Il 31 agosto la sedicesima edizione de “La Notte delle Candele” a Vallerano

La sedicesima edizione de “La Notte delle Candele” di Vallerano torna sabato 31 agosto con il tema “C’era una volta”, trasformando il suggestivo borgo della Tuscia viterbese in un luogo da fiaba. Questo evento unico attira turisti da tutta Italia e dall’Europa, desiderosi di vivere una notte romantica immersi in straordinarie scenografie di candele. Ogni angolo, via e piazza di Vallerano sarà animato da performance culturali di ogni genere, offrendo un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

Musica, teatro e danza: un viaggio nelle favole

A partire dal calar del sole, il borgo di Vallerano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con diciotto performance site specific che si susseguiranno per tutta la notte. Gli artisti renderanno omaggio alle fiabe più amate, come Cappuccetto Rosso, interpretato dall’Orchestra Stralunata, e Alice nel paese delle meraviglie, portato in scena dalla scuola del teatro San Leonardo. Non mancheranno momenti dedicati alla danza con La bella addormentata nel bosco reinterpretata dal Dance Project Studio 29. Il tutto sarà accompagnato da un video proiettato nella piazza principale, che racconterà la storia della manifestazione, dalla sua nascita fino a oggi.

Esperienze culinarie e un concorso fotografico

Per rendere la serata ancora più speciale, lungo il percorso saranno presenti diversi punti di ristoro, dove i visitatori potranno gustare prelibatezze locali. Il biglietto d’ingresso costa € 7,00, ed è acquistabile online o direttamente all’entrata del paese, con ingressi gratuiti per i bambini fino a 4 anni e ridotti per quelli dai 5 ai 10 anni. Inoltre, per facilitare l’accesso, saranno disponibili bus navetta gratuiti da ogni parcheggio indicato. Come ogni anno, sarà possibile partecipare al concorso fotografico inviando tre scatti realizzati durante l’evento: il vincitore riceverà un premio di € 100,00, mentre il secondo classificato otterrà una menzione speciale. La mappa dettagliata degli artisti, degli eventi e dei luoghi è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione, permettendo a tutti di pianificare al meglio questa notte indimenticabile.