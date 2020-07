Fratelli d’Italia: “Mozione sulla ZTL ritirata per senso civico: ora attendiamo di veder realizzate le modifiche garantite dal sindaco”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

“Ringrazio il consigliere Riglietti”: è così che il sindaco Giulivi apre il discorso riguardante la mozione presentata da FdI in consiglio comunale. Mozione avente come unico scopo di apportare migliorie alle criticità emerse dal nuovo piano sperimentale per la viabilità.

Proprio per questo motivo, su richiesta del sindaco di ritirare la mozione in questione e con la garanzia espressa più volte che le migliorie proposte da Fratelli d’Italia verranno attuate, il consiglier Riglietti accoglie la proposta.

Avendo come unico obiettivo il bene della città, la scelta di ritirare la mozione nasce dal nostro senso civico avendo il Sindaco chiaramente dichiarato che non avrebbe approvato una mozione presentata dall’opposizione (anche se condivisa all’80% con la volontà imminente di effettuare le modifiche richieste e in parte già pensate dall’amministrazione) abbiamo ritenuto opportuno non iniziare un gioco di bassa politica e di tatticismi che rischiavano di andare a discapito dei cittadini.

Pertanto restiamo in attesa di veder realizzare le modifiche richieste e garantite in sede di consiglio nell’immediato.

Fratelli d’Italia Tarquinia