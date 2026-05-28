IC “Ettore Sacconi”, una giornata dedicata all’inclusione e alla sensibilizzazione sulla disabilità visiva

Pubblicato il

L’Istituto Comprensivo Ettore Sacconi di Tarquinia ha promosso nei giorni scorsi una giornata di sensibilizzazione dedicata al tema della disabilità visiva, realizzata in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto di inclusione scolastica “L’orto dell’amicizia” e ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare gli alunni a una cultura fondata sull’ascolto, sul rispetto e sulla comprensione delle diverse modalità percettive del mondo.

L’incontro con Nyson e i giochi inclusivi

Tra i momenti più significativi dell’esperienza, l’incontro con Nyson, cane guida che ha permesso ai bambini di comprendere concretamente il ruolo fondamentale svolto nell’autonomia quotidiana delle persone cieche o ipovedenti. Gli studenti hanno partecipato anche a giochi inclusivi, tra cui attività con la palla sonora ed esercizi pensati per stimolare ascolto e percezione uditiva, sperimentando modalità alternative di relazione con lo spazio e con gli altri.

Il libro tattile e la scoperta del Braille

Elemento centrale del percorso è stata la realizzazione di un libro tattile ispirato alla storia dei “semini viaggiatori”. Attraverso materiali diversi, texture e rilievi multisensoriali, i bambini hanno sperimentato una narrazione che va oltre il solo supporto visivo, avvicinandosi al linguaggio tattile utilizzato da persone cieche o ipovedenti.

Particolarmente significativo anche il laboratorio dedicato alla scrittura Braille: guidati da un insegnante specializzato, gli alunni hanno utilizzato la dattilobraille per comporre il titolo del libro. Un’esperienza che, sottolineano i docenti promotori del progetto, ha permesso ai più piccoli di sviluppare curiosità, consapevolezza e sensibilità verso forme diverse di comunicazione e apprendimento.

Clicca qua per ricevere le notizie locali su WhatsApp
Il modo più semplice per sapere cosa succede a Tarquinia e a Montalto

Ogni venerdì extraletter, il riepilogo settimanale delle notizie locali. Clicca per iscriverti