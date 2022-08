I nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 4 al 9 agosto

Riceviamo e pubblichiamo

Si inaugura una nuova settimana di interessanti appuntamenti di Roma Culture. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative offerte dalle istituzioni culturali cittadine e dalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale Estate Romana 2020-2021-2022 e dell’avviso pubblico annuale Estate Romana 2022 “Riaccendiamo la città, insieme” sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma.

Dal 4 al 23 agosto si accendono le serate estive dell’Estate Romana con Cerchi e Fori. Venti giorni di eventi gratuiti dalle 20.30 alle 23.30 tra Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali straordinariamente pedonalizzate e animate da artisti di strada con musica, danze, teatro, circo, clownerie, spettacoli di magia e tanto altro. Gli spettacoli sono stati selezionati attraverso l’Avviso pubblico “Spettacoli di strada sulla Via dei Fori e Via dei Cerchi”. Tra gli eventi in programma, il 4 agosto in Via dei Cerchi altezza incrocio Piazza di Porta Capena Zip Zone propone la Tribù degli Akuna Matata, gruppo storico romano che travolgerà il pubblico con un esplosivo mix di musica, tamburi e danze tribali (3 repliche alle 20.30, alle 21.30 e alle 22.30). Il 5 agosto in Via dei Fori Imperiali all’altezza del Tourist Infopoint Fori Imperiali, Il Circo Verde asd presenta alle 20.30 la performance acrobatica su Trampoli della Compagnia della Settimana Dopo; a seguire, alle 21, Emanuela Vitale porta al pubblico il suo spettacolo Memorie di Tè: performance danzata e drammatizzata in cui dai vapori di una teiera i ricordi di persone incontrate lungo il cammino di incrociano e prendono forma. Alle 22 torna La Compagnia della Settimana Dopo con Area 52, spettacolo di clown teatrale che mescola musica dal vivo eseguita con clarinetto, voce, loopstation e theremin, manipolazione di oggetti e teatro di figura; alle 23 la danza e il fuoco sono i protagonisti di Spyral, la performance di Lucignolo. Il 6 agosto sempre su Via dei Fori Imperiali, ma questa volta all’altezza di Via della Salara Vecchia, Abraxa Teatro propone La Festa dei Colori, spettacolo fra trampoli, coreografie e numeri d’abilità accompagnati da musiche eseguite dal vivo (3 repliche alle 20.30, 21.30 e 22.30). Il 7 agosto all’altezza della Colonna Traiana l’Associazione Culturale Alt Academy propone Passaggio ad Oriente con Zaira Giannotti e Pejman Tadayon: un’alchimia di suoni, coreografie e testi, ispirati ai grandi mistici sufi (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10). L’8 agosto in Via dei Cerchi Finisterre presenta, all’altezza del civico 127, lo spettacolo di strada di Meritmirì Dalle Radici al Suono. Riti e ritmi del Meridione, partendo dall’Italia Centrale e andando verso Sud (tre repliche alle 21, 21.45 e 22.30). Il 9 agosto in Via dei Fori Imperiali Alt Academy porta all’altezza della Colonna Traiana Tierra de Mexico con Antonella Serafini, Claudia Torres, Antonio Padovano, Fiore Angerame e Giancarlo Angerame Marìn. La vera voce del Messico con le musiche e le canzoni dei mariachi (4 repliche alle 20.45, alle 21.30, alle 22.20 e alle 23.10).

APPUNTAMENTI SPECIALI

Ultima serata al Parco degli Acquedotti in compagnia di Roma Cinema Arena, la rassegna all’aperto e a ingresso gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma. La manifestazione si concluderà giovedì 4 agosto con una serata speciale: alle ore 21.15 si comincerà con la proiezione di Tanti futuri possibili. Con Renato Nicolini introdotto da Miguel Gotor e dal regista Gianfranco Rosi. A seguire la proiezione di Sacro Gra, documentario trionfatore alla Mostra di Venezia del 2013, diretto da Rosi e al quale collaborò lo stesso Nicolini.

