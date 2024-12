Il RomAccordion Trio in concerto al BolsenArte Winter Edition

Dopo il successo del concerto nel corso della kermesse estiva, torna a BolsenArte il RomAccordion Trio per un appuntamenti di inizio inverno: l’ensemble di fisarmoniche, composto da Andrea Tocci, Danilo Galli e Daniele Lancianese, si esibirà domenica 22 dicembre alle ore 18 presso il Teatro San Francesco. L’evento, organizzato dal Comune di Bolsena con la direzione artistica del maestro Francesco Traversi, è a ingresso gratuito e proporrà un repertorio che spazia dai brani natalizi ai classici intramontabili della musica leggera e swing.

Un repertorio che celebra la versatilità della fisarmonica

Il programma del concerto prevede un viaggio musicale che metterà in luce le potenzialità timbriche ed espressive della fisarmonica, strumento inventato nel 1829 dal viennese Cyrill Demian. Sebbene la fisarmonica sia spesso associata alla musica popolare, il Trio esplorerà anche brani tratti dal repertorio classico e contemporaneo, come quelli di Alban Berg e Astor Piazzolla. Sarà un’occasione per il pubblico di apprezzare la versatilità dello strumento in un contesto che unisce tradizione e innovazione.

Un appuntamento tra musica ed emozioni

Il concerto del RomAccordion Trio promette di offrire un’esperienza coinvolgente, capace di evocare ricordi e emozioni attraverso un repertorio variegato e originale. L’evento rappresenta un momento di intrattenimento unico nel panorama natalizio di Bolsena, confermando il successo della collaborazione tra artisti e istituzioni locali per la valorizzazione della cultura musicale.