Inaugurati i presepi nel centro storico di Vitorchiano

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Sono stati inaugurati i presepi realizzati nel centro storico di Vitorchiano, che saranno visitabili per tutto il periodo delle festività fino al 9 gennaio 2022. Un piccolo e suggestivo tour per riscoprire la storia, il valore e il vero significato del presepe, tra fede e tradizione. L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi natalizi allestito dall’amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il mondo dell’associazionismo e del volontariato locale.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Ruggero Grassotti e la dirigente scolastica, professoressa Giovanna Diana, che è rimasta entusiasta dei lavori esposti, sottolineando in particolare del presepe della professoressa Ornella Mei e dei suoi alunni della scuola secondaria di primo grado “Pio Fedi” di Vitorchiano, che hanno realizzato l’Adorazione dei Magi, un altro pannello del presepe ispirato al dipinto su tavola di Gentile da Fabriano, il maggior esponente del gotico internazionale in Italia.

Come già avvenuto lo scorso anno, anche in questo 2021 i presepi di Vitorchiano partecipano al concorso nazionale “W i Presepi” organizzato dall’AGe (Associazione Genitori). Dopo il successo del 2020, Vitorchiano si presenta come campione in carica proprio con il lavoro dei ragazzi della professoressa Mei.

Il Comune di Vitorchiano ringrazia per la collaborazione tutte le associazioni, la Pro Loco e il Comitato Festeggiamenti di San Michele Arcangelo, che giorno dopo giorno contribuiscono a far crescere e conoscere sempre di più il territorio e le sue eccellenze, costituendo un grande valore aggiunto per l’intera comunità.