TEATRO E DANZA

Cala il sipario al Lotto 29 della Garbatella (via G. De Marignolli 10) per la manifestazione M’illumino di Teatro a Garbatella di 369gradi srl, che chiude la sua programmazione con gli ultimi appuntamenti dal vivo. Oltre a una sortita nella musica con il concerto di Leo Pari Stelle Forever in programma il 4 agosto alle 19, la manifestazione proporrà due spettacoli teatrali: sabato 6 agosto alle 19, sarà la volta di Come tutte le ragazze libere per la regia di Paola Rota mentre domenica 7 agosto, sempre alle 19, chiusura con Radio Ghetto, progetto teatrale per la regia di Lucia Lòtano, con Francesca Farcomeni, che mette in scena l’archivio e l’esperienza della radio partecipata creata dai volontari all’interno dei ghetti dei braccianti agricoli del foggiano durante i mesi estivi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: prenota369gradi@gmail.com; 3315881836.

Fino al 7 agosto Twain Centro di Produzione Danza presenta direzioniAltre Festival_tuttelestradeportanoaRoma, la rassegna gratuita che porta presso il Piazzale dei Caduti della Montagnola e la Biblioteca Arcipelago Auditorium di Roma (in Via Benedetto Croce, 50) performance urbane, spettacoli di musica, circo, teatro, teatro ragazzi e danza, passeggiate culturali, incontri con gli artisti, laboratori per bambini e masterclass per giovani professionisti dello spettacolo. Tra gli eventi in programma, il 4 agosto alle 21.30 c’è Romanza, le Jardin, spettacolo di danza per 4 interpreti coreografato e diretto da Loredana Parrella con Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Romano Vellucci e Ugne Kavailuskaite. Il 5 agosto alle 21.30 appuntamento con Albania Casa Mia, monologo autobiografico sulla multiculturalità di e con Aleksandros Memetaj. Il 6 agosto alle 21 spettacolo di danza e teatro dal titolo Juliette on the Road liberamente ispirato al “Romeo e Giulietta” di Shakespeare. Il 7 agosto alle 21 è in programma LIOV, performance site specific in cui il corpo entra in connessione con la musica di e con Diego Sinniger. Gli eventi sono a ingresso gratuito contingentato.

Nell’Arena all’aperto prosegue Tor Bella Monaca Teatro Festival, a cura dell’Associazione Culturale Seven Cults. Il 4 e 5 agosto va in scena I due Papi di Anthony McCarten nella versione tradotta da Edoardo Erba e diretto da Giancarlo Nicoletti con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo; il 6 agosto appuntamento con Favolosa, spettacolo con Giuliana De Sio accompagnata dal trio musicale composto da Cinzia Gangarella, Marco Zurzolo e Sasà Flauto; il 7 agosto c’è Il teorema della rana diretto da Luca Ferrini che sarà anche sul palco con Chiara David, Alberto Melone, Valentina Martino Ghiglia, Chiara Bonome, Simone Balletti, Paolo Roca Rey e Virginia Bonacini. Appuntamento l’8 agosto con Nel cuore del falco, mise en espace di Daniela Marazita e Cosimo Rega diretto e interpretato da Daniela Marazita; il 9 agosto Emilio Celata è Anna Karenina, spettacolo con Emilio Celata che ne cura anche la regia insieme a Elisa Celata e Sandro Nardi. Inizio spettacoli ore 21. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Si conclude il 7 agosto al Teatro India anche il programma di IF/INVASIONI (dal) FUTURO_NEW ERA*2022, progetto multidisciplinare de lacasadargilla. Dal 5 al 7 agosto è una riflessione sul tema della natura alla fine del mondo il romanzo a puntate Trilogia dell’area X di Jeff VanderMeer, un grande affresco fantascientifico proposto nella forma inedita della serialità teatrale. Tre episodi corrispondenti ai tre romanzi della raccolta: Annientamento (5 agosto alle 21.15), Autorità (6 agosto alle 21.15) e Accettazione (7 agosto alle 19.45). Tutti gli spettacoli vedono l’adattamento di Roberto Scarpetti e sono diretti da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia si conclude Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare a cura dell’Associazione Valdrada. Il 5 agosto c’è …fino alle stelle, spettacolo di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; il 6 agosto appuntamento con la stand up comedy: sul palco Chiara Becchimanzi e il suo spettacolo Terapia di gruppo. Gli spettacoli, a ingresso gratuito, iniziano alle ore 21.

