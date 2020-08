Giorgia e Simone, due giovani promesse della danza

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Sono due giovani promesse della danza”. Simone Angelucci e Giorgia Garinei della Royal Talent Academy, ospiti per le interviste al Bomber Beach, hanno raccontato della loro passione.

Accompagnati dalle mamme Cristina De Alexandris e Francesca Ceccarini che tra l’altro è anche la loro insegnante, Simone (11 anni) e Giorgia (9) hanno spiegato come hanno scelto questa disciplina.

“Ho iniziato perché mi piaceva la musica, mi piaceva ballare, volevo confrontarmi con gli altri e vedendo anche mia sorella mi sono avvicinato alla danza” – ha detto Simone. Mentre per Giorgia, influenzata positivamente da mamma Francesca, istruttrice, il percorso è stato più naturale.

“I ragazzi fanno balli latino americani – afferma proprio Francesca Ceccarini -. Noi facciamo parte della Royal Talent Academy di Pietro Zoroddu, Francesca Ceccarini e Daniele Dezi. Per il momento siamo fermi a causa della pandemia. Venivamo da un anno di grande crescita con i ragazzi che si erano messi in mostra anche ai campionati nazionali. In autunno speriamo di ripartire per completare il programma dello scorso anno interrotto per il Covid19”.