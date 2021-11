“Giocare è un diritto”: gli appuntamenti alla Casina di Raffaello a Roma per la Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

In occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre), la Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, è lieta di proporre la seconda edizione dell’iniziativa GIOCARE E’ UN DIRITTO, inaugurata per la prima volta nel 2019.

Nel pomeriggio di sabato 20 e domenica 21 novembre dalle ore 15 alle ore 18, si terranno laboratori, incontri e letture sul tema dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.

Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Per l’accesso, a tutte le persone dai 12 anni in su, è richiesta la presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale.

L’evento è realizzato con la collaborazione di Amnesty International, Emergency, Internazionale Kids e Save the Children.

Un ringraziamento particolare, per il suo contributo, va al Cinema dei Piccoli che da sempre si pone l’obiettivo di attrarre l’attenzione di bambini e ragazzi sul tema della conoscenza e consapevolezza dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza attraverso una filmografia di qualità, ed è presente anche questa volta alla manifestazione.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608. Il programma è suscettibile di variazioni, tutti gli aggiornamenti su www.casinadiraffaello.it

SABATO 20 NOVEMBRE 2021

Ore 15.00

Laboratorio

“Gioca il tuo diritto: gioco dell’oca calpestabile, interattivo sui diritti “

a cura di Save the Children – Punto Luce di Ostia

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 11 a 13 anni

I ragazzi potranno giocare una partita del celebre gioco dell’oca, avente come tema quello dei diritti. In ogni stazione del gioco si incontreranno quiz, giochi e “prove motorie” inerenti i diritti fondamentali, quali: diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto allo svago, diritto alla protezione, ecc.

Lettura animata

“Sono una selvaggia: Il diritto di essere se stessi”

a cura di Save the Children – Punto Luce di Ostia

Sala Lettura – max 10 bambini e bambine da 5 a 8 anni

Lettura animata dell’albo illustrato “Sono una selvaggia” di I. Biemmi e I. Urbinati, sul diritto a essere se stessi.

Laboratorio

“Un libro per gioco” a cura della Casina di Raffaello

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 6 a 11 anni

Quali sono i nostri giochi preferiti? Salire e scendere da uno scivolo, dondolare sull’altalena, arrampicarci sugli alberi, rincorrerci sul prato e molto altro. In laboratorio, con pieghe e forbici, costruiamo insieme un libro-gioco in cui rappresentare ciò che ci fa divertire di più! Con la tecnica del collage riempiremo poi le sue pagine, che potranno essere sfogliate oppure diventare la quinta teatrale di storie sempre nuove.

Laboratorio

“Medicina di pace” a cura di Emergency

Sala Teatro – max 10 bambine e bambini da 9 a 12 anni

Attraverso un laboratorio i ragazzi dovranno trovare una lista di sette “medicine”, che compongono il loro rimedio contro la guerra. Una presentazione introduttiva racconterà le attività dei progetti umanitari di Emergency, per illustrare i valori che l’Associazione ha scelto per praticare la pace.

Ore 16.00

Laboratorio

“Dai Voce e Forma ai tuoi Diritti” a cura di Save the Children – Punto Luce di Torre Maura

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 10 a 13 anni

Dopo una lettura partecipata di alcuni dei diritti fondamentali appartenenti ai quattro principi della CRC si inviteranno i/le partecipanti a sceglierne alcuni per dar loro voce e/o forma attraverso l’utilizzo di espressioni artistiche differenti. Si darà, dunque, vita ai diritti.

Laboratorio

“Figure volanti” a cura della Casina di Raffaello

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 3 a 5 anni

Alcuni artisti hanno creato opere d’arte sospese e leggerissime, che si muovono con il vento. Durante questo laboratorio, con carta e colori verranno realizzate sculture volanti da appendere nella nostra stanza che rappresenteranno i nostri giochi preferiti.

Laboratorio

“Sportiva-mente: educazione e crescita”

a cura di Save the Children – Punto Luce di Ponte di Nona

Sala Teatro – max 10 bambini e bambine da 8 a 10 anni

E’ prevista una parte introduttiva di condivisione con i bambini e bambine durante la quale affronteremo il tema dello sport come diritto e sana crescita. I partecipanti saranno, poi, divisi in squadre e si sfideranno in un mini torneo composto da diversi giochi di squadra.

Ore 17.00

Lettura animata

“Fateci leggere in pace” a cura della Casina di Raffaello

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 6 a 11 anni

Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili.

Lettura animata

“Libri da liberare” a cura della Casina di Raffaello

Sala Lettura – max 10 bambini e bambine da 3 a 5 anni

Tanti autori per tante storie che parlano di diversità da accogliere e abbracciare per far vivere in libertà i bambini con le proprie storie ed emozioni. Tra animali buffi e parole gentili da scoprire i piccoli entreranno nei libri selezionati per questa occasione dalla Casina di Raffaello.

Laboratorio

“L’albero incantato” a cura di Emergency

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 5 a 8 anni

Una fiaba afghana che i piccoli pazienti dell’ospedale a Kabul hanno raccontato al personale di Emergency. I bambini conosceranno cultura e usi diversi dai loro, confrontandosi sui temi comuni della pace e della solidarietà. La storia è tratta dal libro “L’albero incantato – Una fiaba dall’Afghanistan. Storie sconfinate” (Carthusia, 2004).

