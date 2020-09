Il 5 settembre doppio appuntamento con il Gruppo astrofili Galileo Galilei di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 5 settembre due eventi in contemporanea per il Gruppo astrofili Galileo Galilei di Tarquinia.

A un anno di distanza, il GrAG è pronto a tornare a Labaro, quartiere di Roma nord, precisamente nel parco Marta Russo , per dare vita alla serata astronomica in collaborazione con la Festa dell’Unità.

Per tutto il fine settimana, il 3-4-5-6 settembre, il parco si accenderà con dibattiti, cinema e teatro all’aperto, danze e altre curiose attività, mentre sabato, dalle 20:30 fino a mezzanotte, l’associazione Gruppo Astrofili Galileo Galilei, grazie ai propri professionali telescopi, farà apprezzare ai più curiosi Giove, Saturno, la Luna oltre ad altri oggetti del profondo cielo, il tutto accompagnato da brevi spiegazioni e approfondimenti.

Vi aspettiamo dunque numerosi a partecipare e condividere con noi questa passione che negli ultimi anni ci ha dato modo di realizzare numerosi eventi non solo a Roma ma in tutto il Lazio. Per esigenze sanitarie dovute al COVID-19, è obbligatorio l’uso della mascherina.

Grazie al Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia sabato 5 settembre sera, all’esterno del Bunker Soratte sarà possibile osservare i principali astri più luminosi della volta celeste attraverso i telescopi installati nel piazzale e sul terrazzo della Casa delle arti e dei mestieri!! L’ingresso al sito museale ipogeo è su prenotazione obbligatoria, prevede la registrazione in situ e la visita guidata così come l’accesso all’intera area museale esterna è regolata da specifiche disposizioni anti-CoViD 19,pertanto le date indicate potrebbero subire modifiche ai sensi delle norme nazionali.

Su tutti gli spazi ipogei e nell’area esterna è obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale minima di 1m.

Le prenotazioni obbligatorie per mail su bunkersoratte@gmail.com o per telefono al 380.3838102 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente.

I numeri per turno di visita sono ridotti vi preghiamo di prenotare per tempo!

ORARI DI VISITA:

Sabato 5 Settembre:

Sera 18:30 ogni 30 minuti fino alle 22:30

Prenotazioni entro le ore 24.00 di venerdì 4 Settembre

INFORMAZIONI GENERALI: La durata media di ogni visita guidata è di circa 2h ed il biglietto d’ingresso prevede un contributo di 10,00€ (eventuali riduzioni sul sito).

Il percorso sotterraneo, illuminato e interamente pianeggiante, non presenta alcuna difficoltà ma si consigliano scarpe comode e un indumento caldo, in quanto la temperatura interna si aggira sui 12°C.

INDICAZIONI STRADALI: il paese di Sant’Oreste è facilmente raggiungibile tramite la via Flaminia o attraverso la A1 (uscita Ponzano romano-Soratte).

NOTA BENE: i tour sono garantiti con qualsiasi condizione meteo poichè si svolgono interamente al coperto.

Per ulteriori informazioni leggete il Regolamento di visita che troverete sul nostro sito www.bunkersoratte.it o visitate la nostra pagina Facebook Bunker Soratte. Per prenotare la vostra visita chiamate al 3803838102 o mandate un’email a bunkersoratte@gmail.com