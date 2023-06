Fiera Agricola di Caprarola, dal 2 al 4 giugno la venticinquesima edizione

Riceviamo dal Comune di Caprarola e pubblichiamo

Dal 2 al 4 giugno 2023, il Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola, apre le porte all’AgriCultura, la Fiera Agricola e Artigianale Patrizio Bruziches, giunta alla 25ª edizione.

La manifestazione, tra le più importanti del settore nel Centro Italia, nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti che più caratterizzano l’economia locale, a partire dalla nocciola. L’evento è organizzato dal Comitato Fiera, in collaborazione con il Comune di Caprarola.

Taglio del nastro e apertura degli spazi espositivi con attrezzature agricole, prodotti tipici e artigianato locale, venerdì 2 giugno alle 10:00, alla presenza del Sindaco di Caprarola Angelo Borgna.

Fitto il programma di appuntamenti che si snoderanno nei tre giorni di fiera.

Grande spazio a degustazioni, giochi per bambini e spettacoli. A partire dalle 16:30 con l’esibizione degli Sbandieratori e Musici di Santa Rosa da Viterbo che dal Palazzo Farnese raggiungeranno in sfilata la Fiera. La prima serata troverà conclusione con il concerto gratuito della band Sabato Grasso.

Nella seconda giornata di sabato 3 giugno (apertura alle 10:00) protagonisti i bambini con lo spettacolo gratuito della compagine Circus Karakasciò (16:00). A chiudere la giornata il secondo concerto gratuito con E BBicasorci.

Ad aprire la terza, ed ultima giornata di Fiera (4 giugno), il Convegno delle 10:00: “Presentazione Distretto Agroalimentare dei Cimini e del Programma di Sviluppo Rurale 2021- 27: nuove opportunità per l’agricoltura”, allestita in collaborazione con la Comunità Montana dei Cimini e GAL Etrusco Cimini. Sarà la Tommala Caprolatta a chiudere questa 25ª edizione della Fiera Agricola Patrizio Bruziches.

Durante i tre giorni di eventi sarà sempre aperta l’area food gestita dal Comitato Fiera, con un vario menù per tutti i gusti, compresi pizza e piatti gluten free.

“Ringrazio tutti i volontari del comitato promotore– dice il Consigliere con delega all’agricoltura Roberto Ricci – così come tutte le altre associazioni coinvolte, per aver reso possibile l’organizzazione di quella che ha tutti i presupposti per essere una grandiosa venticinquesima edizione, ancor più ricca di attrazioni e intrattenimenti. Questo è un evento fondamentale per la promozione del nostro territorio, della nostra importantissima agricoltura e dei suoi eccellenti prodotti tipici”. È possibile scaricare il programma della Fiera Agricola dal sito https://comune.caprarola.vt.it/ oppure sulla pagina Facebook FieraCaprarola.