La freschezza del Km 0 e la forza della tradizione direttamente a casa: ecco la bottega (anche a domicilio) dell’Azienda Borzacchi

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

La freschezza dei prodotti a Km 0, la passione e competenza di una tradizione, il valore e il sapore di un territorio straordinario: il tutto, volendo, anche direttamente a casa propria! L’Azienda Agricola Borzacchi è uno dei punti di riferimento a Tarquinia in tema di produzione e vendita di ortofrutta, con una storia che pesca generazioni indietro e che continua innovandosi.

Così, affianco della struttura da tempo legata alle importanti realtà commerciali e ai grandi supermercati che da anni portano i prodotti dell’azienda sulle tavole di tutta Italia, da qualche anno è iniziato un nuovo percorso, per portare immediatamente nelle case i prodotti appena raccolti, preservandone gusto e caratteristiche ed evitando le note trafile della filiera.

Così, nel 2016, l’azienda ha creato un enorme orto ad appena 300 metri dal punto vendita in cui si coltivano, con la consueta cura e consolidata esperienza, oltre 100 varietà ortofrutticole poi vendute direttamente nella bottega nata a Tarquinia, nella zona artugianale, in via Enrico Fermi.

“E dove non riusciamo ad arrivare – spiegano dall’azienda – per ovvie ragioni geoclimatiche e di specializzazione, integriamo la nostra offerta con i migliori prodotti della zona o interregionali, cercando di portare nel nostro punto vendita le storie di altri bravissimi agricoltori”.

Prodotti che, poi, molti scelgono direttamente in bottega – che è aperta ogni giorno, dalle 8 e 30 alle 14, domenica esclusa – ma tanti altri si vedono consegnare a casa: l’azienda Borzacchi, infatti, continua il servizio di consegna a domicilio a Tarquinia, Civitavecchia e Santa Marinella: per ordinare, si può chiamare il 334 8659133. Per chi, invece, preferisce ritirare in azienda ma evitando la fila e il caldo di questi giorni, c’è l’opportunità di richiedere la lista dei prodotti – sempre al al 334 8659133 –, ordinare la spesa da casa (inviando un messaggio o chiamando, indicando le generalità, la lista della spesa e un orario indicativo per il ritiro) e passando a prenderla il giorno successivo in negozio.

Per ogni ulteriore informazione sull’Azienda Borzacchi, per conoscere prodotti e offerte di stagione e anche per ammirare in foto i colori e la vivacità dei prodotti, basta seguirne i social: l’azienda è infatti attivissima sia su Facebook che su Instagram!