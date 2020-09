IBL Family Rete Quinto apre una nuova sede a Tarquinia

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Giallo Srls, Agente in attività finanziaria di IBL Family – società appartenente al Gruppo Bancario IBL Banca – apre una nuova sede a Tarquinia, in via Tirreno 39, di fronte alle Poste Italiane.

Nell’agenzia, con marchio IBL Family Rete Quinto, è disponibile un ampio ventaglio di soluzioni per rispondere alle diverse esigenze finanziarie delle famiglie, che includono prestiti con Cessione del Quinto, Prestiti Personali, Mutui Ipotecari ed anche Anticipo del trattamento di fine servizio (TFS), il finanziamento che consente ai dipendenti pubblici neopensionati di ricevere la liquidazione maturata evitando lunghe attese e la suddivisione in rate.

La responsabilità dell’agenzia è stata affidata a Cristiano Minniti, che opera da anni nel settore del credito personale.

Antonella De Luca, Amministratore Unico della Giallo, ha dichiarato: “E’ con molto piacere che annunciamo l’apertura di questa nuova agenzia, e la rinnovata collaborazione con Cristiano Minniti. In questi anni, Cristiano ha dimostrato di essere un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie del territorio di Tarquinia, Civitavecchia e Viterbo. Riteniamo che questa nuova apertura possa portare grandi soddisfazioni alla nostra squadra”.

“Lavoro in questo settore da circa 12 anni. La mia esperienza professionale mi ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita dei prodotti di finanziamento e ho anche avuto modo di rafforzare il mio legame con il territorio. L’avvio di questo nuovo percorso nell’agenzia IBL Family Rete Quinto di Tarquinia mi entusiasma e sono confidente che riusciremo a raggiungere importanti traguardi mettendo a disposizione dei clienti prodotti convenienti ed un servizio sempre attento e puntuale” ha detto Cristiano Minniti.

Giallo Srls è iscritta all’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, al n.A10438.

IBL Family Rete Quinto è la rete agenti di IBL Family, società specializzata nel settore della Cessione del Quinto, che riunisce sotto un unico marchio agenti selezionati per elevate competenze e capacità consulenziale.