Prosegue nei Giardini della Filarmonica (in Via Flaminia, 118) I Solisti del Teatro, lo storico festival romano a cura della Cooperativa Teatro91. Tra gli eventi, chiude la settimana Rainbow, il 4 agosto, Scomodi e Sconvenienti di Emiliano Metalli, con la regia di Orazio Rotolo Schifone anche in scena con Francesco Di Raimondo e Giuseppe Benvegna. La storia è incentrata sulla figura di Ermanno Randi, giovane attore ucciso dal suo compagno. Il 6 agosto va in scena Per sempre di Giovanni Testori, con Elena Croce e Antonella Valitutti con la regia di Antonello De Rosa. Dall’8 all’11 agosto, speciale danza: si parte l’8 agosto con Equilibrio_IN-CON-3…SE della Compagnia Equilibrium di Ilenja Rossi; il 9 agosto Andrea Sestrieri sarà sul palco con La magia in una valigia, spettacolo a ritmo di swing in cui musica e presenza scenica sostituiscono il linguaggio verbale. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30. Per l’acquisto dei biglietti il botteghino è aperto dalle 19 alle 22.

Al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti va in scena fino al 14 agosto una delle più famose commedie shakespeariane, Il sogno di una notte di mezza estate, diretta da Riccardo Cavallo. Spettacoli dal mercoledì alla domenica alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

MUSICA

Si chiude L’Opera a Caracalla, la stagione estiva del Teatro dell’Opera, ultima replica il 4 agosto per la Carmen di Georges Bizet diretta dal M° Jordi Bernàcer con il libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy e la regia di Valentina Carrasco. Il 5, 7 e 9 agosto ultime repliche anche per l’opera buffa in due atti di Gioachino Rossini Il Barbiere di Siviglia con il libretto di Cesare Sterbini. Orchestra e coro del Teatro dell’Opera sono diretti dal M° Stefano Montanari con la regia di Lorenzo Mariani. Gli spettacoli sono alle ore 21 e i biglietti sono acquistabili online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone, ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Roma Summer Fest che, giovedì 4 agosto alle ore 21, ospita sul palco della Cavea il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Pausa in arrivo anche alla Casa del Jazz che, nell’ambito di Summertime, ospita i concerti di Enzo Avitabile in duetto con Peppe Servillo (4 agosto), Fabio Concato affiancato dai Carovana Tabù (5 agosto), Paolo Fresu (6 agosto) e della Lydian Sound Orchestra insieme a David Murray (7 agosto). Inizio spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Si conclude il 7 agosto Sessantotto Village, la manifestazione a ingresso gratuito al Parco Talenti a cura di Gino srl. Tra gli ultimi appuntamenti in programma, a partire dalle ore 20: il 5 agosto, serata rock con il gruppo Rocksetti Inc; il 6 agosto Rock sotto assedio, concerto della Vasco Tribute Band. Ingresso gratuito contingentato con prenotazione obbligatoria al numero 3289260903.

La grande musica jazz è di scena al Parco del Celio con i concerti di Jazz&Image Live@Colosseo 2022, la rassegna musicale a cura dell’Associazione culturale Sound & Image. Tra i concerti in arrivo questa settimana: Blu Mood e Fulvio Tomaino Band (4 agosto), The Jazz Brigade featuring Freddie Hendrix e Sylwester Ostrowski e, a seguire, Silvia Barba e Pippo Matino con il Bassvoice project (5 e 6 agosto), Nguyên Lê & Grégoire Maret insieme al Massimiliano Cignitti Sextet e a John Hadfield e, a seguire, il Paola Recchia Trio (7 agosto). Incursione nel flamenco il 9 agosto con la chitarra di Riccardo Garcia Rubì seguito da Andrea Esposito Alma Nua Trio. Inizio concerti ore 21.30. È possibile prenotare inviando una mail a prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com. L’acquisto dei biglietti è presso il botteghino della manifestazione.