Laboratorio

“Sgranate gli occhi” a cura di Internazionale Kids

Sala teatro – max 10 bambini e bambine da 6 anni in su

Internazionale Kids è un mensile che racconta l’attualità traducendo in italiano gli articoli dalla stampa di tutto il mondo per un pubblico dai sette anni in su. In ogni numero c’è un paese o un argomento raccontato solo con grandi fotografie. Per l’occasione verranno mostrati sul grande schermo alcuni di questi reportage: attraverso le foto ci arrampicheremo sulle montagne boliviane, dove le donne scalano le montagne vestite con la loro tipica gonna a strati; visiteremo un cava in Burkina Faso dove si estrae la laterite per fare i mattoni; ci divertiremo a cercare somiglianze tra gatti e persone che vivono nel Regno Unito.

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

Ore 15.00

Laboratorio

“Figure volanti” a cura della Casina di Raffaello

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 3 a 5 anni

Alcuni artisti hanno creato opere d’arte sospese e leggerissime, che si muovono con il vento. Durante questo laboratorio, con carta e colori verranno realizzate sculture volanti da appendere nella nostra stanza che rappresenteranno i nostri giochi preferiti.

Laboratorio

“Un libro per gioco” a cura della Casina di Raffaello

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 6 a 11 anni

Quali sono i nostri giochi preferiti? Salire e scendere da uno scivolo, dondolare sull’altalena, arrampicarci sugli alberi, rincorrerci sul prato e molto altro. In laboratorio, con pieghe e forbici, costruiamo insieme un libro-gioco in cui rappresentare ciò che ci fa divertire di più! Con la tecnica del collage riempiremo poi le sue pagine, che potranno essere sfogliate oppure diventare la quinta teatrale di storie sempre nuove.

Ore 16.00

Laboratorio

“Storie di diritti. Realizza un libro con la tua storia!”

a cura di Amnesty International

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 7 anni in su

Un’attività artistica e creativa, ideata dall’illustratrice e artista Bruna Ferrazzini, in cui dare vita a un personaggio, a una storia da vivere insieme, e a un libro come più ci piace, ispirandoci ad alcuni diritti dei bambini e delle bambine e immaginandone desideri, giochi e avventure. Ogni partecipante creerà il proprio “personalissimo” libro dei diritti dei bambini e delle bambine con una storia che potrà continuare a sviluppare anche dopo la fine del laboratorio, con famiglia e amici.

Laboratorio

“Medicina di pace” a cura di Emergency

Sala Teatro – max 10 bambine e bambini da 9 a 12 anni

Attraverso un laboratorio i ragazzi dovranno trovare una lista di sette “medicine”, che compongono il loro rimedio contro la guerra. Una presentazione introduttiva racconterà le attività dei progetti umanitari di EMERGENCY, per illustrare i valori che l’Associazione ha scelto per praticare la pace.

Lettura animata

“Libri da liberare” a cura della Casina di Raffaello

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 3 a 5 anni

Tanti autori per tante storie che parlano di diversità da accogliere e abbracciare per far vivere in libertà i bambini con le proprie storie ed emozioni. Tra animali buffi e parole gentili da scoprire i piccoli entreranno nei libri selezionati per questa occasione dalla Casina di Raffaello.

Ore 17.00

Laboratorio

“Storie di diritti. Realizza un libro con la tua storia!”

a cura di Amnesty International

Sala Laboratorio veranda – max 10 bambini e bambine da 7 anni in su

Un’attività artistica e creativa, ideata dall’illustratrice e artista Bruna Ferrazzini, in cui dare vita a un personaggio, a una storia da vivere insieme, e a un libro come più ci piace, ispirandoci ad alcuni diritti dei bambini e delle bambine e immaginandone desideri, giochi e avventure. Ogni partecipante creerà il proprio “personalissimo” libro dei diritti dei bambini e delle bambine con una storia che potrà continuare a sviluppare anche dopo la fine del laboratorio, con famiglia e amici.

Lettura animata

“Fateci leggere in pace” a cura della Casina di Raffaello

Sala Lettura – max 10 bambini e bambine da 6 a 11 anni

Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili.

Laboratorio

“L’albero incantato” a cura di Emergency

Sala Giani – max 10 bambini e bambine da 5 a 8 anni

Una fiaba afghana che i piccoli pazienti dell’ospedale a Kabul hanno raccontato al personale di Emergency. I bambini conosceranno cultura e usi diversi dai loro, confrontandosi sui temi comuni della pace e della solidarietà. La storia è tratta dal libro “L’albero incantato – Una fiaba dall’Afghanistan. Storie sconfinate” (Carthusia, 2004).

ATTIVITA’ PER GENITORI – Sabato 20 e domenica 21 novembre ore 15, 16 e 17

“Garantire il Diritto alla Cura a ogni latitudine del Mondo”

a cura di Emergency

presso la Chiostrina – max 10 partecipanti

Attraverso l’utilizzo di alcuni visore VR potranno essere visonati i contenuti di due video relativi al nuovo centro di chirurgia pediatrica in Uganda, con un tour virtuale della creazione dell’ospedale di Entebbe progettato da Renzo Piano, e all’opera di Emergency in Afghanistan, con particolare riferimento all’ospedale di chirurgia di guerra di Kabul.