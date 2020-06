G&B Viaggi torna a far sognare le vacanze. E ora offre anche pacchetti di incoming per portare turisti a Tarquinia

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Non puoi comprare la felicità ma puoi organizzare un viaggio che è più o meno la stessa cosa” riparte con questo slogan la G&B Viaggi.

Ottimisti che presto si tornerà a viaggiare dal 18 maggio noi ci siamo, carichi più che mai! Tante le offerte per uscire dal nostro comune ma anche pacchetti ad hoc per chi vuole conoscere Tarquinia! Dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, e per chi volesse anche su appuntamento fuori orario. G&B Viaggi è in via XX Settembre, 49, a Tarquinia: per ogni info si può chiamare i numeri 0766 858962 o 320 3783898.