A cura di Jazz Village Roma prosegue anche questa settimana la programmazione del jazz club di Village Celimontana. Tra i concerti con inizio alle ore 22 si segnalano: il 4 agosto l’omaggio a Judy Garland e Doris Day realizzato da Valeria Rinaldi e la sua band; il 5 agosto il viaggio in musica nella Parigi anni ’30 e ’40 della band Les Chats Noirs; il 6 agosto l’esibizione di Stefano Reali e Letizia Gambi; il 7 agosto il live del Cherry Pie Trio con i grandi classici del rock’n’roll; l’8 agosto i Lora & the stalkers, nell’ambito dell’appuntamento settimanale con Greg Ogny Luneday; il 9 agosto il grande swing con Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

La Roma Tre Orchestra ancora protagonista con la stagione concertistica La musica è una cosa meravigliosa nel cortile del Convitto Vittorio Locchi, all’interno del complesso di via Carlo Spinola. Martedì 9 agosto alle ore 21 appuntamento con l’evento-spettacolo Anton Bruckner, parte seconda: incontro monografico dedicato al grande compositore con Irene Ninno al pianoforte e la narrazione di Mario Leone. Evento gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

ARTE

Proseguono le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La prima domenica del mese, il 7 agosto, è una nuova occasione per residenti e non a Roma di visitare gratuitamente i Musei civici, le mostre in corso e alcune delle aree archeologiche della città come il Circo Massimo, dalle ore 9.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18), e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9-19.15, ultimo ingresso un’ora prima). Accesso ai siti Super (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura.

Giovedì 4 agosto alle 17.30 aMICi propone l’appuntamento Il mondo funerario degli Etruschi, che conduce nelle tre sale dei Musei Capitolini riservate alla Collezione Castellani. A cura di Francesca Ceci. Prenotazione obbligatoria allo 060608 tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Sabato 6 agosto alle 17, Chiara Fabi accompagna i visitatori nell’ultimo di quattro appuntamenti con i curatori della mostra Francesco Messina. Novecento contemporaneo al Casino dei Principi di Villa Torlonia. Info su www.museivillatorlonia.it.

L’appuntamento di Archeologia in Comune di sabato 6 agosto alle 9.30 prevede la visita di Monte Testaccio (Via Nicola Zabaglia, 24), a cura di Sergio Palladino.

È ancora Archeologia in Comune a portare i visitatori, domenica 7 agosto alle 11, all’Auditorium di Mecenate (Largo Leopardi, snc), l’unico edificio superstite degli Horti di Mecenate fatti realizzare dal grande amico di Augusto. A cura di Carla Termini. Prenotazione obbligatoria allo 060608 tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Al MACRO proseguono le mostre in corso: fino al 30 ottobre Il disegno di una mostra di Lisa Ponti (1922-2019), un’ampia selezione di opere dell’artista, editor, critica e scrittrice, figlia del celebre architetto e designer Gio Ponti. Fino al 28 agosto Cinzia says…, antologica dedicata all’artista, stilista e designer Cinzia Ruggeri (1942-2019); fino al 4 settembre The Orbzerver, tributo al leggendario musicista e artista Lee Scratch Perry; fino al 9 ottobre Richard Serra: Animal habitats live and stuffed…Roma, La Salita, 1966 dedicata alla prima personale dell’artista Richard Serra, tenutasi a Roma nel 1966 alla Galleria La Salita e All Capitals della designer Julia Born, che presenta un’esposizione monumentale di iscrizioni, segni, impronte, estrapolati dai loro contesti originali come monumenti o semplici muri; fino al 23 ottobre Espressionismo sociale, dedicata al poliedrico compositore Egisto Macchi (1928-1992); fino al 6 novembre Sharp Smile dell’artista francese Eva Barto (1987) che si interroga sulle relazioni che governano i codici della proprietà e della produzione e, in particolare, quelle che regolano i rapporti di filantropia e mecenatismo nel sistema dell’arte contemporanea. Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili martedì ore 12-21, mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Mattatoio, fino al 4 settembre, il Padiglione 9a ospita la mostra SEDIMENTS. After memory a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, che attraverso le opere di Victor Fotso Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, indaga i quattro segni distintivi della modernità liquida: le rivoluzioni ostacolate, le soggettività postcoloniali, il consumismo vuoto e la cittadinanza precaria (ingresso libero da martedì a domenica ore 17-22, ultimo ingresso ore 21).

