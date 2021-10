Giulia Super Mamma: l’atleta della palestra Iron Man a meno di un anno dal parto torna con tre medaglie da “Miss e Mister Etruria”

Un grande, triplo successo: la tarquiniese Giulia Russo torna dal concorso “Mister e miss Etruria” Bbf a Viterbo con una serie di medaglie al collo che già in proprio costituirebbero un’impresa, ma che diventano ancora più sorprendenti se si considera che appena lo scorso dicembre Giulia è diventata mamma.

A Viterbo la 26enne atleta ha vinto la categoria Bikini esordienti e quella -160 centimetri, strappando anche la seconda posizione assoluta: un risultato che riempie di soddisfazione lei e tutto lo staff della palestra Iron Man di Tarquinia, dove si allena.

Avviatasi alla disciplina alla fine del 2018, come detto Giulia ha sospeso per oltre un anno gli allenamenti quando, nel marzo del 2020, ha saputo di essere in dolce attesa. E nel dicembre dello stesso anno ha dato alla luce lo plendido figlio suo e del campagno/allenatore Gianluca Tarolla.

E proprio Gianluca racconta l’avvicinamento quasi a sorpresa a questa prima gara. “Giulia, dopo i tempi necessari per un recupero in sicurezza post-parto, si è subito rimessa in riga e ha cominciato ad allenarsi, mostrando subito grandi miglioramenti. Allora abbiamo iniziato a pensare a questa gara, e quando a un mese dall’appuntamento abbiamo visto che l’alimentazione era stata seguita alla lettera e il fisico rispondeva senza problemi, ha dato l’accelerata finale. Ed è andata benissimo”.