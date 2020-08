Incidente questa mattina sulla statale Aurelia, al km 109 circa, direzione Grosseto: per cause in corso di accertamento, due automobili sono entrate in collisione. A quanto si apprende, nessun ferito grave, ma uno dei conducenti trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti. Sul posto i Carabinieri, l’Anas e gli operatore del 118. Traffico regolare.