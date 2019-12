Il Tarquinia Calcio festeggia i suoi 90 anni: stasera 20 dicembre una festa fatta di emozioni e ricordi

Riceviamo dal Tarquinia Calcio e pubblichiamo

Una ricorrenza particolare, preziosa, unica nel panorama sportivo di Tarquinia: in questi giorni – esattamente lo scorso due dicembre – è caduto il novantesimo anniversario dalla costituzione del glorioso Tarquinia Calcio.

E se in quell’occasione la prima squadra della società che porta il nome e i colori blugranata dello storico sodalizio ha festeggiato vincendo in campo, ora è la volta di una celebrazione con la città che ricordi le tante storie di questi novanta anni di passione calcistica.

Così, venerdì 20 dicembre, presso il Camping Village Tuscia Tirrenica, a Tarquinia Lido, si terrà una serata per festeggiare questo anniversario: a partire dalle 18 e 30, spazio alle storie, ai ricordi, alle emozioni. A fare da contorno, tante foto che raccontano questi nove decenni di tifo e amore per i colori blugranata: alcuni dei protagonisti saranno presenti – e a loro la società consegnerà un ricordo della manifestazione – altri, purtroppo, potranno solo essere ricordati per il segno che hanno lasciato nella storia del Tarquinia Calcio. Un momento da non perdere per i tanti giocatori, vecchi e nuovi, che hanno vestito la casacca blugranata, per i tifosi e in generale per gli appassionati di calcio e di sport cittadino.