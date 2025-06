Il Teatro Popolare di Tarquinia porta in scena “Tutta colpa del TG” a Marino: successo per la commedia di Annibale Izzo

Apprezzamento e applausi hanno accompagnato la recente esibizione del Teatro Popolare di Tarquinia a Marino, dove la compagnia ha portato in scena la commedia brillante “Tutta colpa del TG”, scritta e diretta da Annibale Izzo. L’evento si è svolto nell’ambito di una rassegna teatrale promossa dall’Associazione Trousse con il patrocinio del Comune di Marino, confermando la continuità della collaborazione tra l’organizzazione culturale locale e la realtà teatrale tarquiniese.

Una regia curata e un cast affiatato

Lo spettacolo si apre con una scena dal ritmo vivace, che ha immediatamente coinvolto il pubblico. Il cast, composto da Massimo Bernabei, Valeria Costa, Isabel Hernandez Garcia, Massimo Scirocchi, Maurizio Favi e Sandra Inghes, ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori per l’intera durata della rappresentazione, con tempi scenici ben calibrati e interpretazioni efficaci. La regia di Annibale Izzo ha valorizzato ogni elemento del testo, ponendo attenzione ai dettagli e offrendo una lettura scenica originale e dinamica. La componente tecnica è stata curata da Marcello Costa (audio e luci), con la collaborazione di Fabio Prili e Margherita Bernabei in qualità di assistenti di scena.

Teatro e promozione del territorio

Il Teatro Popolare di Tarquinia prosegue così nel suo impegno di promozione culturale, portando in tournée nel Lazio e in altre regioni italiane opere originali che coniugano comicità e riflessione. Anche in questa occasione, la compagnia ha saputo rappresentare con qualità e professionalità la vivacità artistica della città di Tarquinia. Il legame con Marino si consolida grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e dell’Associazione Trousse, che continuano a sostenere iniziative teatrali di valore e ad accogliere con favore le proposte della compagnia tarquiniese.