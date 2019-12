Il 5 gennaio il Teatro popolare di Tarquinia torna ad esibirsi alla Parrocchia di Santa Lucia Filippini

Riceviamo e pubblichiamo

Torna a Tarquinia presso il Teatro della Parrocchia Santa Lucia Filippini la compagnia Teatro popolare di Tarquinia con uno spettacolo esilarante “La pazzia… conseguenza dell’equivoco” di Annibale Izzo ispirata al “Medico dei pazzi” di E. Scarpetta con la regia dello stesso autore.

Uno spettacolo che è giunto già alla sua decima replica in solo sei mesi dal debutto e che sta dando tante soddisfazioni a tutti i componenti dell’Associazione raccogliendo tanti premi in vari concorsi teatrali regionali ed extra regionali.

Un appuntamneto importante sia per la compagnia che per i sostenitori locali che attendevano da tempo questo evento. Il Teatro popolare di Tarquinia, compagnia pluridecorata con più di 30 anni di attività (è nata il 23/04/1987) ritorna ad esibirsi nella sua cittadina il giorno 5 Gennaio 2020 alle ore 17.00. Appuntamento da non perdere e risate assicurate.

Considerato il numero limitato dei posti e preferita la prenotazione. INFO : 3387709057 – 3335256968, oppure presso la Parrocchia di Santa Lucia Filippini o qualsiasi componente della compagnia.

Il Cast:

Personaggi Interpreti

Arturo- Massimino Di Benedetto

Michele- Massimo Scirocchi

Peppino- Alessandro Vitali

Raffaele- Domenico Ligi

Felice- Annibale Izzo

Amalia- Maria Superti

Rosina e La Vedova Catia Subrizi

Concetta- Antonella Calvani

Margherita- Antonella Perroni

Carlo- Vittorio Sensi

Giulio- Gianluca Ricco