Incendio di sterpaglie a San Giorgio a Tarquinia: intervento dei Vigili del Fuoco e volontari AEOPC

Un incendio si è sviluppato martedì scorso in località San Giorgio a Tarquinia ed ha interessato una delimitata area in un campo di sterpaglie. Sul posto a seguito di alcune segnalazioni sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari AEOPC attivati dalla Sala operativa regionale. L’incendio è stato spento grazie al tempestivo intervento, impedendo alle fiamme di propagarsi ulteriormente a causa del vento. L’attento lavoro di squadra tra Vigili del Fuoco e volontari AEOPC mette ancora una volta in evidenza la costante presenza per le emergenze meteo e attività antincendio degli operatori a garanzia del territorio. Il Presidente AEOPC Alessandro Sacripanti ha ringraziato i pompieri e i volontari per il lavoro svolto e ricorda che per segnalare un incendio si può contattare il 115 dei Vigili del Fuoco oppure 803555 della Protezione Civile Regionale.