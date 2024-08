In ricordo di Mihaela Mihai

Riceviamo da Monica Calzolari, Direttrice scientifica del Parco della Pace di Tarquinia, e pubblichiamo

Mihaela Mihai nel 2009 era arrivata a Tarquinia dalla Romania con i suoi tre piccoli: Bianca di undici anni, Samuel di sei e David di cinque. Con loro dormiva per strada, perché non aveva casa, però li portava a scuola. A scuola lavorava Nicoletta Axinte, anche lei rumena, impegnata in un progetto dell’Associazione umanitaria Semi di Pace.

Nicoletta indirizzò Mihaela all’Alberata Dante Alighieri, dove all’epoca si trovava la sede dell’Associazione. «Era un tardo pomeriggio piovoso di ottobre̶ ricorda Giancarlo Andreoli, volontario dell’Associazione – e Mihaela cercava una coperta per ripararsi con i suoi piccoli; avrebbe dormito all’aperto anche quella notte». Giancarlo l’accompagnò in albergo per quella notte e il giorno dopo Erika Biagioni, segretaria dell’Associazione, trovò una sistemazione presso l’AVAD al Lido.

Tutta la comunità accogliente della Città di Tarquinia si mobilitò per dare solidarietà e aiuto. L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Tarquinia, Enrico Leoni, rese disponibile una casa popolare, come sistemazione positiva. Un agricoltore benefattore le fece un contratto di lavoro e le permise di ottenere quanto necessario: residenza, assistenza mutualistica, scuola per i figli e altro.

Purtroppo, dopo poco tempo, Mihaela iniziò un doloroso calvario, per un tumore al seno che, nonostante un intervento chirurgico al Gemelli, si estese alla colonna vertebrale. La Croce Rossa di Tarquinia intervenne allora per aiutarla, mettendo a disposizione un automezzo per accompagnarla alle sedute di radioterapia all’Ospedale Gemelli e un contributo molto sostanzioso per coprire le spese sostenute per i frequenti viaggi a Roma.

Nicoletta e Giancarlo hanno sempre seguito Mihaela e i bambini, a scuola e nelle necessità quotidiane e Mihaela ha sempre manifestato gratitudine ai suoi amici, fino all’ultimo. È stata fortissima, nonostante la malattia, nell’allevare i suoi tre figli che hanno studiato e ora lavorano a Tarquinia.

Mihaela si è spenta il 26 luglio 2024 a soli cinquantaquattro anni e oggi, giovedì 1° agosto, sta facendo finalmente ritorno in Romania, accompagnata dai figli che hanno voluto esaudire il suo desiderio di essere sepolta nel suo paese. Tutta la comunità accogliente di Tarquinia si stringe attorno a lei e alla sua famiglia in questo viaggio di ritorno, con la preghiera che il Signore la accolga nel suo Regno, mamma tra tutte le mamme.