visitatori per vivere un percorso tra storia, archeologia e memoria nazionale, approfittando di due giornate speciali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.