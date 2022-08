Il Trenino del Gusto pronto a un nuovo viaggio: il 13 agosto visita guidata con aperitivo a Tarquinia

Torna a Tarquinia il Trenino del Gusto: dopo i due appuntamenti di luglio, sabato 13 agosto nuova opportunità per scoprire Tarquinia, la sue storie – che dall’antichità etrusca arrivano al fascino medievale e ai giorni nostri –, i suoi personaggi, i suoi misteri e lo straordinario gusto dei sapori della suo territorio immerso nella natura.

Dalle torri al mare dall’antico porto di Gravisca al centro storico: a bordo del trenino e guidati dai racconti e le spiegazioni della guida turistica Claudia Moroni, i passeggeri scopriranno un volto del tutto nuovo della città, vivendone strade e vie e godendosi il relax, sino all’aperitivo-degustazione in un’esclusiva location privata nel cuore del centro storico tarquiniese.

Organizzato da My Love Italy in collaborazione con il Comune di Tarquinia, l’appuntamento – cui farà seguito un’ulteriore data, il 2 settembre prossimo – prevede il ritrovo alla Barriera San Giusto alle ore 18 per iniziare un viaggio di due ore e trenta con spostamenti a bordo del trenino turistico: una serata che si concluderà, come detto, con un aperitivo/degustazione nel centro storico.

Per la prevendita – prezzo a persona per adulti di euro 15,00, per i ragazzi da 4 a 11 anni euro 8,00, gratuito da 0 a 3 anni – ci si può rivolgere all’Infopoint di Tarquinia, presso la Sala capitolare degli Agostiniani, alla Barriera San Giusto, contattabile al numero 0766 849 282. Per ogni informazione, è inoltre possibile contattare My Love Italy al 327 730 9039.