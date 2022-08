Goditi ogni secondo di questa estate: vivi la scoperta dell’Argentario e delle isole dell’Arcipelago Toscano con le mini crociere di MyLoveItaly

L’estate sta per vivere il suo momento più caldo e affollato, con il Ferragosto alle porte, ma sino a fine agosto – senza dimenticare le splendide giornate di inizio settembre – ci sono ancora tante opportunità per godersi un giorno d’evasione o vivere al meglio le proprie ferie strategiche lontane dalla calca.

E cosa di meglio di iniziare a progettare un’esperienza indimenticabile sulle coste della Maremma, tra il fascino incontaminato delle calette dell’Argentario e la natura selvaggia del sud della Toscana: ad aiutarvi pensa MyLoveItaly con le sue esperienze giornaliere in barca: un’opportunità per scoprire più da vicino luoghi straordinari come la Costa d’Argento e le isole che la fronteggiano e vivere il mare in maniera unica, garantendosi ricordi indelebili.

Una vera e propria full immersion nella natura selvaggia ed incontaminata, a strettissimo contatto con il mar Mediterraneo e con la costa frastagliata di questa zona. Escursioni giornaliere alla scoperta della costa del promontorio dell’Argentario e delle sue innumerevoli calette nascoste, altrimenti non raggiungibili, con soste in mare aperto per bagni al largo nel mare cristallino. Gite verso le isole del Giglio e di Giannutri, piccoli tesori dell’Arcipelago Toscano, o verso il Parco Naturale della Maremma: luoghi nei quali lo splendido ambiente marino e la ricchezza della sua flora e fauna si fondono con la storia e la cultura.

Una giornata speciale, un regalo per se stessi o per una persona a cui donare un ricordo splendido: l’offerta di escursioni e mini crociere all’isola del Giglio, all’isola di Giannutri, al Parco della Maremma e all’Argentario si adatta a ogni gusto e ogni necessità, con partenze da Porto Santo Stefano, Porto Ercole e dalla Foce Albegna (qui il link con tutte le possibili destinazioni).

Un’esperienza in relax totale, evitando anche lo stress del parcheggio che tormenta spesso le vacanze estive: su prenotazione, sarà a vostra disposizione un parcheggio custodito a soli 400 metri – e pochi minuti a piedi – dall’imbarco delle crociere, aperto tutti i giorni da giugno a settembre dalle 7 alle 20 e 30, o comunque fino all’orario di arrivo dell’ultimo traghetto dall’Isola del Giglio.