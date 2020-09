Il turismo di Londra è destinato a essere più colpito dalla pandemia di coronavirus rispetto a ogni altra città in Europa

Sperare che i turisti vogliano cogliere l'”opportunità di una vita” per godersi i tesori senza la folla piuttosto che immaginare il centro di Londra come una “città proibita”: è quanto sperano i leader delle aziende del settore turistico della capitale britannica all’alba dell’autunno del coronavirus.

Nick Bodger, responsabile dello sviluppo culturale e dei visitatori della City of London Corporation, ha affermato che è difficile prevedere cosa accadrà poiché la situazione è “instabile, cambia continuamente”. Tuttavia, il World Tourism and Travel Council ha previsto che Londra sarà la città europea più colpita e, di certo, la più colpita nel Regno Unito. L’ente prevede che il virus con le sue conseguenze possa portar con sé 3 dei 4 milioni di posti di lavoro del turismo a livello nazionale e un’emorragia di 22 miliardi di sterline.

La notizia arriva all’indomani della notizia secondo cui la City ha cancellato l’appuntamento, pur in scala ridotta, del Lord Mayor’s Show a novembre, che avrebbe dovuto essere trasmesso in televisione per evitare la folla a causa della pandemia. “Un luogo culturalmente vivace attrae una forza lavoro e poiché attrae una forza lavoro di talento è attraente anche per le imprese. – le parole di Bodger – Abbiamo davvero bisogno di quel vantaggio competitivo”.

L’anno scorso lo Square Mile ha visto 21 milioni di visitatori per attrazioni come la Cattedrale di St Paul, il Museum of London e la Torre di Londra, appena oltre il confine a Tower Hamlets, chiudendo il suo anno migliore in termini di visite e presenze. Ma in questo agosto c’è stato un calo dell’86% dei visitatori nelle attrazioni della zona.

I musei della City stanno vedendo meno numeri che altrove a Londra, ma Bodger ha detto: “I luoghi più tranquilli offrono ugualmente un’opportunità unica nella vita per visitare i luoghi turistici chiave senza la folla”. E alcune delle attrazioni, tra cui l’imminente spettacolo di Noel Coward alla Guildhall Art Gallery di proprietà della City e una mostra all’aperto Faith in the City a Guildhall Yard e Aldgate Square, promettono di essere grandi progetti.

Bodger ha aggiunto che le recenti iniziative di salute pubblica per ridurre le possibilità di diffusione del virus hanno colpito duramente questo settore: “Abbiamo visto cifre letteralmente crollare nelle ultime settimane e penso che questo sia il fattore paura”. Per dare idea della situazione, Bodger ha spiegato come i numeri al Visitor Information Centre di fronte alla Cattedrale di St Paul – l’unico a Londra – siano sempre un barometro dei brutti momenti. Ebbene, sono in calo del 97% poiché la maggior parte delle visite proviene solitamente da turisti stranieri.

Altro dato indicativo è quello dei trasporti. Normalmente il numero di passeggeri sui trasporti pubblici aumenta a settembre quando riprendono le scuole, ma gli ultimi dati di Transport for London mostrano come i livelli di passeggeri sulla metropolitana siano diminuiti del 72%, e sugli autobus del 53%.