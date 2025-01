La Polizia Locale di Tarquinia celebra San Sebastiano Martire

Giornate di festeggiamento per la Polizia Locale del Comune di Tarquinia, che festeggia San Sebastiano Martire, patrono del corpo, con due giornate di eventi in programma oggi 20 gennaio e il prossimo 24. Le celebrazioni sono state pensate per unire significato religioso, solennità e cultura, avvicinando i cittadini alla figura del santo e rendendo omaggio al lavoro quotidiano degli agenti. “Invitiamo i tarquiniesi a partecipare alle celebrazioni, che rappresentano un momento di incontro, coesione e riflessione collettiva – affermano dalla Polizia Locale –. La festa di San Sebastiano Martire non è solo un omaggio al nostro patrono, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni e la comunità, ricordare il valore del servizio pubblico e promuovere il senso di responsabilità condiviso”. Coinvolti anche i bambini delle classi quinte delle scuole primarie, che hanno realizzato lavori di gruppo dedicati all’educazione civica.

Il 20 gennaio: messa e giuramento dei nuovi agenti

Le celebrazioni iniziano oggi 20 gennaio con una giornata di devozione e impegno civile. Alle 10, nella chiesa di San Giovanni, si è tenuta una messa celebrata da don Augusto Baldini, durante la quale si è pregato per la protezione e la sicurezza della comunità e per il lavoro degli agenti di Polizia Locale. A seguire, alle 11:45, nella sala consiliare del palazzo comunale, il giuramento dei nuovi agenti. La cerimonia è arricchita da una mostra di foto e reperti storici, che racconteranno la storia e le tradizioni del corpo di Polizia Locale di Tarquinia.

Il 24 gennaio: cultura e musica con la Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

La giornata del 24 gennaio sarà invece dedicata alla cultura e alla musica. Alle 10, un corteo accompagnato dalla Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale attraverserà le vie del centro storico, da piazza Cavour a piazza Giacomo Matteotti. Alle 11, il teatro comunale “Rossella Falk” ospiterà un’esibizione della Banda, che proporrà un viaggio musicale dedicato al jazz, alternando l’esecuzione di brani al racconto delle origini e dell’evoluzione di questo genere musicale.