Si conclude il 7 agosto nei diversi spazi di Pelanda, Himalaya – La mostra, un viaggio nella poetica e nella pratica artistica di Alterazioni Video, tra installazioni site-specific, proiezioni dei film che hanno fatto la storia del collettivo artistico e la presentazione in anteprima di Himalaya, il nuovo Turbo Film girato negli spazi del Mattatoio e nella città di Roma, prodotto dal collettivo e da Azienda Speciale Palaexpo.

INCONTRI

Prosegue Summer Tales – ROMA NON ESISTE, manifestazione realizzata da PAV con il gruppo DOM- e la comunità di Roma non Esiste. Il 4 agosto alle ore 18, a chiusura degli eventi del Campo mobile di ROMA NON ESISTE, presso il Campo Sportivo Nuova Roma Baseball Snakes in via Luigi Speroni a Rebibbia, Camminata pubblica itinerante nei luoghi del IV Municipio; a seguire, alle 23.30, Dj set a cura di Capibara. Ingresso gratuito contingentato.

Evento conclusivo questa settimana per il festival Viaggi nei Paraggi a cura dell’associazione culturale Open City Roma. Alle ore 18 di giovedì 4 agosto alle Industrie Fluviali di via del Porto Fluviale verrà inaugurata la mostra fotografica #19_linea sulla metamorfosi urbana curata da Filippo Trojano, un racconto per immagini di una delle linee tranviarie storiche di Roma, una ricognizione dal centro alla periferia. La serata sarà accompagnata da una performance di Strategie Prenestine con letture di viaggio legate al percorso del tram 19. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.viaggineiparaggi.it.

