Festa della Repubblica 2026: aperture straordinarie e ingresso gratuito nei siti del PACT

In occasione della Festa della Repubblica, i luoghi della cultura del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia apriranno eccezionalmente al pubblico con aperture straordinarie. Un lungo fine settimana dedicato alla scoperta del patrimonio archeologico etrusco tra Tarquinia e Cerveteri, grazie all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.
Lunedì 1° giugno apertura straordinaria
Lunedì 1° giugno tutti i luoghi della cultura del PACT saranno visitabili con orario e tariffa ordinari, dalle 9 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30.
Sarà possibile visitare:
- Museo Archeologico Nazionale Cerite
- Necropoli della Banditaccia
- Necropoli dei Monterozzi
- Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia
Martedì 2 giugno ingresso gratuito
Martedì 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, l’ingresso sarà gratuito in tutti i musei e luoghi della cultura statali, secondo quanto stabilito dal Ministero della Cultura. Un’occasione preziosa per cittadini e visitatori per vivere un percorso tra storia, archeologia e memoria nazionale, approfittando di due giornate speciali dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.