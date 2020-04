“Happy Meal all’etrusca: a Tarquinia sbarca McDonald’s”: nostalgie da Pesce d’Aprile

Sei anni fa, il primo aprile 2014, giocavamo così, con l’articolo burla che vi riproponiamo sotto: speriamo di poter tornare a scherzare presto e, intanto, di farvi sorridere ripensandoci anche in un momento come questo.

(P.d’A.) La notizia, seppur celata dietro un necessario riserbo, gira in città da qualche giorno. Da quando, cioè, sono avvenuti i primi sopralluoghi ed i primi contatti preliminari per valutarne la fattibilità. A quanto pare, più che positivi. Se, infatti, i prossimi passaggi tecnico-burocratici andranno a buon fine, già dalla fine del 2014 Tarquinia potrebbe ospitare un ristorante fast food della nota catena americana McDonald’s.

Alcuni responsabili per il Centro Italia della più ampia e nota catena di fast food del mondo sarebbero infatti, anche di recente, giunti nella città etrusca per pianificare l’operazione: a giustificare l’investimento, i flussi turistici che Tarquinia può attrarre per le proprie caratteristiche storiche, architettoniche ed artistiche. Per questo la prima opzione, come location, sarebbe il centro storico – con alcuni contatti già avviati per rilevare la struttura che, nel recente passato, ha ospitato un noto locale cittadino – ma la strategia dell’azienda di origine statunitense non esclude a priori la possibilità di decentrare il ristorante presso l’attuale zona artigianale/commerciale, per provare a carpire i vantaggi del traffico verso il mare e, perché no?, della vicinanza con il centro sportivo recentemente impreziosito dalla piscina comunale. Anche per questa evenienza sarebbero già stati contattati, in via preliminare, alcuni proprietari della zona.