INCROCI ARTISTICI

Si conclude il 6 agosto al parco comunale di Prima Porta, Villa di Livia (Via della Villa di Livia 125) Green Art Festival: rassegna multidisciplinare e street food all’insegna del rispetto ambientale a cura di Margot Theatre e Musicopaideia. Cultura, teatro, musica e benessere vengono messi al centro di un programma studiato per ritrovare il contatto con la natura e riscoprire l’ascolto: un luogo di arte, condivisione, educazione e promozione sociale per tutte le età. Tra gli eventi, il 4 agosto alle 21.30 è in programma Amore e Psiche: l’Associazione Culturale Sinestesia Teatro recupera la storia narrata nelle “Metamorfosi” di Apuleio e ne fa una personale sintesi a cura del regista Gianluca Bondi; il 5 agosto alle 6 del mattino Concerto all’alba con i pianisti Damyan Tudzharov e Sara Ferrandino che proporranno “L’Histoire de Babar, le petit éléphant” di Francis Poulenc e “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns; alle 19 aperitivo acustico A remark you made, repertorio di musica fusion tra crossover jazz e progressive rock con il sassofonista Ciro Ferraro e i due pianisti Sara Ferrandino e Federico De Antoni. Il 6 agosto alle 21.30 torna Federico De Antoni con Piano à la carte, concerto in cui il pubblico può scegliere quale brano ascoltare consultando un programma/menù che spazia dalla musica classica al jazz, al rock al pop internazionale. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Fino al 7 agosto, a cura dell’Associazione La Platea, torna nel Municipio XIII l’Opera Nova Festival, la rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito dedicata alle espressioni artistiche emergenti. Giunta alla sua quinta edizione, la manifestazione prevede interventi di “invasione urbana” oltre a spettacoli e concerti presso il Teatro Aurelio di Largo San Pio V. Tra gli eventi in programma alle ore 21, giovedì 4 agosto il concerto Soirées musicales, viaggio attraverso la storia millenaria della vocalità corale con il Coro degli Arvali diretto dal M° Andrea Fermi; venerdì 5 agosto appuntamento con il concerto Dal Gospel al Vocal-Pop, percorso musicale tra il genere spiritual & gospel dei canti afroamericani e i grandi successi della musica pop internazionale con il Coro Cento Note diretto dal M° Rino Andolfi. Sabato 6 agosto c’è lo spettacolo teatrale interattivo E.R.O.S. (Escape room on stage) di Antonello Lotronto e Mauro Teragnoli, con Michela Totino, Roberto Belli, Emanuele Capecelatro, Angelo Curci e Rosella Petrucci; ancora teatro domenica 7 agosto con Una notte d’estate con Shakespeare, medley di alcune delle opere più belle del “bardo” con Manuele Guarnacci e gli allievi e lo staff di Teatro Quindi. Gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Al Casilino Sky Park (in Viale Bella Villa 196) nel quartiere Alessandrino prosegue fino al 31 agosto Summer Slam Park, manifestazione multidisciplinare a cura dell’Associazione Metabolica. Musica, cinema, teatro, a/v digital performance e street art: generi differenti e nuovi stimoli ambientali, sonori e digitali che si fondono nel comune obiettivo di aggregare ogni tipologia di pubblico in un’esperienza condivisa. Il 4 agosto la AvNode Crew porterà sul palco una serie di performance che spaziano dalla Digital art all’AV live, Live Cinema, Visual Music e Creative Coding; il 5 agosto concerto della band romana di hip hop Assalti Frontali; il 6 agosto appuntamento con lo spettacolo Sotto il cielo di 100celle con Paolo Pesce Nanna e Stefano Vigilante; il 7 agosto proiezione all’aperto del film Mondo Cane di Alessandro Celli. Appuntamento alle ore 16 lunedì 8 agosto con ADNA Collective, collettivo impegnato nella promozione di arte e artisti indipendenti nel campo della street art e dell’arte pubblica che presenterà un live painting di Omuf sulle pareti di Casilino Sky Park e un tour delle opere di Alice Pasquini, UNO e Giulio Vesprini già presenti nello spazio; il 9 agosto c’è il Cabaret Astrologico, spettacolo che unisce l’astrologia e le sue previsioni al gioco e all’ironia. L’inizio degli eventi, tutti a ingresso libero, è alle ore 21 a eccezione del live painting di ADNA Collective.

Dal 9 agosto l’Associazione culturale Affabulazione presenta Ferragostia Antica: programma di eventi gratuiti tra spettacoli, musica, circo e visite guidate performative alla scoperta del Borgo di Ostia Antica (in Piazza della Rocca, 13). Si parte il 9 agosto con due appuntamenti alle 18 e alle 19.30 per Dove l’acqua di Tevero s’insala: visita guidata alla Tor Boacciana, la torre medievale costruita sull’antico faro di Ostia, alla foce del Tevere, straordinariamente aperta e che il pubblico potrà scoprire con le guide di Visit Ostia Antica. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso https://www.eventbrite.com.

CINEMA

All’Arena Cinema Parchetto Salario (Via dell’Ateneo Salesiano 107) torna Il cinema oltre, la manifestazione gratuita a cura dell’Associazione Culturale Spin-Off dedicata alla divulgazione dei temi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento, nell’edizione di quest’anno, al tema delle disuguaglianze all’interno e fra le nazioni. Fino al 14 agosto si alterneranno eventi live e dibattiti preserali che faranno da cornice all’attività cinematografica, sempre al centro della manifestazione con proiezioni di grandi capolavori e film popolari, opere sperimentali e cinema d’animazione. Tra gli eventi in programma: il 4 agosto dialogo con Animundi, giovane e innovativa casa di animazione, e proiezione di una puntata della serie tv animata Lampadino e Caramella; a seguire proiezione di Inside out di Pete Docter e Ronnie Del Carmen; il 5 agosto incontro con la regista Laura Luchetti e la montatrice cinematografica Paola Freddi a cui seguirà il film diretto dalla regista, Fiore Gemello. L’8 agosto è in programma 7 Minuti di Michele Placido mentre il 9 agosto, dopo l’incontro con il regista Luca Di Paolo, c’è la proiezione di Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris. Inizio incontri alle ore 21, proiezioni alle 21.30.

