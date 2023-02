La Isam Basket Pegaso Tarquinia non centra il poker: Bracciano corsaro al Palazzetto

Dopo tre vittorie consecutive Il Basket Pegaso targato Isam arresta la sua marcia uscendo sconfitto dal Bracciano seconda forza del campionato. Palazzetto gremito con ambedue le tifoserie calde ma corrette, la gara vede una partenza razzo dei padroni di casa che piazzano un cinque a zero, subito breccato dagli ospiti con il forte giocatore Manganaro assente nella gara di andata.

Partita in sostanziale parità fino alla fine del secondo quarto con il punteggio sul 26 a 21 per i Braccianesi. Il terzo quarto diventa per i tirrenici una via crucis nonostante coach Ranucci le provasse tutte, ma Rizzuto e lo stesso Manganaro bucavano la retina dei gialloneri aprendo un solco di una decina di punti. Ultimo quarto in parità ma la gara ormai se ne era andata nonostante gli sforzi di Cardoni sotto le plance che alla fine meritava il titolo di Hombre del partido.

Il vice Fabio Conti: “bella partita ma soprattutto bella cornice di pubblico e diciamo anche un arbitraggio all’altezza del bravo Gadda. Peccato per i ragazzi che si erano preparati al meglio, ma quest’anno ci serve per ampliare il nostro bagaglio tecnico. Per l’occasione vorrei ringraziare la società Pegaso che ha deciso, vista la serietà dei ragazzi e la loro voglia di migliorarsi di iscriverci al prestigioso torneo Adriatica up di Pesaro di fine Aprile, una vero e proprio campionato d’Italia per squadre giovanili”.

Anche il giovane Cristian Cardoni, migliore in campo vuole ringraziare la società: “Per me è un sogno partecipare al torneo di Pesaro, ci servirà a migliorare ancora di più, dopo i due anni persi a causa della pandemia, e voglio approfittare per ringraziare tutto lo staff per il grande lavoro che stanno facendo su di noi”. I ragazzi del Pegaso scesi in campo : Cardoni-Pavanati-Liberati-Cardinale-Colonnelli-Pascucci-Feliziani-Pedace-Faiola-Lucernoni-Allegrini- Moretti