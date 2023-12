Festa di Natale per il Basket Pegaso, tra scambi di auguri e riconoscimenti

Riceviamo dal Basket Pegaso Tarquinia e pubblichiamo

Siamo in pieno periodo natalizio e la tradizionale festa del Basket Pegaso incombe: tutto pronto per festeggiare insieme ai ragazzi e alle famiglie queste festività. Infatti in un noto ristorante tarquiniese, oltre 250 persone hanno già prenotato, mentre per altre 50 purtroppo non c’è stato nulla da fare: in pochi giorni la serata è andata in sold out nonostante la grande capienza del locale.

“Ci dispiace enormemente non aver potuto accontentare tutti. Per fortuna per molte squadre, quelle dei più piccoli, era stato già scelto il palazzetto come location più congeniale, anche per la loro età, per i saluti natalizi.” La serata sarà improntata come sempre con molti fuori onda, dove i premi Pegaso D’oro 2023 faranno da cornice. I riconoscimenti verranno assegnati a chi durante l’anno sportivo si sarà reso protagonista di fatti o eventi particolari e non soltanto sportivi. A seguire la solita tanto attesa lotteria gratuita per i ragazzi, con premi bellissimi quest’anno messi in palio dal Bar Caffetteria Mauro, dalla frutta e verdura Pancotti Umberto, dall’agriturismo Podere Giulio, dalla Gastronomia Alessandrelli e dalla Associazione stessa con i tanto desiderati palloni e divise da gioco. Sul finire il tradizionale regalo per tutti anch’esso offerto dalla società Basket Pegaso Tarquinia.

Tutti i partecipanti rigorosamente in giallo nero, infatti verrà interdetto l’ingresso a chi non vestirà con questi due tradizionali colori societari. Il dirigente responsabile Marco Pedace “C’è tanta attesa per questa festa, vedere tanti ragazzi tutti insieme, conoscere i loro genitori e parenti, in un momento sereno e gioioso ci rende tutti felici e consapevoli dell’importante ruolo che ricopre lo sport. Da noi non soltanto sport agonistico, ma un insegnamento costante e ripetuto di altri valori, come la solidarietà, il rispetto, l’educazione. Il nostro fiore all’occhiello la collaborazione con l’associazione Cuori Blu ma siamo orgogliosi di aver partecipato anche ad altri eventi sociali e della tradizione cittadina, come il Divino etrusco, la festa della parrocchia Madonna dell’Olivo e Sport’n’roll di questa estate. La società comunicherà durante la cena un altro importante appuntamento che ci sarà tra il primo e secondo tempo della partita di campionato della prima squadra del 5 gennaio 2024. L’evento voluto dalla dirigenza prevederà il ritiro delle maglie di cinque nostri giocatori, a dimostrazione che da noi nessuno viene dimenticato, soprattutto chi ha indossato i nostri colori con dignità e serietà. Sarà un momento di grande emozione e commozione perché il ricordo di questi ragazzi non scompaia tra lo scorrere inesorabile del tempo, ma rimanga impresso per sempre a futura memoria.”