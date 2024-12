Il Tarkna supera l’esame di maturità: Felici e Ardu per battere la capolista

Se doveva essere una prova di maturità, la risposta è stata più che positiva: nel match di vertice della decima giornata del girone di Seconda categoria, il Tarkna supera la (ormai ex) capolista Polisportiva Farnese e confermano voglia e talento per un campionato in alta quota.

Primo tempo: buon calcio e doppio vantaggio

Nella vittoria di ieri c’è tutto quello che serve per mostrarsi squadra: un primo tempo giocato con piglio e organizzazione, le giocate individuali e la capacità di soffrire o resistere nei momenti più difficili della ripresa. Il risultato è un 2 a 1 che fa festeggiare il pubblico tarquiniese, di nuovo molto nutrito.

La cronaca vede i padroni di casa sbloccare presto la gara: punizione di Tamiri e Felici, di testa, indirizza il match. A una manciata di secondi dal riposo è Ardu a inventarsi il doppio vantaggio: dribbling per liberarsi di un avversario e botta sotto la traversa per andare negli spogliatoi sul 2 a 0.

La ripresa: sacrificio e determinazione

Se un difetto si può trovare ai ragazzi di Bellucci è la mancanza del colpo del KO a inizio ripresa: le occasioni ci sono, ma il non realizzarle consente alla Polisportiva Farnese di riaprire la gara dopo un’ora di gioco, con Menci di testa. Il resto è sacrificio e voglia di difendere un risultato meritato.

Il triplice fischio porta entusiasmo e la possibilità di vivere un bel Natale: prima delle feste, infatti, c’è un altro turno in casa, contro il Gradoli, in una giornata in cui molte concorrenti dirette si incontreranno tra loro.

Il tabellino

Tarkna 2017 – Polisportiva Farnese 2-1

Reti: 8′ Felici, 43′ Ardu (T), 15′ st Menci (PF)

TARKNA 2017: Tosini, Bellucci, Ciurluini, Palumbo (dal 15’ st Olivieri M.), Zacchei, Felici, Pilotti, Tamiri, Elisei (dal 15’ st Barcaroli), Ardu (dal 15’ st Brunori), Olivieri G. (dal 15’ st De Angelis) A disp: Graziano, Mancini, Caria, Tonicchi, Raspini. All: Bellucci

POL. FARNESE: Pica, Cucchiari, Molina, Fioramanti, Foscoli, Caciari (dal 23’ st Ricci), Devoti, Dragomirescu, Menci, Baschetti (dal 12’ st Pernarella), Matamba (dal 27’ pt Servignani). A disp: Macchioni, Pietrini, Plesati, Marchio, Basili, Rappuoli.

Arbitro: Iovino di Civitavecchia

Ammoniti: Bellucci, Pilotti, Olivieri M. (T); Caciari, Pernarella, Fioramanti (PF)