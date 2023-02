Incentivi, sconti in fattura e detrazioni: con gli specialisti di Castra un doppio aiuto per approfittare delle opportunità per la casa

Gli incentivi fiscali sono strumenti di enorme utilità per ristrutturare casa, realizzare interventi da tempo programmati ora più facilmente realizzabili o mettere mano a mobili e arredo della propria abitazione. Ma certo destreggiarsi tra decreti, leggi di bilancio, bonus e cavilli non è semplice: da questo punto di vista arriva un doppio aiuto dagli specialisti di Castra srl, pronti non solo a guidare i clienti tra le molte opportunità ancora attive, ma anche e soprattutto a metterle in pratica con le soluzioni più opportune, con l’esperienza e la professionalità di un’azienda storica come garanzia di successo.

Iniziamo facendo chiarezza e differenziamo i bonus con “sconto in fattura 50% o 65%” da quelli che consentono una detrazione al 50% o al 36%. Nel primo caso, infatti, è la stessa Castra srl ad effettuare lo sconto diretto (appunto “in fattura”), occupandosi anche di tutte le pratiche necessarie; nel caso della detrazione, invece, sarà il cliente a dover provvedere a richiederla in sede di dichiarazione dei redditi, ottenendo poi indietro la cifra nel corso dei successivi 10 anni.

Sul sito di Castra srl è disponibile una pagina che riassume tutte le differenti opportunità, offendo per ciascuna tutte le necessarie specifiche.

Diamo, però, un rapido sguardo a tutti gli ambiti “beneficiari” delle opportunità di risparmio.

Partendo dalle caldaie, con l’offerta Ecobonus – Zero stress che permette di migliorare la classe energetica della propria abitazione approfittando di uno sconto immediato in fattura del 65%, con sopralluogo e preventivo gratuiti.

Stesso obiettivo – il miglioramento dell’efficienza energetica, ma in questo caso anche dell’estetica e del confort – ma strumento diverso: Ecobonus Infissi con tante soluzioni proposte da Castra e sconto in fattura del 50%.

Stessa percentuale di sconto in fattura per i condizionatori, così come è previsto il 50% di sconto su tutte le collezioni di pavimenti e rivestimenti, approfittando degli incentivi fiscali del Bonus Casa.

Passiamo ora al capitolo detrazioni. Il Bonus Mobili 2023 garantisce un’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti, destinati all’arredo di un immobile abitativo ristrutturato, operativa fino al 31 dicembre 2024, con una percentuale di detrazione confermata al 50% delle spese sostenute: il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione sarà di 8.000 euro nel 2023, per tornare a 5.000 nel 2024. Meccanismo simile e stessa percentuale di detrazione riguarda l’acquisto di mobili per il bagno, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro euro per gli anni 2023 e 2024.

Il Bonus Sicurezza fa invece parte del bonus casa ed è una detrazione fiscale del 50% di tutte quelle spese – sia per l’acquisto dei sistemi di sicurezza che per la loro installazione – necessarie per rendere più sicura la propria casa, fino ad un limite massimo di 96mila euro.

Chiudiamo con il Bonus Verde, una detrazione Irpef del 36% applicabile su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare, delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili.

Una serie di occasioni da cogliere per chi ha in programma un investimento sulla propria abitazione, con l’ulteriore vantaggio dell’avere dalla propria parte, affidandosi a Castra srl, un team rodato, esperto e la cui professionalità è certificata da anni di apprezzato lavoro sul territorio. Uno staff, oltretutto, in grado di seguire il cliente dal primo all’ultimo istante, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali migliori, sia per la perfetta installazione sia, quando richiesto, nell’assistenza per le pratiche.