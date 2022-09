Insieme Montalto e Pescia: “Palazzetto dello Sport: che succede?”

Riceviamo da Insieme Montalto e Pescia e pubblichiamo

Dopo l’abbandono totale del verde delle aree esterne che abbiamo denunciato qualche giorno fa, al 19 di settembre tante attività del palazzetto dello sport (lotto 1, parquet) e lotto 2 (piscina) sono ancora bloccate.

Una cosa alquanto inverosimile visto che dovunque la stagione sportiva e’ iniziata tranne che al palazzetto di Montalto di Castro, fatta eccezione per le palestre di danza e di Hip Hop. Nuoto, pattinaggio, pallavolo, karate ecc ecc: che fine faranno?

Apprendiamo dalla delibera di giunta del 15 settembre 2022 che il gestore del lotto 1, la Polisportiva Montalto, già dal 19 luglio scorso (2 mesi fa) aveva scritto all’amministrazione comunale manifestando la volontà di non proseguire. In sessanta giorni i nostri amministratori non sono stati in grado ancora di riassegnare una struttura che vede centinaia di atleti frequentare l’immobile ogni anno: sarà colpa di quelli prima? No, quelli di adesso non ne sono stati capaci!

Tra l’altro leggendo con attenzione la delibera di giunta prendiamo atto con perplessità come inspiegabilmente i criteri di assegnazione sulle qualità e capacità che deve presentare il candidato alla gestione, siano stati tutti abbassati:

Affiliazione con federazioni sportive

Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni

Anzianità di gestione di impianti sportivi

Istruttori in possesso di patentino federale che abiliti all’insegnamento della disciplina specifica o laureato in scienze motorie

E la piscina? Molti si chiedono se sia vera la voce che non riaprirà: di fatti a oggi le attività non sono partite nemmeno un questo caso. Un bel primato!

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore la Polisportiva Montalto, che lascia la struttura dopo anni di impeccabile gestione (ci chiediamo il perché), per la professionalità e l’amore per lo sport che dimostrano quotidianamente. Facciamo un appello ai consiglieri di opposizione perchè insieme a noi facciano chiarezza controllando le varie comunicazioni tra le associazioni in questione e l’amministrazione comunale negli ultimi tre mesi.

Per il momento la certezza è una sola: al palazzetto dello sport al 19 di settembre l’80% delle attività non erano ripartite. Come dicono loro, “un passo alla volta”, aggiungiamo noi “verso il baratro”. Grazie amministrazione comunale.