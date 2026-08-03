Guardia di Finanza di Viterbo, cambio al vertice: il colonnello Michele Gallaccio nuovo comandante provinciale

Riceviamo dalla Guardia di Finanza e pubblichiamo

Nella mattina odierna, presso la Caserma “MAVM Fin. U. Petrucci” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale tra il Col. Carlo Pasquali (cedente) ed il Col. Michele Gallaccio (subentrante).

Dopo 4 anni di permanenza, il Colonnello Pasquali lascia la responsabilità delle Fiamme Gialle viterbesi per raggiungere altro incarico presso la capitale. Si conclude così un’esperienza caratterizzata da un’intensa attività di contrasto ai reati economici-finanziari, all’evasione fiscale e alle infiltrazioni della criminalità nell’economia del territorio.

Nel lasciare il Comando l’ufficiale ha espresso parole di sentito ringraziamento a tutti i finanzieri del Comando Provinciale Viterbo per la grande professionalità e l’impegno profuso nello svolgimento del servizio.

Il Colonnello Michele Gallaccio, 51 anni, è originario di Cassino (FR) e proviene dal Comando Regionale Sicilia ove ha svolto l’incarico di Capo di Stato Maggiore.

Coniugato e padre di due figli, è laureato in giurisprudenza e scienze politiche e vanta una vasta esperienza professionale maturata presso diversi reparti del Corpo tra cui il Nucleo PEF di Roma, i Comandi Provinciali di Catania e Roma nonché presso il Comando Generale.

Il nuovo Comandante Provinciale, nel porgere il saluto al suo predecessore, si è detto onorato di ricoprire il delicato incarico assegnatogli e di auspicare la leale e generosa collaborazione, nonché il sostegno di tutte le Fiamme Gialle della provincia, rinnovando l’impegno a fianco delle Istituzioni e a tutela della collettività e dell’economia legale viterbese.