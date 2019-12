Festività natalizie, tempo di cene: ecco un ipotetico menu

È tempo di Natale e questa festività con sé porta amore, unione e soprattutto tante cene in famiglia e tra amici. Da Nord a Sud la tradizione vuole che ci si riunisca intorno ad un tavolo per quattro chiacchiere, una cena abbondante, ed infine, non può di certo mancare la classica giocata a tombola o mercante in fiera.

Amici, zii, nonni, parenti acquisiti, tutti insieme per festeggiare il ritorno in “patria” di coloro che, per necessità lavorative o di studio, abbandonano il paese d’origine e ne fanno ritorno carichi di entusiasmo e con la voglia di riabbracciare i loro cari. Come si può preparare una cena che rispecchi le tradizioni culinarie italiane, ma che allo stesso tempo sia semplice e che accontenti il palato di tutti? Eccoti qualche consiglio utile per una cena che faccia venire l’acquolina in bocca ai tuoi commensali.

Vino

Partiamo dal vino, l’ospite d’onore in tutte le cene di Natale. La scelta del vino è molto importante e in questo periodo i vini più adatti sono quelli rossi, dal sapore intenso e “caldo”. Tra l’altro si possono trovare anche online, e in questo senso possiamo citare ad esempio le bottiglie di Cannonau di Sardegna su Tannico, una vasta cantina a portata di “click” che ti permette di scegliere via web il vino che più si addice ai tuoi piatti.

Antipasti

Per iniziare al meglio la cena sbizzarrisciti un po’ con l’antipasto: un’insalata russa, bruschette con il pomodoro o patè alle olive, crostini con creme o formaggi spalmabili. Non dimenticare che, se tra gli invitati ci sono dei bambini, con un bel piatto di crocchette di patate riscuoterai un gran successo.

Primi piatti

Il primo piatto della tradizione italiana per eccellenza è, senza dubbio, la pasta fresca. Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta tra: ragù, cacio e pepe, amatriciana, oppure ancora delle lasagne al pesto, i cannelloni ripieni di ricotta fresca e spinaci o una buonissima pasta al forno.

Secondi piatti

Per i secondi piatti non può mancare la carne (per chi la mangia). La scelta è vasta: filetto di maiale, polpette di manzo, spezzatino di cinghiale oppure l’immancabile cotechino con lenticchie. Non trascurare il contorno con un’insalata leggera, patate al forno o un mix di verdure grigliate.

Per questi secondi, inoltre, è perfetto l’accostamento un vino rosso come il Cannonau che abbiamo scelto all’inizio. Il risultato sarà un insieme di sapori e odori inebriante.

Dolci

In ogni cena che si rispetti il dolce non può mai mancare. Tipico del periodo natalizio è, ovviamente, il panettone con le sue innumerevoli varianti, canditi di frutta secca, gocce di cioccolato, ricoperto da crema al pistacchio e così via.

Altro piatto forte di queste feste è il pandoro. Ma perché accontentarsi del semplice pandoro? In poche semplici mosse puoi trasformarlo in un dessert cremoso e gustosissimo: mascarpone e nutella, crema diplomatica o cioccolato. Di certo tutti i tuoi ospiti chiederanno il bis.