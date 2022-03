Industria auto: la guerra nell’automotive

di Riccardo Rubbi

Come tutti sappiamo, la guerra in Ucraina si sta ripercuotendo su tutti i fronti dell’economia mondiale e l’automotive non fa eccezione.

Carlos Tavares, AD Stellantis, si pronuncia parlando del rincaro delle materie prime argo, cripto, xeno e neon (quest’ultimo necessario per la fabbricazione dei microchip e prodotto per il 70% della produzione mondiale in Ucraina), sempre più difficili ora da reperire sul mercato.

A sua preoccupazione verte sugli inevitabili aumenti di listino che si ripercuoteranno sul cliente finale, portando inevitabilmente ad un calo nelle vendite del nuovo. L’unica via percorribile secondo lui, è l’incremento delle capacità produttive (abbattendo il costo del singolo componente) e sull’ottimizzazione delle risorse economiche destinate a Ricerca e Sviluppo.