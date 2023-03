Fiera al Lido, un quadro economico da 228mila euro: il Comune prevede di chiudere in pareggio

di Fabrizio Ercolani

Fiera al Lido: l’amministrazione comunale approva un quadro economico da oltre 228mila euro. Nei programmi della giunta Giulivi c’è l’intenzione di chiudere l’evento in pareggio.

Comincia dunque a prendere forma la prima edizione della Mostra Mercato Macchine Agricole (acronimo Mo.Me.M.A) che avrà luogo al Lido di Tarquinia nei giorni 29 e 30 aprile e 1 maggio. Prende il posto della MMMA organizzata dalla per decenni dalla Pro Tarquinia, associazione che lo scorso anno ha avuto forti attriti con l’amministrazione. Organizzatore unico: il Comune di Tarquinia.

Nel dettaglio la giunta comunale ha approvato le varie voci di spesa. 20mila euro per gli incarichi professionali esterni di supporto all’organizzazione della Fiera; 15mila euro per i consumi elettrici; 60 mila euro per l’implementazione e l’acquisto di impianti elettrici; 18 mila euro per la realizzazione e la sistemazione dei parcheggi con manutenzioni e stalli; 30 mila euro per l’acquisizione ed installazione di tensostrutture. Ed ancora: 12 mila euro per i servizi di comunicazione e diffusione dell’evento; 5mila euro per l’implementazione della segnaletica stradale; 15 mila euro per la cartellonistica e la stampa; 7 mila euro per le spese per l’organizzazione di convegni collaterali alla Fiera; 18 mila euro per l’acquisizione di servizi di steward e servizi di primo soccorso; 2.500 euro per i servizi di vigilanza notturna; 12 mila euro per il noleggio dei bagni chimici ed infine 13.500 euro per il potenziamento dei servizi di vigilanza della Polizia Locale. Per un totale di 228mila euro che nelle previsioni dell’amministrazione saranno coperti per 193mila euro dai proventi derivanti dall’assegnazione delle aree, per 20mila euro dagli incassi dei parcheggi e per 15mila euro con incassi da ulteriori aree ricavabili nella sede fieristica.

L’amministrazione ha anche stabilito i prezzi per le aree: Food truck, area m.8×3, un importo pari ad € 1.600; giardinaggio e movimento terra – area m. 5×13 con all’interno allestimento struttura coperta m. 3×3, un importo pari ad € 1.300 (per aree aggiuntive prive di allestimento struttura oltre la prima assegnata € 700 cadauna); Mezzi Agricoli, area m. 5×8 con all’interno allestimento struttura coperta m. 3×3, un importo pari ad € 1.100 (per aree aggiuntive prive di allestimento struttura oltre la prima assegnata € 500 cadauna); plein air, ferramenta e casalinghi – area m. 10×5 o m. 8×5 (priva di allestimento), un importo pari ad € 650; mercato, area m. 10×5 o m. 8×5 (priva di allestimento), un importo pari ad € 450.