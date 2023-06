“Il Battello Parlante”: con l’Associazione Sabate il 3 giugno navigazione narrata sul lago di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Narrazioni sul lago alla scoperta dell’identità locale. Nell’ambito delle iniziative Tesori Naturali 2023 del Parco di Bracciano-Martignano, l’Associazione Culturale Sabate promuove sul lago di Bracciano per sabato 3 giugno 2023 il “Battello Parlante”. Originale tour in battello in navigazione sul lago di Bracciano nel corso del quale i partecipanti saranno intrattenuti da letture drammatizzate a cura di attori professionisti riguardanti la storia e la cultura del territorio scritti appositamente. Verrà inoltre servito a bordo ai partecipanti un aperitivo a base di pesce di lago e vini di cantine locali. Rientrati ad Anguillara sarà possibile visitare il Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” che custodisce oggetti ed utensili della vita di un tempo.

Appuntamento: Piazza del Molo, Anguillara Sabazia presso il pontile. Prevista una quota di partecipazione: adulti 30 euro, bambini 15 euro, tutto compreso. Prenotazione obbligatoria entro le 20 del 2 giugno 2023 al numero Graziarosa Villani, 360/805841, associazionesabate1@tiscali.it