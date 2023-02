Guardia Costiera, nuovo sequestro di ricci a Santa Marinella

Riceviamo dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e pubblichiamo

Nella tarda serata di sabato 11 febbraio la Capitaneria di porto di Civitavecchia ha nuovamente operato a tutela della risorsa ittica dopo l’intervento svolto nella notte di mercoledì scorso che ha portato al sequestro di più di 10.000 ricci ed all’irrogazione di sanzioni per un totale di 16.000 euro.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sul territorio una pattuglia si è recata presso il litorale di Santa Marinella fermando e verbalizzando un pescatore di frodo con oltre 1.000 esemplari di ricci di mare, intento con altri soggetti non autorizzati nella pesca subacquea del pregiato prodotto ittico ben oltre i quantitativi consentiti ed in totale violazione delle vigenti norme in materia.

I ricci, come accaduto nelle precedenti attività di polizia marittima, sono stati sequestrati ed immediatamente restituiti all’ambiente marino, a cura dei militari intervenuti, testimoniando in tal senso l’elevato ed ininterrotto livello di attenzione che la Capitaneria di porto di Civitavecchia costantemente riserva alla salvaguardia della risorsa alieutica.