Anche quest’anno si accendono i riflettori sull’Isola Tiberina per la 28° edizione dell’Isola del Cinema, il Festival internazionale di cinema e cultura a cura dall’Associazione Amici di Trastevere. Fino al 31 agosto, il meglio della cinematografia nazionale e internazionale con proiezioni, incontri, dibattiti, masterclass di cinema, ma anche presentazioni di libri e poesia. Tra le proiezioni in programma questa settimana alle 21.30, il 4 agosto c’è Giulia di Ciro De Caro che sarà ospite della serata insieme al cast del film; il 5 agosto È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino; il 6 agosto Nostalgia di Mario Martone; il 7 agosto C’mon c’mon diretto da Mike Mills; l’8 agosto La santa piccola di Silvia Brunelli, presenti la sceneggiatrice Francesca Scanu e l’attrice Sofia Guastaferro; il 9 agosto Ennio di Giuseppe Tornatore. Acquisto biglietti online su https://dice.fm/.

Ricca la programmazione estiva di Caleidoscopio alla Casa del Cinema. Nel Teatro all’aperto Ettore Scola, questa settimana si potranno vedere gratuitamente: Venga a prendere il caffè… da noi di Alberto Lattuada (4 agosto), Come te nessuno mai di Gabriele Muccino (5 agosto), Riso amaro di Giuseppe De Santis (6 agosto), l’opera Macbeth diretta da Liliana Cavani (7 agosto), Play time di Jacques Tati (8 agosto) e Hair di Milos Forman (9 agosto). Inizio proiezioni ore 21.

La programmazione di Elsa sotto le stelle, rassegna cinematografica a ingresso gratuito curata dall’Associazione La Mimosa nello Spazio Incontri della Biblioteca Laurentina, questa settimana comincia con una proiezione speciale in omaggio a Renato Nicolini: giovedì 4 agosto è in programma, infatti, il film di Matteo Garrone Estate Romana. Si proseguirà poi con il musical di Norman Jewison Jesus Christ Superstar (5 agosto), il film Song’e Napule dei Manetti Bros. (8 agosto) e Scoop di Woody Allen (9 agosto). Inizio proiezioni ore 21.15.

Continua la programmazione estiva dell’Arena Garbatella allestita da Olivud srl in piazza Benedetto Brin. Questa settimana si potranno vedere: Il ritratto del duca di Roger Mitchell (4 agosto), Ennio di Giuseppe Tornatore (5 agosto), Corro da te di Riccardo Milani (6 agosto), Come un gatto in tangenziale. Ritorno a coccia di morto, ancora di Riccardo Milani (7 agosto), La persona peggiore del mondo di Joachim Trier (8 agosto) e Il capo perfetto di Fernando Léon de Aranoa (9 agosto). Inizio proiezioni ore 21.15. Posti contingentati, prenotazione facoltativa alla mail arenagarbatella@gmail.com. Acquisto biglietti e abbonamenti sul posto (dalle ore 20.30) oppure biglietti online su http://www.2tickets.it.

Prima della pausa estiva, Binario 5 – Fellini, Germi e Pasolini, tra clown, ferrovieri e ragazzi di vita saluta il suo pubblico con le ultime proiezioni al Nuovo Cinema Aquila (Via l’Aquila, 66/74). La manifestazione a cura di RTI Cinema Mundi Cooperativa Onlus e Associazione Culturale Prometeo Lab proporrà: giovedì 4 agosto il documentario di Godfrey Reggio Koyaanisqatsi; venerdì 5 agosto il capolavoro di Yasujiro Ozu Viaggio a Tokyo e La donna del fiume – Suzhou River di Lou Ye; sabato 6 agosto quello di Jan Komasa Corpus Christi e domenica 7 agosto Fatherland di Ken Loach. Inizio proiezioni ore 20.30. Ingresso gratuito contingentato.

