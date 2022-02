Giornata Mondiale delle Malattie Rare, il palazzo della Provincia si illumina di azzurro, fucsia e verde

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

La Provincia di Viterbo aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare che ricorre domani. Per l’occasione Palazzo Gentili, sede dell’Ente in via Saffi a Viterbo, sarà illuminato con i colori rappresentativi della Giornata: azzurro, fucsia e verde.

La Giornata è arrivata alla sua XV edizione. A promuoverla e coordinarla in Italia è UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare. Obiettivo della Giornata è quello di “accendere le luci” sulle malattie rare, sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e promuovere in tutto il mondo l’equità nell’accesso a pari opportunità per chi soffre di queste terribili patologie.

Molto spesso le malattie rare sono sconosciute ai più, ma solo in Italia riguardano oltre 2 milioni di famiglie, 30 milioni in Europa e 300 milioni nel mondo.

“È doveroso aderire a questa iniziativa per aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema – ha commentato il Presidente della Provincia Alessandro Romoli -. Purtroppo le malattie rare sono spesso sconosciute, quando in realtà i dati ci mostrano come siano molto più presenti e frequenti di quello che pensiamo. Tutti devono fare la loro parte, soprattutto gli amministratori, perché è solo mantenendo alta e costante l’attenzione su una realtà che la si può affrontare in maniera adeguata”.