Gradoli, il 29 agosto appuntamento con il GrAG di Tarquinia

Appuntamento il 29 agosto 2020 a Gradoli in località La Carcaia per la serata astronomica organizzata dal comune e dalla pro loco di Gradoli insieme al Gruppo astrofili Galileo Galilei (GrAG) di Tarquinia.

Si chiude il mese di agosto tra le varie iniziative del comune, con l’osservazione dedicata al nostro satellite naturale, la Luna, e dei giganti pianeti gassosi Giove e Saturno che per l’occasione si troveranno in una amena congiunzione stretta e visibili anche ad occhio nudo.

L’appuntamento è per le ore 20 in loco per il punto di ristoro con panino e bevanda offerto dagli organizzatori e dalle ore 21 inizieranno le osservazioni astronomiche da parte dei soci del GrAG. Per info e prenotazioni: 340/7507146 o 393/0174616 o info@grag.org. In caso di maltempo la serata sarà annullata.