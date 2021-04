Gaming da PC: 3 consigli utili per gamer principianti

Photo by Alex Haney on Unsplash

Sempre più utenti si avvicinano al gaming da PC, un settore che continua a crescere a dismisura. A prescindere che un utente decida di fare il grande passo da console o stia iniziando a usare videogiochi completamente da zero, passare all’attività di gaming da PC richiede una certa attenzione. Questo perché spesso è necessario spendere tanti soldi per acquistare un computer adatto, motivo per cui è necessario mettersi nelle condizioni di poterlo usare al meglio.

Le potenzialità di un PC in termini di gioco sono tantissime. Gli utenti possono eseguire tante attività diverse dallo stesso dispositivo. Ad esempio, possono accedere ad casinò live per giocare dal vivo usando mouse e tastiera e un’ora dopo passare ad un gioco sparatutto in cui è richiesto un joypad. La versatilità e l’elevata compatibilità con titoli diversi sul mercato rende i PC la soluzione adatta per i videogiocatori più appassionati.

3 consigli per migliorare l’attività di gaming da PC

Come accennato sopra, l’attività di gaming da PC ha dei vantaggi incredibili, tuttavia, un gamer principiante non deve trascurare anche vari elementi di contorno che possono completamente trasformare l’esperienza di gioco generale. Ecco alcuni consigli per migliorare l’attività di gioco su PC.

Scegliere gli accessori giusti. Dopo aver speso tanti soldi per acquistare un processore, una scheda grafico e uno schermo in grado di supportare al meglio i giochi di ultimi generazione, l’ultima cosa che si vuole fare è sprecare l’occasione usando degli accessori non adeguati. Stiamo parlando di cuffie, tastiera, mouse e joypad che devono essere altrettanto performanti per garantire di poter usare tutte le opzioni comodamente. Ad esempio, gli utenti che preferiscono giocare con il mouse potrebbero notare che i due tasti, destro e sinistro, di un mouse tradizionale non sono sufficienti per la maggior parte dei giochi. Acquistare un mouse da gaming con più tasti programmabili può fare la differenza tra una partita vinta o persa.

Usare una sedia comoda. Dato che alcuni giochi tengono i gamer incollati allo schermo e seduti per ore, l’uso di una sedia comoda è assolutamente fondamentale. Molti gamer si preoccupano maggiormente dell’aspetto della propria sedia, anziché considerare supporto per la schiena e imbottitura. Avere una sedia scomoda non solo può causare fastidi durante l’attività di gioco, ma anche problemi di salute nel lungo termine che sarebbe meglio evitare. Sul mercato è possibile trovare diverse sedie appositamente progettate per offrire il massimo del comfort mentre si gioca.

Installare una ventola aggiuntiva. I giochi per PC richiedono tanta potenza di computazione. Questo si traduce in un surriscaldamento delle componenti che nel caso in cui si giochi in ambienti particolarmente caldi, come in estate, potrebbero danneggiarsi. Installare una o più ventole aggiuntive può aiutare a mantenere le prestazioni del computer ottimali, preservando le componenti più a lungo.

Questi sono solo 3 consigli per migliorare l’attività di gaming da PC, tuttavia, spesso si tratta di fattori non considerati, soprattutto dai gamer principianti la cui focalizzazione è creare o acquistare il computer più costoso e performante disponibile, come i notebook leggeri, senza valutare tutto il resto.