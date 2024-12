La Madonna di Tarquinia torna a casa: l’innovazione Skylab per la fruibilità dell’opera

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta il 5 dicembre presso la meravigliosa cornice di Palazzo Vitelleschi a Tarquinia, l’inaugurazione della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi.” L’evento, di grande rilevanza, ha riportato la tavola di straordinaria bellezza, nel luogo per la quale venne commissionata all’artista fiorentino Filippo Lippi da Giovanni Vitelleschi, il Palazzo che porta tuttora il suo nome e sede del Museo Archeologico Nazionale.

La mostra, voluta dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT) a chiusura delle celebrazioni del centenario del museo è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la Diocesi Civitavecchia-Tarquinia e con il sostegno del Dipartimento DiVA del Ministero della Cultura e della Direzione Generale Musei. In 70 anni, è la terza volta che l’opera d’arte lascia Palazzo Barberini, dove attualmente è conservata, e il suo ritorno a Tarquinia consente di indagare un terreno complesso dove si intrecciano arte, religione e politica, rendendo la cittadina emblema di contemporaneità.

Skylab Studios ha avuto il privilegio di partecipare a questo evento di portata nazionale, attraverso un progetto mirato all’innovazione della fruibilità del contesto in cui la Madonna di Filippo Lippi verrà conservata fino al 4 marzo prossimo. In particolare, l’agenzia specializzata in visual marketing interattivo, ha contribuito alla realizzazione di un video interamente legato al maestoso Palazzo Vitelleschi raccontato direttamente dalla voce del Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli; un viaggio che parte dal cielo e che introduce in quella che era un tempo, la maestosa residenza del cardinale Giovanni Vitelleschi.

Ma un ruolo di primo piano è stato conferito alla protagonista assoluta della mostra: la Madonna di Tarquinia di Filippo Lippi. Per potenziarne la fruibilità dell’opera, Skylab Studios ha realizzato una scansione 3D del prestigioso dipinto, tecnica che consente di acquisire digitalmente dettagli minuziosi e particolareggiati; accessibile tramite un qr code, questa versione dell’opera offrirà ai visitatori la possibilità di osservarne da vicino ogni particolare lasciandosi affascinare da una “bellezza interattiva”. Skylab Studios, impegnata anche nella realizzazione di servizi che garantiscano la massima accessibilità dei visitatori al patrimonio culturale e artistico, si è occupata anche della produzione di una speciale versione tattile dell’opera, creando così un percorso accessibile alle persone cieche e ipovedenti.

A concludere il progetto, l’affascinante Tour Virtuale dello “Studiolo del Cardinale Vitelleschi.” L’ambiente, sito al secondo piano di quello che oggi è il Museo Archeologico di Tarquinia, corrisponde a quella che un tempo doveva essere la biblioteca privata del cardinale; Skylab Studios, in collaborazione con Halta Definizione, ha realizzato degli scatti di altissima definizione a 360 °, che potranno essere visionati dai visitatori direttamente all’interno di uno speciale touch screen, rendendoli così in grado di osservare il fascino degli affreschi posti a più di quattro metri di altezza.

L’intero tour sarà guidato da hotspot appositamente ideati, che, se cliccati, rimanderanno a dei box contenenti dettagli degli affreschi con testi che ne illustrano il significato storico e artistico insieme a qualche piccola curiosità, rendendo la visita completamente interattiva.

Ancora una volta, Skylab Studios parte dalla “propria casa” per mettere in campo la sua esperienza consolidata nel mondo dell’innovazione. Un grande privilegio, quello di poter partecipare ad un evento così importante per la Tarquinia e il suo tessuto culturale e artistico, confermando come le soluzioni innovative firmate Skylab Studios siano sempre più all’avanguardia e attente a temi di primaria importanza come l’accessibilità.