KIDS

Nell’ambito di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare a cura dell’Associazione Valdrada in programma al Teatro del Lido di Ostia, il 4 agosto alle 17 appuntamento con il laboratorio per bambini Corpo e Teatro / Materia e Magia: attività teatrale per i più piccoli a cura di Monika Fabrizi volta ad accendere fantasia e immaginazione e favorire la spontaneità nella fisicità e la confidenza con il proprio corpo; il 7 agosto alle 19 gran finale con Chi ha paura di Denti di Ferro?, spettacolo di Danilo Conti e Antonella Piroli con Danilo Conti. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, inizia alle ore 21. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail info@valdradateatro.it.

Tra gli appuntamenti per bambini in programma nel Green Art Festival, a cura di Margot Theatre e Musicopaideia al parco comunale di Prima Porta, Villa di Livia (Via della Villa di Livia, 125) il 4 agosto alle 17.30 c’è il laboratorio naturale Il Grande Albero a cura dell’Associazione Natura per Tutti Onlus: un pomeriggio di attività per far conoscere ai bambini la biodiversità del Parco di Prima Porta e i cicli stagionali che vivono tutti gli esseri viventi. Il 5 agosto alle 16.30 è in programma Il Giardino del Mondo: spettacolo educativo attraverso cui i bambini potranno scoprire quanto le piante siano il vero motore del mondo. Il 6 agosto sempre alle 16.30 da non perdere Le parole della Costituzione, spettacolo per imparare e “giocare” con i più importanti articoli della Costituzione e diventare consapevoli dei propri diritti inviolabili. Entrambe le attività sono a cura di Margot Theatre – Form’Azione con la Direzione Artistica di Valentina Cognatti. Ingresso libero.

Prosegue Hansel, Gretel e la Fata Smemorina, il progetto del Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione Clinicopedagogica e Psicosociale in programma nel Giardino del Teatro Mongiovino (in via Giovanni Genocchi, 15) ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per il ciclo Fiabe e leggende, viaggio attraverso la lettura e la conoscenza delle fiabe e leggende dei diversi paesi del mondo, il 4 agosto si parte verso l’Ucraina, il 5 agosto è la volta della Spagna, l’8 agosto della Finlandia e il 9 agosto della Tunisia. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti per un massimo di 50 partecipanti, con prenotazione obbligatoria alla mail gruppoaccademia.info@yahoo.it o al numero 329.2163484 (anche via Whatsapp).

Per Scegli il Contemporaneo. La rivoluzione siamo noi, a cura di Senza titolo s.r.l., da giovedì 4 e venerdì 5 agosto alle ore 10 appuntamento con Matinée al museo, ciclo di laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni all’insegna dell’arte, dell’immaginazione e della creatività nella suggestiva architettura del MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Tutti gli incontri sono gratuiti e comprendono il biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria solo via mail: info@senzatitolo.net fino a esaurimento posti.

Nell’ambito della manifestazione M’illumino di Teatro a Garbatella di 369gradi srl andrà in scena venerdì 5 agosto alle ore 19 nel cortile del lotto 29 in via G. De Marignolli 10, lo spettacolo per bambini Nonso e Nonsa. Questi sono i nomi dei due teneri e buffi personaggi alle prese con problemi e conflitti semplici o insormontabili, che vivono in un mondo di oggetti antichi e cercano di capire come funziona l’esistenza. Lo spettacolo è realizzato dalla Compagnia Unterwasser, ideazione e regia di Valeria Bianchi, anche sul palco con Aurora Buzzetti e Giulia De Canio. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: prenota369gradi@gmail.com o al 3315881836.