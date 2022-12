Il punto sulla lunga settimana sportiva della pallavolo a Tarquinia

Prestazione avvincente quella delle ragazze allenate dal Mr Massimo Pastore, che hanno incontrato le pari livello nel pomeriggio di sabato 3 dicembre; tre i set guadagnati contro i due della “It&s Volley Viterbo”: i primi due giocati a alto livello, con parziali 25/22, 25/19; poi l’arresto al terzo e al quarto, 21/25, 15/25, dove lo svantaggio ha registrato un negativo di dieci punti; infine la consacrazione al tie break, 15/13. «Soddisfatto della prestazione: nei primi due set abbiamo speso molte energie, e nel terzo non siamo riusciti a mantenere la concentrazione necessaria – il commento del Mr – la squadra però c’è, e al quinto set siamo ritornati in campo; due gli infortuni, ma ci auguriamo che siano lievi. Restiamo secondi in classifica alla quarta giornata di campionato». Le atlete: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Gaia Ferretti, Erika Zamboni, Beatrice Sacconi, Linda Cannoni, Marzia Tifi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Micol Gufi, Susanna Benedetti.

Martedì 29 novembre la prima del Campionato infrasettimanale Under 16, che ha visto lo scontro tra la Società cittadina e la “Asd Scp Orte 1967”; le nostre atlete si aggiudicano il match chiudendo 3-1, con parziali 25/15, 21/25, 25/20, 25/14. Il coach Fabio Angelucci: «Proseguiamo a livello societario nel progetto di valorizzazione dei nostri tesserati; con la partecipazione ai vari “Campionati Under”, diamo la possibilità alle nostre atlete di disputare più partite, al fine di acquisire quell’esperienza necessaria per confluire in prima squadra. L’Under 16 è uno degli step principali di questo percorso formativo, e con l’esordio vincente di martedì abbiamo potuto constatare la bontà di questo progetto. L’estrema sinergia tra i tecnici, la grande passione delle atlete abbinate alla disponibilità delle famiglie nel supportare i vari impegni sportivi stanno portando ai migliori risultati». In campo Alessandra Cipicchia, Miriam Parrano, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Anna Farroni, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Fernanda Battista, Sofia Stella Filippone, Susanna Benedetti, Matilde Felici, Elisa Gentili.

La tarda mattinata di domenica 4 dicembre ha visto in campo le ragazze dell’Under 13, nello scontro casalingo contro il “Libertas Montefiascone”; primo set aggiudicato dal sestetto dei locali: buone azioni individuali e qualche felice intuizione. L’arresto al secondo e al terzo set, con parziali 25/18, 14/25, 18/25. Due punti in classifica in tre giornate, uno a set vinto, queste le regole Fipav per il Campionato Under 13. Il coach Fabio Angelucci: «un passo indietro rispetto ai miglioramenti visti nell’ultimo incontro, ma il rendimento altalenante è tipico delle squadre giovanili; in palestra continueremo il lavoro già iniziato per dare maggiore stabilità ai fondamentali, così da affrontare in maniera più serena le dinamiche di gioco». In campo Maria Letizia Sposetti, Sofia Crocchioni, Angelica Viscarelli, Maria Benedetti, Asia Bruschi, Annamaria Emiliozzi, Giada Atzori, Lara Tombini, Martina Viscarelli, Sara Ciuffatelli.

Domenica 4 dicembre, in prima mattinata, il match che ha visto schierate nella palestra Jacopucci le due squadre imbattute del Campionato Under 14: “A.s.d.pallavolo Tarquinia” vs “Moccia Civitavecchia Volley Academy”; due squadre organizzate, ben schierate in campo, capaci di giocate efficaci e coinvolgenti. Qualche individualità ha fatto la differenza e ha ingrigito la quinta di campionato: «Perdere l’imbattibilità in casa, contro la squadra con la quale condividevamo la vetta della classifica, rende un po’ meno amara la battuta di arresto. Come abbiamo sempre detto, il percorso di crescita di questo gruppo deve essere basato su una crescita costante, che passa inevitabilmente anche dalle sconfitte. Gli stessi risultati sportivi, che a volte non coincidono con quelli prestativi, danno un ulteriore impulso motivazionale su quello che sarà il lavoro tecnico tattico in palestra. Al termine del match, ho visto le ragazze amareggiate, ma animate dalla voglia di riscattarsi già dal prossimo match – il coach Angelucci – Voglio dire alle mie atlete: “Testa alta e orgogliose del cammino fin qui svolto!”; adesso ci rituffiamo in palestra e lavoreremo ancora di più: così non ci trovanno sprovvisti per le nuove sfide». In campo Anna Farroni, Matilde Felici, Helena Gentili, Giulia Mazzacane, Irene Rinalducci, Susanna Benedetti, Elisa Gentili, Rachele Petreti, Matilde Bandiera, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico.

Il pomeriggio di domenica 4 dicembre ha visto schierate in campo le formazioni della compagine guidata da Diego Lecca e della romana Afrogiro, squadra a metà classifica in questa nona giornata di Campionato Regionale Serie D; sconfitta che brucia, con interminabili set ai vantaggi, chiusi in improbabili 29/31, finanche 31/33. Il Mr: «Avremmo dovuto chiudere ai primi due set, invece ci è mancato quel pizzico di cattiveria agonistica necessaria in un Campionato di livello come il nostro; la paura di sbagliare, di incassare il colpo ci ha strappato la vittoria. Ma guardiamo avanti: sabato lo scontro diretto col Frascati non ci troverà impreparati». In campo

Marco Lamberti, Besir Suljejmani, Paolo Contestabile, Matteo Pestelli, Ken Frederik Tenorio Rodriguez, Alessio Solustri, Roberto Arilli, Marco Parise, Fabio Ceccarini, Matteo Riti, Giorgio Meloni, Francesco Maltese, Manuel Ara, Luca Leoncelli.

Rimandato il torneo amichevole con Montalto e Farnese, i piccoli e i piccolissimi del Volley S3 sono scesi comunque in campo sabato mattina, con un allenamento dedicato al gioco: «abbiamo voluto dare ai nostri giovani una occasione in più oltre quelle settimanali – il Mr Emiliano Lamberti – per acquisire maggiore fiducia nei propri mezzi e esultare con loro, vederli felici di divertirsi con la palla, nello spirito del Volley S3».