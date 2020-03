iomiallenoacasa: su Instagram le lezioni gratuite di Rachele Ratto per fare fitness nonostante il virus

Lo sport ai tempi del coronavirus: tra le diatribe per capire se le corsette e camminate sono consentite o meno e nostalgia delle sedute in palestra, in tanti in questi giorni si sentono orfani dell’attività fisica e si arrangiano come possono in casa.

A venire loro incontro – o almeno agli appassionati di fitness – pensa Rachele Ratto, che da qualche giorno ha avviato il progetto #iomiallenoacasa: tutti i giorni tra le 19,00 e le 19,30 (domenica esclusa) la ballerina e insegnate di fitness tarquiniese fa una diretta sul suo profilo Instagram (questo è il link) dove propone un allenamento live che tutti possono ripetere gratuitamente per allenarsi tutti insieme. “Penso sia un idea carina per far muovere le persone – spiega Rachele – anche se le palestre sono chiuse”.